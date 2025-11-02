Вас ждёт увлекательная рыбалка в море! Вы получите снасти для ловли ставриды — улов гарантирован. Во время отдыха можно попить чай, а ваш улов сразу приготовят на борту.
Всё необходимое снаряжение предоставляется — берите только отличное настроение! Отдых, рыбалка и новые навыки гарантированы.
Всё необходимое снаряжение предоставляется — берите только отличное настроение! Отдых, рыбалка и новые навыки гарантированы.
Описание водной прогулкиЧто вас ожидает: Вам выдадут необходимые снасти: спиннинг со ставками на ставриду, после чего выискивается рыбное место, где обеспечивается близкий к 100% результат улова. Во время рыбной ловли допускается умеренное чаепитие. В процессе ваш улов приготавливается для дегустации непосредственно на борту. Обратите внимание — в случае чрезмерного волнения удочки сматываются, судно ускоренным темпом перемещается к месту стоянки (где не качает). Также во время рыбалки производится вылов морепродуктов (мидий) вручную, которые после очистки и термообработки употребляются в пищу В ходе нашего плавания вы научитесь основам, отдохнете и наловите рыбы. Все снасти имеются на борту, от вас требуется только хорошее настроение! Организационные детали:• Рыбалка проводится при благоприятной погоде.
• На борту есть спасательное оборудование, также можно укрыться пледом. Важная информация:
- В одном заказе возможно приобрести не более 1 бесплатного билета для ребенка до 4-х лет. Если с вами несколько детей этого возраста, то на них приобретаются взрослые билеты.
- В теплое время года находиться на борту можно только без обуви. В более прохладную погоду мы выдадим вам бахилы.
- Обилие пищи и алкоголя не рекомендуется.
- Если вы не уверены в надежности своего вестибулярного аппарата, не наедайтесь сильно или примите таблетку не позднее чем за 20 минут до отплытия.
- Если вам необходим трансфер от станции «Олимпийская деревня», сообщите об этом организатору прогулки после бронирования.
- Организатор может незначительно изменить время отправления по предварительному уведомлению гостей в случае форс-мажорной ситуации на воде.
Ежедневно в 9:00, 12:00, 15:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Аренда катера
- Услуги капитана
- Снасти для рыбалки
- Приготовление улова (если выловлено достаточно)
- Трансфер от станции «Олимпийская деревня»
Что не входит в цену
- Еда
- Напитки
Место начала и завершения?
Адлер, Морской бульвар, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00, 12:00, 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
- В одном заказе возможно приобрести не более 1 бесплатного билета для ребенка до 4-х лет. Если с вами несколько детей этого возраста, то на них приобретаются взрослые билеты
- В теплое время года находиться на борту можно только без обуви. В более прохладную погоду мы выдадим вам бахилы
- Обилие пищи и алкоголя не рекомендуется
- Если вы не уверены в надежности своего вестибулярного аппарата, не наедайтесь сильно или примите таблетку не позднее чем за 20 минут до отплытия
- Если вам необходим трансфер от станции «Олимпийская деревня», сообщите об этом организатору прогулки после бронирования
- Организатор может незначительно изменить время отправления по предварительному уведомлению гостей в случае форс-мажорной ситуации на воде
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 53 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кристина
2 ноя 2025
Были на рыбалке с капитаном Марией. Всё очень понравилось. Рыбы наловили много, после капитан нам её приготовила. Видели дельфинов. Получили море эмоций ❤️ Спасибо огромное. Все было классно 👍
М
Мария
29 окт 2025
Всё прошло отлично
Ф
Федор
16 окт 2025
Очень понравилось! Рыбы наловили на 3 сковороды! Особенное спасибо Михаилу - капитану. Виды сумасшедшие! Были волны до 2 метров, но это только добавляло экстрима.
