2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Путешествие по сочинским просторам

Первое место на нашем маршруте — легендарное Ахштырское ущелье. Славится оно не только своим видом: белоснежными утёсами, густо поросшими зеленью, — но и тем фактом, что здесь открыли стоянку первобытного человека. Далее едем в Скайпарк с самым длинным подвесным мостом и лучшей панорамой на ущелье — и добираемся до Красной Поляны. Смешанная и разная по векам архитектура несомненно удивит вас, а Олимпийские объекты и монстры гостиничного бизнеса (Роза Хутор, Горки Город, курорт Газпром) дадут вам почувствовать мощь и драйв нашего курорта!

На обратном пути мы обязательно посетим источники минеральной воды Чвижепсе, а также не забудем заехать на смотровую площадку в ущелье Ахцу и на Форелевое хозяйство.

Истории и факты, советы и дружеская атмосфера

В поездке я буду вашим проводником, другом и рассказчиком. Вы узнаете, как простой бесперспективный посёлок Романовск превратился в известнейший круглогодичный курорт с мировым именем. И как ему при этом удалось сохранить уют и очарование :) Я поделюсь самыми интересными фактами о Красной Поляне и практическими советами — куда сходить пообедать и где купить сувениры. Погружу вас в историю природных мест и дам сполна прочувствовать (расскажу как) энергетику величавых гор.