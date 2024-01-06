читать дальше

Имеретинской долине). И отдельное спасибо за подсказку насчёт городской больницы, это меня очень выручило с моей внезапной травмой. Мы крайне удачно внесли изменения в маршрут и очень довольны тем, что побывали в Розе Хутор, место прекрасное. Минус балл за не очень хорошее информирование: мы были не в курсе, что нам постоянно будут нужны ощутимые суммы наличных и не позаботились об этом заранее, и за не очень приятные шутки, которые случились пару раз в адрес каждого из нас - это было нетактично. В остальном всё здорово, комфортно и хорошо продумано.