А
Анна
5 окт 2025
Это одно из самых незабываемых впечатлений, потрясающий капитан Мария сделала эту рыбалку незабываемой, улов удался, отличное настроение тоже, огромная благодарность за вкусно приготовленную рыбу и шикарное настроение! Самый лучший капитан Юга России ❤️
Л
Людмила
5 окт 2025
Нам не очень повезло с погодой, вышли в море с опозданием на час (не разрешали выход) и вместо трех часов через час вернулись, ужасно всех укачало. К организации мероприятия вопросов нет, катер в хорошем состоянии, капитан Михаил сделал все что мог, естественно расстроились что даже удочки толком покидать не смогли. Ребята, снабдите капитана эхолотом, ну ведь не прогулочное мероприятие
И
Ирина
30 сен 2025
В сентябре были на рыбалке
Очень понравился капитан нашей рыбацкой лодки -Михаил.
Очень грамотный, отзывчивый и внимательный. С удовольствием порыбачили, наловили рыбы.
Капитан нам нажарил вкусной рыбки, Даже провел небольшую экскурсию, рассказал много интересного про Олимпийский парк, рыбалку.
Очень приятно провели время. Рыбалка пролетела незаметно. Всем рекомендую.
Очень понравился капитан нашей рыбацкой лодки -Михаил.
Очень грамотный, отзывчивый и внимательный. С удовольствием порыбачили, наловили рыбы.
Капитан нам нажарил вкусной рыбки, Даже провел небольшую экскурсию, рассказал много интересного про Олимпийский парк, рыбалку.
Очень приятно провели время. Рыбалка пролетела незаметно. Всем рекомендую.
А
Артур
21 сен 2025
Снасти были не обслуживаны, но капитан Михаил быстро все организовал.
Наложили драконов)
Обратный путь попали в шторм,от этого было больше эмоций.
Все прошло отлично 👍
Рекомендую
Наложили драконов)
Обратный путь попали в шторм,от этого было больше эмоций.
Все прошло отлично 👍
Рекомендую
Т
Тина
15 сен 2025
Организовано все замечательно.
Нам не повезло с погодой, всех укачало и рыбы тоже не поймали.
Прогулка понравилась, в хорошую погоду планируем повторить
Нам не повезло с погодой, всех укачало и рыбы тоже не поймали.
Прогулка понравилась, в хорошую погоду планируем повторить
В
Вета
13 сен 2025
Из того что в этой организации хорошее, это капитан. Он реально очень интересно все рассказывал и показывал, и с обычной рыбалки сделал очень увлекательное время провождение, ловили рыбу пока он
Д
Дмитрий
24 авг 2025
Всё было круто! Рыбу поймали,пожарили и съели, искупались и встретили дельфинов,программа максимум выполнена, спасибо организаторам и отдельный респект, супер капитану Маше! ✌️👌
Е
Елена
20 авг 2025
Очень понравилось, ВСЁ… Капитан Михаил умничка👍пожарил, нам рыбку… Видели дельфинов 🐬. Полный восторг 👍👍👍
Р
Розалия
19 авг 2025
Т
Татьяна
15 авг 2025
h
hi+79172
27 июл 2025
Ф
Фарук
18 июл 2025
Входит в следующие категории Адлера
Похожие экскурсии из Адлера
Водная прогулка
Морская рыбалка с капитаном Марией
Присоединяйтесь к капитану Марии для незабываемой рыбалки в Адлере. Уникальная возможность поймать рыбу и насладиться морскими пейзажами
Начало: В Имеретинском порту
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
3100 ₽ за человека
Водная прогулка
Групповая экскурсия: рыбалка в Адлере с купанием и угощением ухой
Проведите три часа на морской рыбалке в Адлере! Наслаждайтесь панорамами, купанием и вкуснейшей ухой, приготовленной на борту профессиональным капитаном
Начало: В порту Кудепста
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
3200 ₽ за человека
Водная прогулка
Морская рыбалка и обед на катере в Адлере
Отправляйтесь на групповую морскую рыбалку в Адлере! Поймайте ставриду или барабулю, насладитесь обедом из свежего улова и искупайтесь в Чёрном море
Начало: ваше место проживания
Расписание: ежедневно в 06:00, 09:00, 12:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 06:00
4500 ₽ за человека