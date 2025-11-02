Мои заказы

Групповая морская рыбалка в Адлере

Вас ждёт увлекательная рыбалка в море! Вы получите снасти для ловли ставриды — улов гарантирован. Во время отдыха можно попить чай, а ваш улов сразу приготовят на борту.

Всё необходимое снаряжение предоставляется — берите только отличное настроение! Отдых, рыбалка и новые навыки гарантированы.
4.9
53 отзыва
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 09:00, 12:00, 15:00

Описание водной прогулки

Что вас ожидает: Вам выдадут необходимые снасти: спиннинг со ставками на ставриду, после чего выискивается рыбное место, где обеспечивается близкий к 100% результат улова. Во время рыбной ловли допускается умеренное чаепитие. В процессе ваш улов приготавливается для дегустации непосредственно на борту. Обратите внимание — в случае чрезмерного волнения удочки сматываются, судно ускоренным темпом перемещается к месту стоянки (где не качает). Также во время рыбалки производится вылов морепродуктов (мидий) вручную, которые после очистки и термообработки употребляются в пищу В ходе нашего плавания вы научитесь основам, отдохнете и наловите рыбы. Все снасти имеются на борту, от вас требуется только хорошее настроение! Организационные детали:• Рыбалка проводится при благоприятной погоде.

• На борту есть спасательное оборудование, также можно укрыться пледом. Важная информация:

  • В одном заказе возможно приобрести не более 1 бесплатного билета для ребенка до 4-х лет. Если с вами несколько детей этого возраста, то на них приобретаются взрослые билеты.
  • В теплое время года находиться на борту можно только без обуви. В более прохладную погоду мы выдадим вам бахилы.
  • Обилие пищи и алкоголя не рекомендуется.
  • Если вы не уверены в надежности своего вестибулярного аппарата, не наедайтесь сильно или примите таблетку не позднее чем за 20 минут до отплытия.
  • Если вам необходим трансфер от станции «Олимпийская деревня», сообщите об этом организатору прогулки после бронирования.
  • Организатор может незначительно изменить время отправления по предварительному уведомлению гостей в случае форс-мажорной ситуации на воде.

Ежедневно в 9:00, 12:00, 15:00

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Аренда катера
  • Услуги капитана
  • Снасти для рыбалки
  • Приготовление улова (если выловлено достаточно)
  • Трансфер от станции «Олимпийская деревня»
Что не входит в цену
  • Еда
  • Напитки
Место начала и завершения?
Адлер, Морской бульвар, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00, 12:00, 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 53 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
50
4
3
3
2
1
К
Кристина
2 ноя 2025
Были на рыбалке с капитаном Марией. Всё очень понравилось. Рыбы наловили много, после капитан нам её приготовила. Видели дельфинов. Получили море эмоций ❤️ Спасибо огромное. Все было классно 👍
М
Мария
29 окт 2025
Всё прошло отлично
Ф
Федор
16 окт 2025
Очень понравилось! Рыбы наловили на 3 сковороды! Особенное спасибо Михаилу - капитану. Виды сумасшедшие! Были волны до 2 метров, но это только добавляло экстрима.
А
Анна
5 окт 2025
Это одно из самых незабываемых впечатлений, потрясающий капитан Мария сделала эту рыбалку незабываемой, улов удался, отличное настроение тоже, огромная благодарность за вкусно приготовленную рыбу и шикарное настроение! Самый лучший капитан Юга России ❤️
Л
Людмила
5 окт 2025
Нам не очень повезло с погодой, вышли в море с опозданием на час (не разрешали выход) и вместо трех часов через час вернулись, ужасно всех укачало. К организации мероприятия вопросов нет, катер в хорошем состоянии, капитан Михаил сделал все что мог, естественно расстроились что даже удочки толком покидать не смогли. Ребята, снабдите капитана эхолотом, ну ведь не прогулочное мероприятие
И
Ирина
30 сен 2025
В сентябре были на рыбалке
Очень понравился капитан нашей рыбацкой лодки -Михаил.
Очень грамотный, отзывчивый и внимательный. С удовольствием порыбачили, наловили рыбы.
Капитан нам нажарил вкусной рыбки, Даже провел небольшую экскурсию, рассказал много интересного про Олимпийский парк, рыбалку.
Очень приятно провели время. Рыбалка пролетела незаметно. Всем рекомендую.
А
Артур
21 сен 2025
Снасти были не обслуживаны, но капитан Михаил быстро все организовал.
Наложили драконов)
Обратный путь попали в шторм,от этого было больше эмоций.
Все прошло отлично 👍
Рекомендую
Т
Тина
15 сен 2025
Организовано все замечательно.
Нам не повезло с погодой, всех укачало и рыбы тоже не поймали.
Прогулка понравилась, в хорошую погоду планируем повторить
В
Вета
13 сен 2025
Из того что в этой организации хорошее, это капитан. Он реально очень интересно все рассказывал и показывал, и с обычной рыбалки сделал очень увлекательное время провождение, ловили рыбу пока он
нам её пожарил купались в открытом море.
А если о не приятном купив билеты на почту пришел билет с временем и фото порта и катера, хорошо что я уточнила в васапе и мне сказали время на час позже. Приехав - катер был так же другой, спросив почему это не то что заявленно, девушка сказала это лучше, как минимум я сама решу что мне лучше. Ответ никакой она мне дать не могла и начала нести глупости про абхазскую границу к чему я вообще не поняла. После позвонила и дала мне телефон, мужщина на другом конце провода начал намекать мне что я слепая и не увидела фото второго катера, якобы их 2 на что я показала даже
Билет девушке стоящей рядом, она тоже не видела. Так же стоимость нашей экскурсии отличалась от стоимости других пассажиров данной экскурсии. А мне было пииниципиально по покупке билета в выбирала катер с бортами, что б можно было держаться так как отец после травмы ноги. В общем организация на крепкую 3, которая могла просто извиниться и всё, а не пытаться выставить нас дураками. Так как катер на что мы покупали - видели в море, видимо места закончились, и нас перекинули на следующий на час позже. А вот капитан Михаил крепкая 10+ побольше вам таких работников. Исправил вечер и настроение после общения с горе организацией

Д
Дмитрий
24 авг 2025
Всё было круто! Рыбу поймали,пожарили и съели, искупались и встретили дельфинов,программа максимум выполнена, спасибо организаторам и отдельный респект, супер капитану Маше! ✌️👌
Е
Елена
20 авг 2025
Очень понравилось, ВСЁ… Капитан Михаил умничка👍пожарил, нам рыбку… Видели дельфинов 🐬. Полный восторг 👍👍👍
Р
Розалия
19 авг 2025
Т
Татьяна
15 авг 2025
h
hi+79172
27 июл 2025
Ф
Фарук
18 июл 2025

