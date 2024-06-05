Экскурсии на Красную поляну из Адлера

Найдено 48 экскурсий в категории «Красная поляна» в Адлере, цены от 450 ₽, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
9 часов
251 отзыв
Гранд-тур Красная Поляна с канаткой в Адлере
Получите незабываемые впечатления от величия гор, культуры и природы, покоряя вершины на канатной дороге
Начало: Адлер, Сириус
Расписание: ежедневно в 10:15
Сегодня в 10:15
Завтра в 09:15
900450 за человека
3 курорта Красной Поляны с канатной дорогой на выбор и Олимпийский парк
🚌 На автобусе
скидка
55%
Групповая
9 часов
45 отзывов
Красная Поляна и Олимпийский парк: групповая экскурсия
Откройте для себя величие гор, историю Олимпиады и кавказское гостеприимство в одной познавательной поездке
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки в Центральн...
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1000450 за человека
Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
59 отзывов
Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
Увидеть горные курорты и полюбоваться природой, открывая историю, легенды и современность края
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 6 чел.
На кабриолете по Сочи и окрестностям (из Адлера)
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
На кабриолете по живописным местам Сочи и Абхазии из Адлера
Откройте великолепие Сочи, выбрав экскурсию на кабриолете. Личный водитель, фото сессии и незабываемые впечатления
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
1490013 410 за всё до 3 чел.
Красная Поляна и окрестности - объехать и впечатлиться
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
74 отзыва
Красная Поляна: история, природа и архитектура
Исследуйте духовное наследие и природные чудеса Красной Поляны в увлекательной индивидуальной экскурсии
8 000 за всё до 4 чел.
Весь Сочи за 8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
29 отзывов
Весь Сочи за 8 часов: от Красной Поляны до Олимпийского парка
Откройте для себя весь Сочи за один день: от захватывающих высот Красной Поляны до исторического центра и Олимпийского парка
Начало: Адлер
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
12 500 за всё до 4 чел.
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Адлера
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
2 отзыва
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Адлера
Составить личный список must-see мест курорта и с комфортом по ним прокатиться
Начало: От вашего отеля в Адлере или Сириусе
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 930 за всё до 4 чел.
Автобусная экскурсия из Адлера «Три горных курорта»
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия по горным курортам Красная Поляна, Роза Хутор
Путешествие по зимним курортам Адлера с дегустацией местных деликатесов и посещением Олимпийского парка
Начало: У КПП вашего отеля или ближайшей остановки обществ...
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
800 за человека
Джип-тур в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
5 отзывов
Джип-тур в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по горам Красной Поляны, наслаждайтесь крафтовым пивом и домашним вином на пикнике
Начало: У автобусной остановки в Адлере или Сириусе
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
2 600 за человека
Красная поляна и Роза Хутор
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Красная Поляна и Роза Хутор: экскурсия с личным гидом
Познайте контрасты Сочи: от древней истории до горнолыжных курортов Красная Поляна и Роза Хутор в увлекательной экскурсии
Начало: Адлер
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
7 000 за всё до 7 чел.
Курорты Красной Поляны на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
4 отзыва
Курорты Красной Поляны: путешествие из Адлера
Откройте красоту горных вершин и курортов Красной Поляны, насладитесь дегустациями местных деликатесов
Начало: У вашего отеля в Адлере
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
2 000 за человека
Старая новая Красная Поляна из Адлера
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
4 отзыва
Старая новая Красная Поляна из Адлера
История, современность, природа и колорит популярного курорта
Начало: Из вашего отеля
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
9 500 за всё до 4 чел.
Курорты Сочи: большое путешествие
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Групповая
9 часов
8 отзывов
Курорты Сочи: большое путешествие
Посетить Розу хутор, Красную поляну и Газпром Лауру и узнать их историю на групповой экскурсии
Начало: В центральном Сочи, на ближайшей остановке к вашем...
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
800640 за человека
Красная Поляна. История и современность (из Адлера)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Красная Поляна. История и современность (из Адлера)
Разнообразие и красота знаменитого курорта в обрамлении величественных Кавказских гор
Начало: от Вашего отеля в Адлере или Сириусе
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 500 за всё до 3 чел.
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
10 отзывов
