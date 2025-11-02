читать дальше

А если о не приятном купив билеты на почту пришел билет с временем и фото порта и катера, хорошо что я уточнила в васапе и мне сказали время на час позже. Приехав - катер был так же другой, спросив почему это не то что заявленно, девушка сказала это лучше, как минимум я сама решу что мне лучше. Ответ никакой она мне дать не могла и начала нести глупости про абхазскую границу к чему я вообще не поняла. После позвонила и дала мне телефон, мужщина на другом конце провода начал намекать мне что я слепая и не увидела фото второго катера, якобы их 2 на что я показала даже

Билет девушке стоящей рядом, она тоже не видела. Так же стоимость нашей экскурсии отличалась от стоимости других пассажиров данной экскурсии. А мне было пииниципиально по покупке билета в выбирала катер с бортами, что б можно было держаться так как отец после травмы ноги. В общем организация на крепкую 3, которая могла просто извиниться и всё, а не пытаться выставить нас дураками. Так как катер на что мы покупали - видели в море, видимо места закончились, и нас перекинули на следующий на час позже. А вот капитан Михаил крепкая 10+ побольше вам таких работников. Исправил вечер и настроение после общения с горе организацией