Отправьтесь в морское приключение на комфортабельном тримаране! Вас ждёт рыбалка с видом на олимпийские объекты и горы Красной Поляны, купание, солнечные ванны. А после — обед из вашего улова: ставриды, барабули, хека или черноморского окуня. Вы узнаете секреты рыбалки на голый крючок, познакомьтесь с обитателями Чёрного моря и, возможно, встретите дельфинов!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание водной прогулки

Прогулка на тримаране — комфортное судно с местами для отдыха.

Рыбалка в открытом море — ловите ставриду, барабулю, хека и других обитателей Чёрного моря. Снасти и удочки мы предоставим. А также расскажем, как проходит рыбалка на голый крючок и кто на него клюёт.

Живописные панорамы — виды на Олимпийский парк и горы Красной Поляны.

Обед из вашего улова — всё, что вы поймаете, мы приготовим прямо на борту.

Возможность встретить дельфинов — они часто сопровождают тримараны во время рыбалки.

Организационные детали