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
Получить объемное представление о русской Швейцарии и поразиться ее красотам
Начало: В Адлере, Олимпийском парке и селе Весёлое
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00, в воскресенье в 10:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
800 за человека
В горы! Поездка к красотам Красной поляны
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
В горы! Поездка к красотам Красной поляны из Адлера
Откройте для себя великолепие Красной поляны: горные вершины, бурные реки и исторические сокровища ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
13 000 за всё до 6 чел.
Велотреккинг в сочинских горах
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Велотреккинг в сочинских горах
Вело-путешествие по природным красотам Сочи и Красной Поляны
Начало: Пгт Красная Поляна
11 июня в 08:30
16 июня в 08:30
от 6 670 за всё до 10 чел.
Мотопрогулка в горы! Роза Плато
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Мотопрогулка в горы Адлера: Роза Плато - приключение жизни
Почувствуйте ветер свободы во время мотопрогулки к Роза Плато. Комфорт, безопасность и красоты Кавказа ждут вас
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 500 за человека
В Красную Поляну и Розу Хутор - на кабриолете из Адлера
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
В Красную Поляну и Роза Хутор - на кабриолете из Адлера: путешествие жизни
Представьте себя на борту роскошного кабриолета, мчащегося к живописным горным курортам. Это не просто поездка, это путешествие, наполненное впечатлениями
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1600014 400 за всё до 3 чел.
Фотопутешествие в Красную поляну из Адлера
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
4 часа
2 отзыва
Фотопутешествие в Красную поляну из Адлера
Посетить красивейшие курорты в окрестностях города и устроить фотосессию среди горных вершин
Начало: Жд вокзал Адлер
21 июня в 14:00
22 июня в 14:00
1333312 000 за всё до 4 чел.
Красная Поляна: топ-места с фотосетом на 14 iPhone Pro (из Адлера)
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
7 часов
1 отзыв
Красная Поляна: топ-места с фотосетом на 14 iPhone Pro (из Адлера)
Собрать коллекцию ярких воспоминаний в фототуре по популярным локациям горного курорта
Начало: Жд вокзал Адлер
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
1444413 000 за всё до 4 чел.
Поедем, поедим! Гастротур из Адлера
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Поедем, поедим! Гастротур из Адлера
Распробовать Сочи на вкус и насладиться шикарными видами
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
9 500 за всё до 4 чел.
Горы и море за 1 день: экскурсия с фотосессией
🚗 На машине
Фотопрогулка
7 часов
2 отзыва
Горы и море за 1 день: экскурсия с фотосессией
Посетить самые красивые локации Красной Поляны и Сириуса и получить фото в подарок
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Кавказ на ладони: поход на Бзерпинский карниз
🚶 Пешая
Индивидуальная
6.5 часов
8 отзывов
Кавказ на ладони: поход на Бзерпинский карниз
Подняться на вершину горы, наслаждаясь природой, и отдохнуть на «Альпийских лугах» Красной Поляны
Начало: У горнолыжного курорта «Газпром Лаура»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 11 000 за всё до 10 чел.
Поход на пик Бзерпи и закат в горах
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Поход на пик Бзерпи и закат в горах
По заповедным альпийским лугам через две вершины
Начало: В Адлере, у здания ГК АЛЬПИКА-СЕРВИС
11 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 10 000 за всё до 10 чел.
3 в 1 - Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром и Олимпийский парк
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
9 часов
677 отзывов
Групповая экскурсия: Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром - Олимпийское наследие Адлера
Исследуйте великолепие Красной Поляны, Розы Хутор и ГТЦ Газпром, погрузитесь в атмосферу Олимпиады-2014
Начало: Сочи, Адлер: от КПП отеля или ближайшей остановки
Расписание: Ежедневно в 10:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 1000500 за человека
К вершинам Розы Хутор (включены билеты на канатную дорогу + шоу фонтанов)
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
42 отзыва
Покоряя вершины Розы Хутор: групповая экскурсия с канатной дорогой
Откройте великолепие горного кластера Сочи: Роза Хутор, Газпром, Красная Поляна за один день
Начало: Сочи, Адлер, Жд вокзалы, остановки, крупные отели
Расписание: Ежедневно в 10.30-11.00
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
3 200 за человека
Авторская экскурсия: Роза Хутор, Красная Поляна, Газпром + Шоу фонтанов
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
161 отзыв
Горнолыжный тур: Роза Хутор, Красная Поляна, Газпром
Исследуйте зимние курорты Сочи, наслаждаясь дегустацией вина и панорамными видами с канатной дороги
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 10:30-11.00
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 000 за человека
Красная Поляна - «Три курорта» в мини-группе
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
70 отзывов
Групповая экскурсия по Красной Поляне: Горки Город, Роза Хутор, Газпром
