Предлагаем посетить популярные горнолыжные курорты Сочи в формате индивидуальной экскурсии. В своей компании и в сопровождении водителя-гида вы отправитесь исследовать места, где проходила Олимпиада, и сможете подняться в горы по канатной дороге на Красной Поляне или Роза Хутор — у вас будет достаточно времени.

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Цена если вас не более 7 человек, но есть вариант до 10 чел.)

Описание экскурсии

Экскурсия на авто с водителем-гидом

Предлагаем вам уникальную возможность насладиться экскурсиями на авто с личным водителем-гидом. Это идеальный формат для тех, кто ценит комфорт и хочет избежать суеты больших групп. Ваша компания сможет в полной мере насладиться поездкой на популярные горнолыжные курорты Южного побережья.

Путешествие на горнолыжные курорты

Вас ждет увлекательная экскурсия на горнолыжные курорты Сочи, такие как Роза Хутор и Красная Поляна. На протяжении всего путешествия ваш экскурсовод будет делиться интересными фактами и информацией о регионе, а также делать остановки для великолепных фотографий.

Свободное время на курортах

По прибытию на курорты у вас будет свободное время для прогулок по местам, где проходила Олимпиада. Вы сможете подняться на канатной дороге и насладиться потрясающими видами с высоты.

Полезные советы для путешественников

Не забудьте взять с собой:

воду;

теплую одежду;

санки-ледянки.

Также обратите внимание, что для туристов из Центрального Сочи обязательна оплата трансфера из Сочи и обратно.