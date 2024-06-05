🚌 На автобусе 50% скидка Групповая 9 часов 251 отзыв Гранд-тур Красная Поляна с канаткой в Адлере Получите незабываемые впечатления от величия гор, культуры и природы, покоряя вершины на канатной дороге Начало: Адлер, Сириус Расписание: ежедневно в 10:15 900 450 ₽ за человека

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🚌 На автобусе Индивидуальная 8 часов 59 отзывов Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель Увидеть горные курорты и полюбоваться природой, открывая историю, легенды и современность края Начало: По договоренности 10 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🏎 На кабриолете 10% скидка Индивидуальная 3 часа 32 отзыва На кабриолете по живописным местам Сочи и Абхазии из Адлера Откройте великолепие Сочи, выбрав экскурсию на кабриолете. Личный водитель, фото сессии и незабываемые впечатления 14900 13 410 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 74 отзыва Красная Поляна: история, природа и архитектура Исследуйте духовное наследие и природные чудеса Красной Поляны в увлекательной индивидуальной экскурсии 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 29 отзывов Весь Сочи за 8 часов: от Красной Поляны до Олимпийского парка Откройте для себя весь Сочи за один день: от захватывающих высот Красной Поляны до исторического центра и Олимпийского парка Начало: Адлер 12 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6.5 часов 2 отзыва Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Адлера Составить личный список must-see мест курорта и с комфортом по ним прокатиться Начало: От вашего отеля в Адлере или Сириусе 13 930 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 9 часов 3 отзыва Групповая экскурсия по горным курортам Красная Поляна, Роза Хутор Путешествие по зимним курортам Адлера с дегустацией местных деликатесов и посещением Олимпийского парка Начало: У КПП вашего отеля или ближайшей остановки обществ... Расписание: ежедневно в 10:30 800 ₽ за человека

🚗 На машине 🛣 Джиппинг 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 8 часов 5 отзывов Джип-тур в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник Отправляйтесь в захватывающее путешествие по горам Красной Поляны, наслаждайтесь крафтовым пивом и домашним вином на пикнике Начало: У автобусной остановки в Адлере или Сириусе Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 2 600 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 6 отзывов Красная Поляна и Роза Хутор: экскурсия с личным гидом Познайте контрасты Сочи: от древней истории до горнолыжных курортов Красная Поляна и Роза Хутор в увлекательной экскурсии Начало: Адлер 7 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 8 часов 4 отзыва Курорты Красной Поляны: путешествие из Адлера Откройте красоту горных вершин и курортов Красной Поляны, насладитесь дегустациями местных деликатесов Начало: У вашего отеля в Адлере Расписание: ежедневно в 11:30 2 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 4 отзыва Старая новая Красная Поляна из Адлера История, современность, природа и колорит популярного курорта Начало: Из вашего отеля 9 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе 20% скидка Групповая 9 часов 8 отзывов Курорты Сочи: большое путешествие Посетить Розу хутор, Красную поляну и Газпром Лауру и узнать их историю на групповой экскурсии Начало: В центральном Сочи, на ближайшей остановке к вашем... Расписание: ежедневно в 08:30 800 640 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 4 отзыва Красная Поляна. История и современность (из Адлера) Разнообразие и красота знаменитого курорта в обрамлении величественных Кавказских гор Начало: от Вашего отеля в Адлере или Сириусе 13 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Групповая 9 часов 10 отзывов Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия Получить объемное представление о русской Швейцарии и поразиться ее красотам Начало: В Адлере, Олимпийском парке и селе Весёлое Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00, в воскресенье в 10:00 800 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 2 отзыва В горы! Поездка к красотам Красной поляны из Адлера Откройте для себя великолепие Красной поляны: горные вершины, бурные реки и исторические сокровища ждут вас Начало: У вашего отеля 13 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 6 часов 6 отзывов Велотреккинг в сочинских горах Вело-путешествие по природным красотам Сочи и Красной Поляны Начало: Пгт Красная Поляна от 6 670 ₽ за всё до 10 чел.

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Мотопрогулка в горы Адлера: Роза Плато - приключение жизни Почувствуйте ветер свободы во время мотопрогулки к Роза Плато. Комфорт, безопасность и красоты Кавказа ждут вас Начало: По договорённости 7 500 ₽ за человека