Погрузитесь в атмосферу зимнего отдыха и красот природы Красной Поляны с уникальной экскурсией в мини-группе
Начало: Забираем от отеля
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 12:45
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
1 900 за человека
«День в горах» - Три главных курорта и шоу фонтанов| авторская экскурсия
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
9 часов
129 отзывов
«День в горах»: Путешествие по курортам Адлера и вечернее шоу фонтанов
Откройте для себя волшебство Адлера с экскурсией, включающей посещение курортов и шоу фонтанов. Погрузитесь в мир природы и развлечений
Начало: Адлер/Сириус ближайшая остановка, кпп отелей
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
1000500 за человека
Красная Поляна: путешествие на высоту
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Красная Поляна: путешествие на высоту
Начало: Ваш отель
Расписание: в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Красная поляна - горы и море
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Красная поляна - горы и море
Начало: Заберу на авто
Расписание: ежедневно,время договорное
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1750015 750 за всё до 4 чел.
Красная Поляна - тур для взрослых (с дегустацией пива и родельбаном)
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Красная Поляна - тур для взрослых (с дегустацией пива и родельбаном)
Начало: Ваш отель
Расписание: Любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Красная Поляна + аквапарк «Галактика»
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
4 отзыва
Красная Поляна + аквапарк «Галактика»
Начало: Сочи, Адлер от КПП отеля или ближайшей остановки
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
500 за человека
Красная Поляна и Олимпийский парк
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
1 отзыв
Красная Поляна и Олимпийский парк
Начало: На ближайшей к вашему отелю остановке
Расписание: Ежедневно в 8:45
Завтра в 08:45
10 июня в 08:45
700 за человека
Красная Поляна: Швейцарские Альпы по-русски
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
9 отзывов
Красная Поляна: Швейцарские Альпы по-русски
Начало: КПП отеля или ближайшая остановка
Расписание: каждый день
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
1 000 за человека
Красная Поляна - увлекательная экскурсия + шоу поющих фонтанов
Билеты
9 часов
40 отзывов
Красная Поляна - увлекательная экскурсия + шоу поющих фонтанов
Начало: С центра Сочи и с Адлера - от остановок по главной
Расписание: Ежедневно с 9:00-9:20 +- из центра Сочи, 9:00-10:00 +- Адлер
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
800 за билет
Фототур в Красную поляну из Адлера
Фотопрогулка
3 часа
Фототур в Красную поляну из Адлера
Начало: Ул. Ленина
Расписание: Вечернее закатное время
Сегодня в 14:00
10 июня в 14:00
12 999 за всё до 4 чел.
Аудиоэкскурсия по курортам Красной Поляны с билетами на канатную дорогу
🚶 Пешая
Билеты
4 часа
Аудиоэкскурсия по курортам Красной Поляны с билетами на канатную дорогу
Начало: Курорт Красная поляна, ул. Горная карусель, 4
Расписание: Канатная дорога работает с 08:15, последний спуск с Роза Пик в 17:15
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 590 за билет
Освежающая перезагрузка: купание в горных купелях Красной Поляны
Индивидуальная
5 часов
Освежающая перезагрузка: купание в горных купелях Красной Поляны
Начало: Гостиница туриста в Красной Поляне/Эсто-Садке
Расписание: Экскурсия проводится в любое удобное для вас время по согласованию.
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
6 500 за всё до 4 чел.
Живописные ущелья, дольмены и горные курорты за 1 день (из Адлера)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Живописные ущелья, дольмены и горные курорты за 1 день (из Адлера)
Прокатиться по горным окрестностям Сочи, полюбоваться шикарной природой и прикоснуться к истории
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 за всё до 6 чел.
Красная Поляна: топ-места фототур на 14 iPhone pro
Фотопрогулка
6 часов
Красная Поляна: топ-места фототур на 14 iPhone pro
Начало: Начало экскурсии ваш отель в Сочи или Адлере
Расписание: По расписанию
Сегодня в 10:45
13 999 за всё до 4 чел.
Поход в горы Ачишхо: самое влажное место России
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
Поход в горы Ачишхо: самое влажное место России
Подняться на высоту 2390 м через живописные горы Красной Поляны и узнать о кавказской природе
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 10 000 за всё до 10 чел.
Старая Краснополянская дорога и Пасть дракона
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Старая Краснополянская дорога и Пасть дракона
Начало: Пос. Красная Поляна
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 13 950 за всё до 2 чел.
Тайна краснополянских дольменов, храм Солнца и лабиринт желаний
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Тайна краснополянских дольменов, храм Солнца и лабиринт желаний
Начало: Железнодорожный вокзал Адлера
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Мотопрогулка в горы! Роза Плато
    Поехала на мотоцикле первый раз. Экскурсию заказывала на 18-00, на закат. Сначала было страшно. Потом поняла, что не нужно следить
    читать дальше

