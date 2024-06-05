Уникальный опыт – экскурсии в Адлере

Найдено 9 экскурсий в категории «Уникальный опыт» в Адлере, цены от 5 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Необычная Абхазия: автомобильный тур из Адлера или Гагры
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
11 отзывов
Автомобильный тур по неизведанной Абхазии: от Адлера до Гагры
Погрузитесь в атмосферу древних святынь и советского наследия Абхазии. Увидите уникальные места и услышите увлекательные истории
Начало: У вашего отеля
15 июня в 05:30
16 июня в 05:30
12 678 за всё до 4 чел.
Необыкновенная Абхазия: из Адлера
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
89 отзывов
Путешествие по нетуристическим местам Абхазии из Адлера
Вас ждут древние храмы, крепости, живописные водопады и уникальные панорамы Абхазии. Путешествие вдали от туристических троп
Начало: От вашего отеля в Адлерском районе (Сочи и Кр Поля...
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Гастротур на внедорожном кабриолете
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Эксклюзивный гастротур на кабриолете: кулинарное приключение в Адлере
Вас ждет незабываемое гастрономическое приключение по живописным местам Адлера на комфортабельном кабриолете
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
14 000 за всё до 6 чел.
Мотопрогулка в горы! Роза Плато
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Мотопрогулка в горы Адлера: Роза Плато - приключение жизни
Почувствуйте ветер свободы во время мотопрогулки к Роза Плато. Комфорт, безопасность и красоты Кавказа ждут вас
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 500 за человека
На мотоцикле - по вечернему Сочи
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
На мотоцикле по вечернему Сочи: путешествие, полное впечатлений
Почувствуйте ритм вечернего Сочи, прокатившись на мотоцикле с ветерком. Вас ждут живописные улицы, набережная и кофе на вершине башни Панорама
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000 за человека
Неизведанный мир восточной Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Неизведанный мир восточной Абхазии
Гагра, Сухум и таинственные города-призраки Ткуарчал и Акармара на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
25 000 за всё до 4 чел.
Трансфер на кабриолете, внедорожнике или мотоцикле «Аэропорт - Адлер»
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
🏍 На мотоцикле
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
1 час
Трансфер на кабриолете, внедорожнике или мотоцикле «Аэропорт - Адлер»
С комфортом или даже шиком довезу вас до нужного места
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
5 200 за всё до 6 чел.
Поездка в Абхазию с треккингом к альпийским лугам
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Поездка в Абхазию с треккингом к альпийским лугам
Подняться на вершину Мамдзышхи и устроить пикник с видами на заснеженные горы и море
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.
Авторское путешествие в Абхазию
🚗 На машине
Фотопрогулка
9 часов
Авторское путешествие в Абхазию
Нетривиальная экскурсия в «Страну души» с шампанским, фотосессией и тайными местами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
16 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Мотопрогулка в горы! Роза Плато
    Поехала на мотоцикле первый раз. Экскурсию заказывала на 18-00, на закат. Сначала было страшно. Потом поняла, что не нужно следить
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    за дорожным движением, нужно смотреть на красоту вокруг, водитель ведь профессионал. Накричалась, выпустила эмоции! Спасибо водителю Александру, поддержал 😀!!!! Эмоций от красот гор море, от езды на мотоцикле ещё больше!!! СПАСИБО!!!!

