1 чел.
По популярности
скидка
50%
Групповая
9 часов
Гранд-тур Красная Поляна с канаткой в Адлере
Получите незабываемые впечатления от величия гор, культуры и природы, покоряя вершины на канатной дороге
Начало: Адлер, Сириус
Расписание: ежедневно в 10:15
Сегодня в 10:15
Завтра в 09:15
900450₽ за человека
скидка
55%
Групповая
9 часов
Красная Поляна и Олимпийский парк: групповая экскурсия
Откройте для себя величие гор, историю Олимпиады и кавказское гостеприимство в одной познавательной поездке
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки в Центральн...
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1000450₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
Увидеть горные курорты и полюбоваться природой, открывая историю, легенды и современность края
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
На кабриолете по живописным местам Сочи и Абхазии из Адлера
Откройте великолепие Сочи, выбрав экскурсию на кабриолете. Личный водитель, фото сессии и незабываемые впечатления
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
1490013 410₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Красная Поляна: история, природа и архитектура
Исследуйте духовное наследие и природные чудеса Красной Поляны в увлекательной индивидуальной экскурсии
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Весь Сочи за 8 часов: от Красной Поляны до Олимпийского парка
Откройте для себя весь Сочи за один день: от захватывающих высот Красной Поляны до исторического центра и Олимпийского парка
Начало: Адлер
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Адлера
Составить личный список must-see мест курорта и с комфортом по ним прокатиться
Начало: От вашего отеля в Адлере или Сириусе
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 930₽ за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия по горным курортам Красная Поляна, Роза Хутор
Путешествие по зимним курортам Адлера с дегустацией местных деликатесов и посещением Олимпийского парка
Начало: У КПП вашего отеля или ближайшей остановки обществ...
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
800₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Джип-тур в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по горам Красной Поляны, наслаждайтесь крафтовым пивом и домашним вином на пикнике
Начало: У автобусной остановки в Адлере или Сириусе
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
2 600₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Красная Поляна и Роза Хутор: экскурсия с личным гидом
Познайте контрасты Сочи: от древней истории до горнолыжных курортов Красная Поляна и Роза Хутор в увлекательной экскурсии
Начало: Адлер
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
7 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
8 часов
Курорты Красной Поляны: путешествие из Адлера
Откройте красоту горных вершин и курортов Красной Поляны, насладитесь дегустациями местных деликатесов
Начало: У вашего отеля в Адлере
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
2 000₽ за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Старая новая Красная Поляна из Адлера
История, современность, природа и колорит популярного курорта
Начало: Из вашего отеля
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Групповая
9 часов
Курорты Сочи: большое путешествие
Посетить Розу хутор, Красную поляну и Газпром Лауру и узнать их историю на групповой экскурсии
Начало: В центральном Сочи, на ближайшей остановке к вашем...
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
800640₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Красная Поляна. История и современность (из Адлера)
Разнообразие и красота знаменитого курорта в обрамлении величественных Кавказских гор
Начало: от Вашего отеля в Адлере или Сириусе
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 500₽ за всё до 3 чел.
Групповая
9 часов
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
Получить объемное представление о русской Швейцарии и поразиться ее красотам
Начало: В Адлере, Олимпийском парке и селе Весёлое
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00, в воскресенье в 10:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
800₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
В горы! Поездка к красотам Красной поляны из Адлера
Откройте для себя великолепие Красной поляны: горные вершины, бурные реки и исторические сокровища ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
13 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Велотреккинг в сочинских горах
Вело-путешествие по природным красотам Сочи и Красной Поляны
Начало: Пгт Красная Поляна
11 июня в 08:30
16 июня в 08:30
от 6 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мотопрогулка в горы Адлера: Роза Плато - приключение жизни
Почувствуйте ветер свободы во время мотопрогулки к Роза Плато. Комфорт, безопасность и красоты Кавказа ждут вас
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 500₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
В Красную Поляну и Роза Хутор - на кабриолете из Адлера: путешествие жизни
Представьте себя на борту роскошного кабриолета, мчащегося к живописным горным курортам. Это не просто поездка, это путешествие, наполненное впечатлениями
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1600014 400₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
4 часа
Фотопутешествие в Красную поляну из Адлера
Посетить красивейшие курорты в окрестностях города и устроить фотосессию среди горных вершин
Начало: Жд вокзал Адлер
21 июня в 14:00
22 июня в 14:00
1333312 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
7 часов
Красная Поляна: топ-места с фотосетом на 14 iPhone Pro (из Адлера)
Собрать коллекцию ярких воспоминаний в фототуре по популярным локациям горного курорта
Начало: Жд вокзал Адлер
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
1444413 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Поедем, поедим! Гастротур из Адлера
Распробовать Сочи на вкус и насладиться шикарными видами
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
7 часов
Горы и море за 1 день: экскурсия с фотосессией
Посетить самые красивые локации Красной Поляны и Сириуса и получить фото в подарок
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Кавказ на ладони: поход на Бзерпинский карниз
Подняться на вершину горы, наслаждаясь природой, и отдохнуть на «Альпийских лугах» Красной Поляны
Начало: У горнолыжного курорта «Газпром Лаура»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 11 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Поход на пик Бзерпи и закат в горах
По заповедным альпийским лугам через две вершины