🚗 На машине 🏎 На кабриолете 10% скидка Индивидуальная 4.5 часа 3 отзыва В Красную Поляну и Роза Хутор - на кабриолете из Адлера: путешествие жизни Представьте себя на борту роскошного кабриолета, мчащегося к живописным горным курортам. Это не просто поездка, это путешествие, наполненное впечатлениями 16000 14 400 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 10% скидка Фотопрогулка 4 часа 2 отзыва Фотопутешествие в Красную поляну из Адлера Посетить красивейшие курорты в окрестностях города и устроить фотосессию среди горных вершин Начало: Жд вокзал Адлер 13333 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Фотопрогулка 7 часов 1 отзыв Красная Поляна: топ-места с фотосетом на 14 iPhone Pro (из Адлера) Собрать коллекцию ярких воспоминаний в фототуре по популярным локациям горного курорта Начало: Жд вокзал Адлер 14444 13 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Поедем, поедим! Гастротур из Адлера Распробовать Сочи на вкус и насладиться шикарными видами 9 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 7 часов 2 отзыва Горы и море за 1 день: экскурсия с фотосессией Посетить самые красивые локации Красной Поляны и Сириуса и получить фото в подарок 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6.5 часов 8 отзывов Кавказ на ладони: поход на Бзерпинский карниз Подняться на вершину горы, наслаждаясь природой, и отдохнуть на «Альпийских лугах» Красной Поляны Начало: У горнолыжного курорта «Газпром Лаура» от 11 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов 3 отзыва Поход на пик Бзерпи и закат в горах По заповедным альпийским лугам через две вершины Начало: В Адлере, у здания ГК АЛЬПИКА-СЕРВИС от 10 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚌 На автобусе 50% скидка Групповая 9 часов 677 отзывов Групповая экскурсия: Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром - Олимпийское наследие Адлера Исследуйте великолепие Красной Поляны, Розы Хутор и ГТЦ Газпром, погрузитесь в атмосферу Олимпиады-2014 Начало: Сочи, Адлер: от КПП отеля или ближайшей остановки Расписание: Ежедневно в 10:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса) от 1000 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 42 отзыва Покоряя вершины Розы Хутор: групповая экскурсия с канатной дорогой Откройте великолепие горного кластера Сочи: Роза Хутор, Газпром, Красная Поляна за один день Начало: Сочи, Адлер, Жд вокзалы, остановки, крупные отели Расписание: Ежедневно в 10.30-11.00 3 200 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 9 часов 161 отзыв Горнолыжный тур: Роза Хутор, Красная Поляна, Газпром Исследуйте зимние курорты Сочи, наслаждаясь дегустацией вина и панорамными видами с канатной дороги Начало: Ваш отель или ближайшая остановка Расписание: Ежедневно в 10:30-11.00 1 000 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 70 отзывов Групповая экскурсия по Красной Поляне: Горки Город, Роза Хутор, Газпром Погрузитесь в атмосферу зимнего отдыха и красот природы Красной Поляны с уникальной экскурсией в мини-группе Начало: Забираем от отеля Расписание: Ежедневно с 11:00 до 12:45 1 900 ₽ за человека

🚌 На автобусе 50% скидка Групповая 9 часов 129 отзывов «День в горах»: Путешествие по курортам Адлера и вечернее шоу фонтанов Откройте для себя волшебство Адлера с экскурсией, включающей посещение курортов и шоу фонтанов. Погрузитесь в мир природы и развлечений Начало: Адлер/Сириус ближайшая остановка, кпп отелей Расписание: Ежедневно 1000 500 ₽ за человека

Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Красная Поляна: путешествие на высоту Начало: Ваш отель Расписание: в любое время 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

10% скидка Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Красная поляна - горы и море Начало: Заберу на авто Расписание: ежедневно,время договорное 17500 15 750 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Красная Поляна - тур для взрослых (с дегустацией пива и родельбаном) Начало: Ваш отель Расписание: Любое время 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 9 часов 4 отзыва Красная Поляна + аквапарк «Галактика» Начало: Сочи, Адлер от КПП отеля или ближайшей остановки 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 9 часов 1 отзыв Красная Поляна и Олимпийский парк Начало: На ближайшей к вашему отелю остановке Расписание: Ежедневно в 8:45 700 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 9 отзывов Красная Поляна: Швейцарские Альпы по-русски Начало: КПП отеля или ближайшая остановка Расписание: каждый день 1 000 ₽ за человека

Билеты 9 часов 40 отзывов Красная Поляна - увлекательная экскурсия + шоу поющих фонтанов Начало: С центра Сочи и с Адлера - от остановок по главной Расписание: Ежедневно с 9:00-9:20 +- из центра Сочи, 9:00-10:00 +- Адлер 800 ₽ за билет

Фотопрогулка 3 часа Фототур в Красную поляну из Адлера Начало: Ул. Ленина Расписание: Вечернее закатное время 12 999 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Билеты 4 часа Аудиоэкскурсия по курортам Красной Поляны с билетами на канатную дорогу Начало: Курорт Красная поляна, ул. Горная карусель, 4 Расписание: Канатная дорога работает с 08:15, последний спуск с Роза Пик в 17:15 3 590 ₽ за билет

Индивидуальная 5 часов Освежающая перезагрузка: купание в горных купелях Красной Поляны Начало: Гостиница туриста в Красной Поляне/Эсто-Садке Расписание: Экскурсия проводится в любое удобное для вас время по согласованию. 6 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов Живописные ущелья, дольмены и горные курорты за 1 день (из Адлера) Прокатиться по горным окрестностям Сочи, полюбоваться шикарной природой и прикоснуться к истории 12 000 ₽ за всё до 6 чел.

Фотопрогулка 6 часов Красная Поляна: топ-места фототур на 14 iPhone pro Начало: Начало экскурсии ваш отель в Сочи или Адлере Расписание: По расписанию 13 999 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 10 часов Поход в горы Ачишхо: самое влажное место России Подняться на высоту 2390 м через живописные горы Красной Поляны и узнать о кавказской природе от 10 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов Старая Краснополянская дорога и Пасть дракона Начало: Пос. Красная Поляна от 13 950 ₽ за всё до 2 чел.