  • А
    Анна
    26 мая 2024
    Необыкновенная Абхазия: из Адлера
    Замечательная экскурсия, прекрасно провели день в Абхазии с Денисом! Удачно подобраны места остановок, без толп туристов, что позволило насладиться видами.
  • Д
    Дарья
    17 мая 2024
    На мотоцикле - по вечернему Сочи
    Спасибо Илье и Андрею за невероятную поездку! Комфортное вождение, приятная музыка, юмор и лучшие кадры вам обеспечены! Виды роскошные, байки комфортные, невероятно рекомендую, ничто не заменит эти эмоции с такой приятной компанией! Спасибо Илье и его команде!
    Спасибо Илье и Андрею за невероятную поездку! Комфортное вождение, приятная музыка, юмор и лучшие кадры вамСпасибо Илье и Андрею за невероятную поездку! Комфортное вождение, приятная музыка, юмор и лучшие кадры вамСпасибо Илье и Андрею за невероятную поездку! Комфортное вождение, приятная музыка, юмор и лучшие кадры вамСпасибо Илье и Андрею за невероятную поездку! Комфортное вождение, приятная музыка, юмор и лучшие кадры вам
  • Н
    Наталья
    10 мая 2024
    Необыкновенная Абхазия: из Адлера
    Великолепная экскурсия в необыкновенную Абхазию! Все сошлось, погода, экскурсовод, познавательный рассказ, удобный маршрут. Нам было очень комфортно и познавательно. Были с ребенком 3 лет, переживали, как все пройдет ИДЕАЛЬНО ♥️
    Великолепная экскурсия в необыкновенную Абхазию! Все сошлось, погода, экскурсовод, познавательный рассказ, удобный маршрут. Нам было оченьВеликолепная экскурсия в необыкновенную Абхазию! Все сошлось, погода, экскурсовод, познавательный рассказ, удобный маршрут. Нам было оченьВеликолепная экскурсия в необыкновенную Абхазию! Все сошлось, погода, экскурсовод, познавательный рассказ, удобный маршрут. Нам было оченьВеликолепная экскурсия в необыкновенную Абхазию! Все сошлось, погода, экскурсовод, познавательный рассказ, удобный маршрут. Нам было оченьВеликолепная экскурсия в необыкновенную Абхазию! Все сошлось, погода, экскурсовод, познавательный рассказ, удобный маршрут. Нам было очень
  • А
    Алсу
    3 мая 2024
    Необыкновенная Абхазия: из Адлера
    Поездка нам с мужем очень понравилась, я сразу предупредила, что мне не нужны обычные локации, которые посещают автобусами и дегустации
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    вин, сыров и прочего, т. к путешествуем без багажа, налегке. Все пожелания были учтены. Денис достаточно грамотно, интересно и весело рассказал про Абхазию. Показал действительно красивые и небанальные места. Разговаривал с нами как с друзьями. Отвез нас в потрясающее место на обед. Мы были на одной волне. Однозначно рекомендую экскурсию с ним.

  • Е
    Екатерина
    1 мая 2024
    На мотоцикле - по вечернему Сочи
    Феерверк эмоций! Ночной Сочи прекрасен)) Поездка 🔥🔥🔥 Станислав отличный водитель, душевный и эмоциональный собеседник!!! Прокатились так, что я даже забыла, надо
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    же ещё делать и фото 🤣 Но зато я знаю, как в следующий раз держать камеру в поезде, поправлять шлем и не забывать общаться и по ходу движения! СПАСИБО!!!!!! 🙏💕

    Феерверк эмоций! Ночной Сочи прекрасен)) Поездка 🔥🔥🔥 Станислав отличный водитель, душевный и эмоциональный собеседник!!!Феерверк эмоций! Ночной Сочи прекрасен)) Поездка 🔥🔥🔥 Станислав отличный водитель, душевный и эмоциональный собеседник!!!
  • Ж
    Жанна
    3 ноября 2023
    На мотоцикле - по вечернему Сочи
    Экскурсия была потрясающая! Мы смогли многое увидеть, оценить качество техники, качество вождения и качество общения. Ребята потрясающие! Виды прекрасные! Всё было на высшем уровне и очень хорошего качества. Рекомендую.
  • И
    Илья
    23 сентября 2023
    Мотопрогулка в горы! Роза Плато
    С учетом того, что поездка на мотоцикле была давней мечтой, остался в восторге! Игорь профессионально управлял, учитывая, что горная дорога. Ощущение от поездки не сравнимы с вождением авто, совсем другие эмоции и чувства.
  • А
    Анна
    2 сентября 2023
    Гастротур на внедорожном кабриолете
    Все было очень интересно, изумительно, профессионально. Отдельное спасибо Александру за безопасное увлекательное и вкусное путешествие👌Море положительных эмоций👍🏻👍🏻👍🏻
    Все было очень интересно, изумительно, профессионально. Отдельное спасибо Александру за безопасное увлекательное и вкусное путешествие👌Море положительныхВсе было очень интересно, изумительно, профессионально. Отдельное спасибо Александру за безопасное увлекательное и вкусное путешествие👌Море положительныхВсе было очень интересно, изумительно, профессионально. Отдельное спасибо Александру за безопасное увлекательное и вкусное путешествие👌Море положительных
  • О
    Ольга
    30 августа 2023
    Мотопрогулка в горы! Роза Плато
    Замечательная поездка на комфортабельном и надёжном аппарате. Водитель-гид опытный, вежливый и весёлый. Даже музыка в дороге как с моего плейлиста.
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    Имея опыт вождения Honda 600 RR, очень было интересно почувствовать совсем другой класс. Илья, я очень благодарна за доставленное удовольствие, радость и свободу движения, очень приятно иметь возможность быстро лететь и смотреть окружающие красоты, наслаждаясь каждым моментом. Огромное спасибо. ❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Уникальный опыт»

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  1. Необычная Абхазия: автомобильный тур из Адлера или Гагры
  2. Необыкновенная Абхазия: из Адлера
  3. Гастротур на внедорожном кабриолете
  4. Мотопрогулка в горы! Роза Плато
  5. На мотоцикле - по вечернему Сочи
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 5 200 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 115 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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