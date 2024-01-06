Кавказский заповедник – экскурсии в Адлере

Найдено 4 экскурсии в категории «Кавказский заповедник» в Адлере, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
59 отзывов
Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
Увидеть горные курорты и полюбоваться природой, открывая историю, легенды и современность края
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 6 чел.
Красная Поляна. История и современность (из Адлера)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Красная Поляна. История и современность (из Адлера)
Разнообразие и красота знаменитого курорта в обрамлении величественных Кавказских гор
Начало: от Вашего отеля в Адлере или Сириусе
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 500 за всё до 3 чел.
Кавказ на ладони: поход на Бзерпинский карниз
🚶 Пешая
Индивидуальная
6.5 часов
8 отзывов
Кавказ на ладони: поход на Бзерпинский карниз
Подняться на вершину горы, наслаждаясь природой, и отдохнуть на «Альпийских лугах» Красной Поляны
Начало: У горнолыжного курорта «Газпром Лаура»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 11 000 за всё до 10 чел.
Поход в горы Ачишхо: самое влажное место России
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
Поход в горы Ачишхо: самое влажное место России
Подняться на высоту 2390 м через живописные горы Красной Поляны и узнать о кавказской природе
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 10 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    6 января 2024
    Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
    Арутюн, спасибо за экскурсию. Внимательный, вежливый гид и водитель. Хороший автомобиль. Экскурсия прошла легко и познавательно. Все понравилось!
  • Е
    Екатерина
    12 декабря 2023
    Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
    Пётр - единственный экскурсовод, который предложил посещение вольерного зоопарка на территории Кавказского биосферного заповедника. В зоопарк мы очень хотели попасть
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    и рады, что нам это удалось. Но это ещё не всё. Мы увидели места, где снимались любимые фильмы, прогулялись по Красной Поляне, посмотрели, как прыгают с моста посетители Скай Парка. Экскурсия была очень насыщенной и интересной. Огромное спасибо Петру за отлично проведённое время и за то, что все наши пожелания во время экскурсии были учтены.

    Пётр - единственный экскурсовод, который предложил посещение вольерного зоопарка на территории Кавказского биосферного заповедника. В зоопаркПётр - единственный экскурсовод, который предложил посещение вольерного зоопарка на территории Кавказского биосферного заповедника. В зоопаркПётр - единственный экскурсовод, который предложил посещение вольерного зоопарка на территории Кавказского биосферного заповедника. В зоопаркПётр - единственный экскурсовод, который предложил посещение вольерного зоопарка на территории Кавказского биосферного заповедника. В зоопарк
  • Н
    Надежда
    25 июля 2023
    Кавказ на ладони: поход на Бзерпинский карниз
    Достаточно сложный маршрут. Важно оценить свои силы и иметь хоть какую-то физподготовку, хотя моя мама (60+) без неё маршрут одолела,
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    но было сильно тяжело. Мы взяли слишком быстрый темп и сильно устали, особенно на первом подъёме через лес. Если есть возможность - лучше использовать палки, с ними было бы легче, нам так показалось в сравнении с другими маршрутам похожей сложности. Вид нам не открылся с карниза, но цветущие альпийские луга с лихвой компенсировали, такого разнообразия как сортов, так и расцветок мы ещё не встречали. С погодой вроде не повезло, видовки было мало, но с другой стороны шли не под палящим солнцем). Маршрут рекомендуем!

  • Д
    Дмитрий
    22 июня 2023
    Кавказ на ладони: поход на Бзерпинский карниз
    Ходили с женой на Бзерпинский карниз 22.06.23. Отличный поход! Гид Влад держал наш темп, не торопил, был очень дружелюбен и
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    хороший рассказчик! Конечно, такие красивые виды помнить будем долго, очень эмоционально и приятно, хотя пришлось и попотеть, продышаться по полной, устать кое где, но это того стоило! Эмоции через край! Мы надолго запомним это приключение! Советуем однозначно!

    Ходили с женой на Бзерпинский карниз 22.06.23. Отличный поход! Гид Влад держал наш темп, не торопилХодили с женой на Бзерпинский карниз 22.06.23. Отличный поход! Гид Влад держал наш темп, не торопилХодили с женой на Бзерпинский карниз 22.06.23. Отличный поход! Гид Влад держал наш темп, не торопилХодили с женой на Бзерпинский карниз 22.06.23. Отличный поход! Гид Влад держал наш темп, не торопил
  • А
    Алексей
    17 сентября 2022
    Кавказ на ладони: поход на Бзерпинский карниз
    Отличная прогулка, очень интересно пообщались. Про историю возникновения Сочи, про Сочи до Олимпиады и после, интересные рассказы про флору и
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    фауну горной местности, про пещеры. Просто про разное. Очень красивые виды и растительность, после прогулки есть небольшая усталость. Ходили с девушкой, обязательно ещё схожу с друзьями куда нибудь скорее всего не одним днём.

    Отличная прогулка, очень интересно пообщались. Про историю возникновения Сочи, про Сочи до Олимпиады и после, интересныеОтличная прогулка, очень интересно пообщались. Про историю возникновения Сочи, про Сочи до Олимпиады и после, интересные
  • Ю
    Юлия
    14 июня 2021
    Красная Поляна. История и современность (из Адлера)
    Великолепная экскурсия. Отличный маршрут. Удобная машина. Прекрасный гид, интересный рассказчик. Получили массу положительных эмоций и впечатлений за один день.
  • О
    Оксана
    17 апреля 2019
    Красная Поляна. История и современность (из Адлера)
    Спасибо Анне, нам всё понравилось и было очень интересно (подтверждение тому - мы взяли дополнительное время на олимпийский парк в
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    Имеретинской долине). И отдельное спасибо за подсказку насчёт городской больницы, это меня очень выручило с моей внезапной травмой. Мы крайне удачно внесли изменения в маршрут и очень довольны тем, что побывали в Розе Хутор, место прекрасное. Минус балл за не очень хорошее информирование: мы были не в курсе, что нам постоянно будут нужны ощутимые суммы наличных и не позаботились об этом заранее, и за не очень приятные шутки, которые случились пару раз в адрес каждого из нас - это было нетактично. В остальном всё здорово, комфортно и хорошо продумано.

  • С
    Светлана
    7 января 2019
    Красная Поляна. История и современность (из Адлера)
    Были на экскурсии 2 января 2019г семьей 2 взрослых и 2 ребенка(15 и 8 лет). К нам добавили еще одну
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    семью, но заранее спросив наше согласие, мы были не против… Экскурсия прошла интересно и познавательно. Заезжали в некоторые места, где нет толп туристов. Посмотрели все что хотели и даже больше…

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Кавказский заповедник»

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  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "Кавказский заповедник" можно забронировать 4 экскурсии от 10 000 до 13 500. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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