В своей компании и в сопровождении водителя-гида вы отправитесь исследовать места, где проходила Олимпиада, и сможете подняться в горы по канатной дороге на Красной Поляне или Роза Хутор — у вас будет достаточно времени.
Описание экскурсии
Экскурсия на авто с водителем-гидом
Предлагаем вам уникальную возможность насладиться экскурсиями на авто с личным водителем-гидом. Это идеальный формат для тех, кто ценит комфорт и хочет избежать суеты больших групп. Ваша компания сможет в полной мере насладиться поездкой на популярные горнолыжные курорты Южного побережья.
Путешествие на горнолыжные курорты
Вас ждет увлекательная экскурсия на горнолыжные курорты Сочи, такие как Роза Хутор и Красная Поляна. На протяжении всего путешествия ваш экскурсовод будет делиться интересными фактами и информацией о регионе, а также делать остановки для великолепных фотографий.
Свободное время на курортах
По прибытию на курорты у вас будет свободное время для прогулок по местам, где проходила Олимпиада. Вы сможете подняться на канатной дороге и насладиться потрясающими видами с высоты.
Полезные советы для путешественников
Не забудьте взять с собой:
- воду;
- теплую одежду;
- санки-ледянки.
Также обратите внимание, что для туристов из Центрального Сочи обязательна оплата трансфера из Сочи и обратно.
ежедневно в удобное для вас время
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Из Адлера, Сириуса до 7 мест
|11 000 ₽
|Из Адлера, Сириуса до 10 мест
|14 000 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горнолыжные курорты Роза Хутор и Красная Поляна
- Ущелье Ахцу
- Ахштырский каньон
- Вантовый мост
Что включено
- Трансфер туда-обратно из Адлера/Сириуса
- Услуги водителя-гида
- Посещение курортов
Что не входит в цену
- Подъем на канатной дороге:, взрослый - 2550 р., детский - 1550 р., льготный - 2040 р., ", "Обед в кафе (по желанию) ", " Дегустации (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- После бронирования мы с вами свяжемся и согласуем место встречи. Диспетчер вышлет необходимую информацию по выезду: номер авто и время выезда
- Стоимость канатных дорог оплачивается дополнительно. Актуальную стоимость можно уточнить у организатора экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
1. Особо ничего не рассказал. Экскурсии, по факту, не состоялось. Может, предложений 5 сказал про Розу Хутор и Сочи.
2. Атмосфера ужасная. С самого начала
Автобус чистый едет аккуратно