    за дорожным движением, нужно смотреть на красоту вокруг, водитель ведь профессионал. Накричалась, выпустила эмоции! Спасибо водителю Александру, поддержал 😀!!!! Эмоций от красот гор море, от езды на мотоцикле ещё больше!!! СПАСИБО!!!!

  • В
    Виталий
    4 июня 2024
    Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
    🔥
  • В
    Виктория
    3 июня 2024
    Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
    Здравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне и не только! Спасибо организаторам
    читать дальше

    данного тура! Мы не очень не беспокоились, всё было организовано на высшем уровне! Гид с прекрасным чувством юмора, рассказывала очень интересно и информативно! Воспользуйтесь услугами этой компании и не пожалеете! 🔥🔥 Спасибо большое 🙏

    Здравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне и
  • Н
    Наталия
    3 июня 2024
    3 курорта Красной Поляны с канатной дорогой на выбор и Олимпийский парк
    Гид замечательный Катерина,все понравилось,ещё приеду.
  • В
    Варя
    2 июня 2024
    Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
    Замечательная экскурсия, очень понравилось. Первый раз была на Красной поляне и сразу все курорты посмотрела, очень красиво, канатная дорога захватывает дух. Вечером ещё и на фонтаны посмотрели, илюминацию шикарную в Олимпийском парке, спасибо за такую возможность организаторам)
  • М
    Мария
    27 мая 2024
    3 в 1 - Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром и Олимпийский парк
    Однозначно рекомендую 👍🏻 хороший гид Яков, водитель Роберт хорошие ребята)
  • П
    Парвина
    27 мая 2024
    3 в 1 - Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром и Олимпийский парк
    Экскурсия очень понравилась, все было очень интересно красиво. Гид была очень классной, все подробно рассказывала, объясняла!
  • С
    Светлана
    22 мая 2024
    «День в горах» - Три главных курорта и шоу фонтанов| авторская экскурсия
    Отличный гид Дарья, очень позитивно и организованно!
  • А
    Анна
    21 мая 2024
    Джип-тур в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник
    Особая благодарность гиду Николаю за прекрасно проверенное время! Экскурсия очень понравилась, посетили все места, заявленные в программе. Виды шикарные, пивоварня
    читать дальше

    необычная, рассказы о местах интересные и познавательные! Самое главное, что все без спешки и толпы людей, действительно очень комфортно, есть возможность сделать красивые фотографии

    Особая благодарность гиду Николаю за прекрасно проверенное время! Экскурсия очень понравилась, посетили все места, заявленные вОсобая благодарность гиду Николаю за прекрасно проверенное время! Экскурсия очень понравилась, посетили все места, заявленные вОсобая благодарность гиду Николаю за прекрасно проверенное время! Экскурсия очень понравилась, посетили все места, заявленные вОсобая благодарность гиду Николаю за прекрасно проверенное время! Экскурсия очень понравилась, посетили все места, заявленные в
  • Н
    Наталья
    20 мая 2024
    Авторская экскурсия: Роза Хутор, Красная Поляна, Газпром + Шоу фонтанов
    Очень интересная, колоритная экскурсия. Время пролетело просто. В пути Даша экскурсовод постоянно рассказывала много интересного. Удобно что билеты на Роза Хутор без очереди в кассу выдает Дарья. Нам очень понравилось. За одну большую экскурсию увидели много нового и интересного.

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Красная поляна»

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  3. Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
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  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
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