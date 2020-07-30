2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Красная Поляна и окрестности — объехать и впечатлиться!

Путешествие по природным местам вокруг посёлка и знакомство с самым топовым курортом России

Евгений
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Евгений – ваш гид
Среди строгих гоp Кавказского хребта спрятался древний посёлок Красная Поляна, в былые времена — Романовск.

Я познакомлю вас с главной достопримечательностью 🏛️ Олимпийской столицы и покажу скрытые от глаз туристов места, которые передают дух и историю курорта.

Посёлок и Олимпийские объекты, минеральные источники и Ахштырское ущелье, смотровая с захватывающим видом и Форелевое хозяйство — будет насыщенно и очень живописно!

5500 за экскурсию

У этой экскурсии2 отзыва
5
Красная Поляна и окрестности — объехать и впечатлиться!
Красная Поляна и окрестности — объехать и впечатлиться!

Что вас ожидает

Путешествие по сочинским просторам
Первое место на нашем маршруте — легендарное Ахштырское ущелье. Славится оно не только своим видом: белоснежными утёсами, густо поросшими зеленью, — но и тем фактом, что здесь открыли стоянку первобытного человека. Далее едем в Скайпарк с самым длинным подвесным мостом и лучшей панорамой на ущелье — и добираемся до Красной Поляны. Смешанная и разная по векам архитектура несомненно удивит вас, а Олимпийские объекты и монстры гостиничного бизнеса (Роза Хутор, Горки Город, курорт Газпром) дадут вам почувствовать мощь и драйв нашего курорта!

На обратном пути мы обязательно посетим источники минеральной воды Чвижепсе, а также не забудем заехать на смотровую площадку в ущелье Ахцу и на Форелевое хозяйство.

Истории и факты, советы и дружеская атмосфера
В поездке я буду вашим проводником, другом и рассказчиком. Вы узнаете, как простой бесперспективный посёлок Романовск превратился в известнейший круглогодичный курорт с мировым именем. И как ему при этом удалось сохранить уют и очарование :) Я поделюсь самыми интересными фактами о Красной Поляне и практическими советами — куда сходить пообедать и где купить сувениры. Погружу вас в историю природных мест и дам сполна прочувствовать (расскажу как) энергетику величавых гор.

Организационные детали

  • По пути следования наша программа может меняться по вашему желанию
  • Я заберу вас по месту жительства, время вы определяете сами
  • Подъем на вершины гор по канатной дороге и билеты в Скайпарк оплачиваются отдельно в зависимости от тарифов курорта
  • Обед в стоимость экскурсии не входит
Красная Поляна и окрестности — объехать и впечатлиться!
Красная Поляна и окрестности — объехать и впечатлиться!
Красная Поляна и окрестности — объехать и впечатлиться!
Красная Поляна и окрестности — объехать и впечатлиться!
Красная Поляна и окрестности — объехать и впечатлиться!
Красная Поляна и окрестности — объехать и впечатлиться!
Красная Поляна и окрестности — объехать и впечатлиться!
Красная Поляна и окрестности — объехать и впечатлиться!
Красная Поляна и окрестности — объехать и впечатлиться!
Красная Поляна и окрестности — объехать и впечатлиться!
Красная Поляна и окрестности — объехать и впечатлиться!
Красная Поляна и окрестности — объехать и впечатлиться!
Красная Поляна и окрестности — объехать и впечатлиться!
Красная Поляна и окрестности — объехать и впечатлиться!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Евгений
Евгений
Меня зовут Евгений. Я родился, крестился и женился в Сочи. Всегда любил показывать друзьям свой город и много и красиво о нем рассказывать!) В итоге решил выучиться на гида — и сейчас с большим удовольствием провожу авторские экскурсии по Большому Сочи и Абхазии.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

30 июля 2020
Евгений очень интересно рассказал про Сочи, Адлер, углубился в историю. Было много остановок с рассказами по ходу. Все очень понравилось.
25 июля 2020
У нас была прекрасная экскурсия. Евгений отлично справился со своей задачей. Мы получили полное представление об Красной поляне и ее окрестностях. Много красивых мест показал. Впечатлений море)). Спасибо!!!

Евгений проводит ещё 1 экскурсию

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