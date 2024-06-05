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вин, сыров и прочего, т. к путешествуем без багажа, налегке. Все пожелания были учтены. Денис достаточно грамотно, интересно и весело рассказал про Абхазию. Показал действительно красивые и небанальные места. Разговаривал с нами как с друзьями. Отвез нас в потрясающее место на обед. Мы были на одной волне. Однозначно рекомендую экскурсию с ним.