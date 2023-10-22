Увидеть главные горные достопримечательности и оценить местные напитки в мини-группе
Без предисловий и долгих сборов мы отправляемся в горы Красной Поляны! Ведь там — головокружительные ущелья, уникальные природные объекты и настоящие места силы.
Вы увидите лучшие ракурсы Кавказского хребта, самую длинную горную реку и ровесников древнеегипетских пирамид. А ещё отведаете крафтовое пиво в высокогорной пивоварне и домашнее вино на пикнике.
Вы увидите лучшие ракурсы Кавказского хребта, самую длинную горную реку и ровесников древнеегипетских пирамид. А ещё отведаете крафтовое пиво в высокогорной пивоварне и домашнее вино на пикнике.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
В нашей программе:
- Подвесной пешеходный мост через Мзымту — самую длинную горную реку, впадающую в Чёрное море
- Ущелье Ахцу и смотровую площадку с потрясающими видами Кавказского хребта
- Нарзанный источник «Медвежий угол» с минеральной водой природной газации
- Каскад водопадов, один из которых — водопад Желаний
- Высокогорную пивоварню в посёлке Медовеевка, где сможете попробовать до 10 сортов необычного крафтового пива — от лавандового до фруктового
- Краснополянские дольмены — ровесники египетских пирамид
- Храм Святой Софии 10–13 вв.
Во время поездки мы остановимся в живописном месте и устроим мини-пикник с дегустацией мёда и домашнего вина.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике или минивэне
- Дегустация пива оплачивается дополнительно — 1000 руб. /чел.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у автобусной остановки в Адлере или Сириусе
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваша команда гидов в Адлере
Доброго времени суток! Меня зовут Олег, я — коренной житель Сочи. Увлекаюсь рыбалкой, поделюсь секретами рыболовства в наших краях. Помогу вам организовать незабываемый отдых в своём родном городе самостоятельно или с помощью своих опытных коллег.
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