Начало: В Адлере, у здания ГК АЛЬПИКА-СЕРВИС
11 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 10 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
50%
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия: Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром - Олимпийское наследие Адлера
Исследуйте великолепие Красной Поляны, Розы Хутор и ГТЦ Газпром, погрузитесь в атмосферу Олимпиады-2014
Начало: Сочи, Адлер: от КПП отеля или ближайшей остановки
Расписание: Ежедневно в 10:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 1000500₽ за человека
Групповая
10 часов
Покоряя вершины Розы Хутор: групповая экскурсия с канатной дорогой
Откройте великолепие горного кластера Сочи: Роза Хутор, Газпром, Красная Поляна за один день
Начало: Сочи, Адлер, Жд вокзалы, остановки, крупные отели
Расписание: Ежедневно в 10.30-11.00
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
3 200₽ за человека
Групповая
9 часов
Горнолыжный тур: Роза Хутор, Красная Поляна, Газпром
Исследуйте зимние курорты Сочи, наслаждаясь дегустацией вина и панорамными видами с канатной дороги
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 10:30-11.00
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 000₽ за человека
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия по Красной Поляне: Горки Город, Роза Хутор, Газпром
Погрузитесь в атмосферу зимнего отдыха и красот природы Красной Поляны с уникальной экскурсией в мини-группе
Начало: Забираем от отеля
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 12:45
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
1 900₽ за человека
скидка
50%
Групповая
9 часов
«День в горах»: Путешествие по курортам Адлера и вечернее шоу фонтанов
Откройте для себя волшебство Адлера с экскурсией, включающей посещение курортов и шоу фонтанов. Погрузитесь в мир природы и развлечений
Начало: Адлер/Сириус ближайшая остановка, кпп отелей
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
1000500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Красная Поляна: путешествие на высоту
Начало: Ваш отель
Расписание: в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Красная поляна - горы и море
Начало: Заберу на авто
Расписание: ежедневно,время договорное
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1750015 750₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Красная Поляна - тур для взрослых (с дегустацией пива и родельбаном)
Начало: Ваш отель
Расписание: Любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Красная Поляна + аквапарк «Галактика»
Начало: Сочи, Адлер от КПП отеля или ближайшей остановки
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
500₽ за человека
Групповая
9 часов
Красная Поляна и Олимпийский парк
Начало: На ближайшей к вашему отелю остановке
Расписание: Ежедневно в 8:45
Завтра в 08:45
10 июня в 08:45
700₽ за человека
Групповая
8 часов
Красная Поляна: Швейцарские Альпы по-русски
Начало: КПП отеля или ближайшая остановка
Расписание: каждый день
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
1 000₽ за человека
Билеты
9 часов
Красная Поляна - увлекательная экскурсия + шоу поющих фонтанов
Начало: С центра Сочи и с Адлера - от остановок по главной
Расписание: Ежедневно с 9:00-9:20 +- из центра Сочи, 9:00-10:00 +- Адлер
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
800₽ за билет
Фотопрогулка
3 часа
Фототур в Красную поляну из Адлера
Начало: Ул. Ленина
Расписание: Вечернее закатное время
Сегодня в 14:00
10 июня в 14:00
12 999₽ за всё до 4 чел.
Билеты
4 часа
Аудиоэкскурсия по курортам Красной Поляны с билетами на канатную дорогу
Начало: Курорт Красная поляна, ул. Горная карусель, 4
Расписание: Канатная дорога работает с 08:15, последний спуск с Роза Пик в 17:15
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 590₽ за билет
Индивидуальная
5 часов
Освежающая перезагрузка: купание в горных купелях Красной Поляны
Начало: Гостиница туриста в Красной Поляне/Эсто-Садке
Расписание: Экскурсия проводится в любое удобное для вас время по согласованию.
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Живописные ущелья, дольмены и горные курорты за 1 день (из Адлера)
Прокатиться по горным окрестностям Сочи, полюбоваться шикарной природой и прикоснуться к истории
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
6 часов
Красная Поляна: топ-места фототур на 14 iPhone pro
Начало: Начало экскурсии ваш отель в Сочи или Адлере
Расписание: По расписанию
Сегодня в 10:45
13 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Поход в горы Ачишхо: самое влажное место России
Подняться на высоту 2390 м через живописные горы Красной Поляны и узнать о кавказской природе
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 10 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Старая Краснополянская дорога и Пасть дракона
Начало: Пос. Красная Поляна
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 13 950₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Тайна краснополянских дольменов, храм Солнца и лабиринт желаний
Начало: Железнодорожный вокзал Адлера
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 июня 2024Поехала на мотоцикле первый раз. Экскурсию заказывала на 18-00, на закат. Сначала было страшно. Потом поняла, что не нужно следить
- ВВиталий4 июня 2024🔥
- ВВиктория3 июня 2024Здравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне и не только! Спасибо организаторам
- ННаталия3 июня 2024Гид замечательный Катерина,все понравилось,ещё приеду.
- ВВаря2 июня 2024Замечательная экскурсия, очень понравилось. Первый раз была на Красной поляне и сразу все курорты посмотрела, очень красиво, канатная дорога захватывает дух. Вечером ещё и на фонтаны посмотрели, илюминацию шикарную в Олимпийском парке, спасибо за такую возможность организаторам)
- ММария27 мая 2024Однозначно рекомендую 👍🏻 хороший гид Яков, водитель Роберт хорошие ребята)
- ППарвина27 мая 2024Экскурсия очень понравилась, все было очень интересно красиво. Гид была очень классной, все подробно рассказывала, объясняла!
- ССветлана22 мая 2024Отличный гид Дарья, очень позитивно и организованно!
- ААнна21 мая 2024Особая благодарность гиду Николаю за прекрасно проверенное время! Экскурсия очень понравилась, посетили все места, заявленные в программе. Виды шикарные, пивоварня
- ННаталья20 мая 2024Очень интересная, колоритная экскурсия. Время пролетело просто. В пути Даша экскурсовод постоянно рассказывала много интересного. Удобно что билеты на Роза Хутор без очереди в кассу выдает Дарья. Нам очень понравилось. За одну большую экскурсию увидели много нового и интересного.
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Красная поляна»
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