1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
Увидеть горные курорты и полюбоваться природой, открывая историю, легенды и современность края
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Красная Поляна. История и современность (из Адлера)
Разнообразие и красота знаменитого курорта в обрамлении величественных Кавказских гор
Начало: от Вашего отеля в Адлере или Сириусе
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Кавказ на ладони: поход на Бзерпинский карниз
Подняться на вершину горы, наслаждаясь природой, и отдохнуть на «Альпийских лугах» Красной Поляны
Начало: У горнолыжного курорта «Газпром Лаура»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 11 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Поход в горы Ачишхо: самое влажное место России
Подняться на высоту 2390 м через живописные горы Красной Поляны и узнать о кавказской природе
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 10 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга6 января 2024Арутюн, спасибо за экскурсию. Внимательный, вежливый гид и водитель. Хороший автомобиль. Экскурсия прошла легко и познавательно. Все понравилось!
- ЕЕкатерина12 декабря 2023Пётр - единственный экскурсовод, который предложил посещение вольерного зоопарка на территории Кавказского биосферного заповедника. В зоопарк мы очень хотели попасть
- ННадежда25 июля 2023Достаточно сложный маршрут. Важно оценить свои силы и иметь хоть какую-то физподготовку, хотя моя мама (60+) без неё маршрут одолела,
- ДДмитрий22 июня 2023Ходили с женой на Бзерпинский карниз 22.06.23. Отличный поход! Гид Влад держал наш темп, не торопил, был очень дружелюбен и
- ААлексей17 сентября 2022Отличная прогулка, очень интересно пообщались. Про историю возникновения Сочи, про Сочи до Олимпиады и после, интересные рассказы про флору и
- ЮЮлия14 июня 2021Великолепная экскурсия. Отличный маршрут. Удобная машина. Прекрасный гид, интересный рассказчик. Получили массу положительных эмоций и впечатлений за один день.
- ООксана17 апреля 2019Спасибо Анне, нам всё понравилось и было очень интересно (подтверждение тому - мы взяли дополнительное время на олимпийский парк в
- ССветлана7 января 2019Были на экскурсии 2 января 2019г семьей 2 взрослых и 2 ребенка(15 и 8 лет). К нам добавили еще одну
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Кавказский заповедник»
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