Индивидуальный тур на Розу Хутор или Красную Поляну

Горнолыжные курорты Сочи: индивидуальная экскурсия на авто с водителем-гидом
Предлагаем посетить популярные горнолыжные курорты Сочи в формате индивидуальной экскурсии.

В своей компании и в сопровождении водителя-гида вы отправитесь исследовать места, где проходила Олимпиада, и сможете подняться в горы по канатной дороге на Красной Поляне или Роза Хутор — у вас будет достаточно времени.
4.95
58 отзывов
Индивидуальный тур на Розу Хутор или Красную Поляну
Индивидуальный тур на Розу Хутор или Красную Поляну
Индивидуальный тур на Розу Хутор или Красную Поляну
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Экскурсия на авто с водителем-гидом

Предлагаем вам уникальную возможность насладиться экскурсиями на авто с личным водителем-гидом. Это идеальный формат для тех, кто ценит комфорт и хочет избежать суеты больших групп. Ваша компания сможет в полной мере насладиться поездкой на популярные горнолыжные курорты Южного побережья.

Путешествие на горнолыжные курорты

Вас ждет увлекательная экскурсия на горнолыжные курорты Сочи, такие как Роза Хутор и Красная Поляна. На протяжении всего путешествия ваш экскурсовод будет делиться интересными фактами и информацией о регионе, а также делать остановки для великолепных фотографий.

Свободное время на курортах

По прибытию на курорты у вас будет свободное время для прогулок по местам, где проходила Олимпиада. Вы сможете подняться на канатной дороге и насладиться потрясающими видами с высоты.

Полезные советы для путешественников

Не забудьте взять с собой:

  • воду;
  • теплую одежду;
  • санки-ледянки.

Также обратите внимание, что для туристов из Центрального Сочи обязательна оплата трансфера из Сочи и обратно.

ежедневно в удобное для вас время

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Из Адлера, Сириуса до 7 мест11 000 ₽
Из Адлера, Сириуса до 10 мест14 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Горнолыжные курорты Роза Хутор и Красная Поляна
  • Ущелье Ахцу
  • Ахштырский каньон
  • Вантовый мост
Что включено
  • Трансфер туда-обратно из Адлера/Сириуса
  • Услуги водителя-гида
  • Посещение курортов
Что не входит в цену
  • Подъем на канатной дороге:, взрослый - 2550 р., детский - 1550 р., льготный - 2040 р., ", "Обед в кафе (по желанию) ", " Дегустации (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Адлер/Сириус, Жд вокзалы, остановки, крупные отели
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в удобное для вас время
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • После бронирования мы с вами свяжемся и согласуем место встречи. Диспетчер вышлет необходимую информацию по выезду: номер авто и время выезда
  • Стоимость канатных дорог оплачивается дополнительно. Актуальную стоимость можно уточнить у организатора экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 58 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
57
4
3
2
1
1
С
24 сен 2024
Поездка прошла отлично. Яков - профессионал, информация интересная и донесена легко и с юмором. Архитектура курортов впечатлила, как в Европе побывали. Покорили Роза Пик, а, заодно, и боязнь высоты! Ну, и природа, вне конкуренции!
С
3 сен 2024
Всё хорошо, только дождик на фонтанах подпортил вечер. В целом сама экскурсия, организационные моменты, работа гида, всё понравилось👍
Н
30 авг 2024
Понравилась экскурсия. Гид очень хорошо все рассказывала. Профессионал.
С
21 авг 2024
Ставлю 5 звезд, потому что оправдались личные пожелания к этой поездке, а именно: коротко посмотреть оба курорта- Роза хутор и Красную поляну с «прицелом на будущее». Об очередях на подъемники наверное не написал только ленивый🙂
Р
14 авг 2024
Великолепно
Л
31 июл 2024
Огромное спасибо водителю гиду Карену, супер профессионал, интеллектуал и просто замечательный, весёлый человек
А
16 июл 2024
Все прошло замечательно. Нас встретил гид на удобной, чистой машине. В пути рассказывал много интересного и отвечал на наши вопросы. Успели посмотреть все запланированное и даде отлично пообедать. Вернулись довольные.
Е
29 июн 2024
Отличная экскурсия для первого знакомства с горными курортами Сочи! Удобно, интересно, классно!
В
28 июн 2024
У нас был просто отвратительный гид, который
1. Особо ничего не рассказал. Экскурсии, по факту, не состоялось. Может, предложений 5 сказал про Розу Хутор и Сочи.
2. Атмосфера ужасная. С самого начала
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отношение к окружающей красоте и местам было наплевательское, он буквально нам сказал "ой девочки, вы честно говоря ничего красивее подъёмника не увидите, так что тут всё это смотреть не имеет смысла". И в общем-то, ничего опять таки не рассказал:) И в дальнейшем, он вёл себя так, будто это мы попросили его нас подбросить и доставляем массу неудобств.
3. Он постоянно говорил по телефону за рулём. Всю дорогу от станции до розы хутор. И дальше. На пути обратно гнал 150 км/ч, постоянно обгонял. В машине были женщины зрелого возраста и дети, странный выбор стиля вождения.
Короче говоря, это какой-то треш. Если бы он был невероятно умный интересный рассказчик, но атмосферу гостеприимства и тур поездки создать не мог, это одно, но он просто по всем фронтам ужасен.
Что нам гид рассказал: вот дача путина, вот эту дорогу построили на олимпиаду, а вот в этой церкви я крестил своего сына.
Обидно, так как потом общались с местными людьми, которые очень много интересного рассказали про края и регион.

h
17 июн 2024
А
20 мая 2024
Очень понравилась экскурсия все классно,вежливый гид много интересной информации
Автобус чистый едет аккуратно
В
18 мая 2024
Посмотрели все что хотели. Общее впечатление приятное. Эрудированный гид водитель.
И
17 мая 2024
Все супер
А
10 мая 2024
Все отлично, гид многое знает и интересно рассказывает, можно подстроить тур под себя в процессе поездки
С
29 апр 2024
Лучшая организация индивидуальной экскурсии. Алексей провел очень интересную и познавательную экскурсию. Комфортная машина, остановка в самых классных местах для фотографии. Подробная инструкция, как подняться на самый верх, где делать фото, и что смотреть. Очень понравилось, обязательно закажем экскурсию в новое место!!!

Входит в следующие категории Адлера

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