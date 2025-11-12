Отправьтесь в морское приключение на комфортабельном тримаране! Вас ждёт рыбалка с видом на олимпийские объекты и горы Красной Поляны, купание, солнечные ванны. А после — обед из вашего улова: ставриды, барабули, хека или черноморского окуня.
Вы узнаете секреты рыбалки на голый крючок, познакомьтесь с обитателями Чёрного моря и, возможно, встретите дельфинов!
Вы узнаете секреты рыбалки на голый крючок, познакомьтесь с обитателями Чёрного моря и, возможно, встретите дельфинов!
Описание водной прогулки
Прогулка на тримаране — комфортное судно с местами для отдыха.
Рыбалка в открытом море — ловите ставриду, барабулю, хека и других обитателей Чёрного моря. Снасти и удочки мы предоставим. А также расскажем, как проходит рыбалка на голый крючок и кто на него клюёт.
Живописные панорамы — виды на Олимпийский парк и горы Красной Поляны.
Обед из вашего улова — всё, что вы поймаете, мы приготовим прямо на борту.
Возможность встретить дельфинов — они часто сопровождают тримараны во время рыбалки.
Организационные детали
- Рыбалка (3 часа) проходит на тримаране. Трансфер до места старта — на Mercedes Sprinter (30 минут в одну сторону)
- С собой вы можете взять напитки и закуски, за исключением красных
- В стоимость включён трансфер по Адлеру и Сириусу
- У капитана есть все необходимые лицензии на перевозки, на борту — спасательные жилеты
- С вами будет капитан из нашей команды
ежедневно в 11:00 и 14:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3000 ₽
|Дети до 11 лет
|2700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Морском бульваре
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00 и 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 49 туристов
Мы специализируемся на организации увлекательных экскурсий по местным достопримечательностям, а также в живописной Республике Абхазия. Понимаем, насколько важна каждая деталь в организации: от подбора интересных маршрутов до комфорта и безопасности. Каждое наше путешествие разработано так, чтобы не только познакомить вас с уникальными историческими и культурными памятниками, но и погрузить в атмосферу местной природы и традиций.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
12 ноя 2025
Рыбалка прошла на ура, я в восторге, наш экскурсовод прям молодец всё объяснил показал, улов рыбки прям вау, после улова нам пожарили вкуснейший наш улов, день мы провели здорово, нам даже удалось посмотреть на дельфинов это было ВАУ. Спасибо за экскурсию всё было 👍
Входит в следующие категории Адлера
Похожие экскурсии из Адлера
Водная прогулка
Морская рыбалка с капитаном Марией
Присоединяйтесь к капитану Марии для незабываемой рыбалки в Адлере. Уникальная возможность поймать рыбу и насладиться морскими пейзажами
Начало: В Имеретинском порту
Сегодня в 07:00
Завтра в 10:00
3100 ₽ за человека
Водная прогулка
Групповая экскурсия: рыбалка в Адлере с купанием и угощением ухой
Проведите три часа на морской рыбалке в Адлере! Наслаждайтесь панорамами, купанием и вкуснейшей ухой, приготовленной на борту профессиональным капитаном
Начало: В порту Кудепста
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3200 ₽ за человека
-
5%
Водная прогулка
Черноморская рыбалка на катамаране
Поймать на крючок барабульку или ставриду, прокатиться на волнах и приготовить обед на борту
Начало: От порта в Сириусе или Кудепсте
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2660 ₽
2800 ₽ за человека