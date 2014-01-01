Красная Поляна, Роза Хутор, Газпром. 3в1

Получить массу новых впечатлений от посещения трёх современных горнолыжных курортов мирового уровня.

Эта экскурсия ⛳ позволит ознакомиться с историей 📖 и архитектурой Красной Поляны, полюбоваться ее красотами прекрасных горных пейзажей, увидеть своими глазами объекты олимпийского наследия горного кластера, подняться по канатной дороге и с высоты увидеть настоящую природную красоту этого места. Получить массу новых впечатлений от посещения современного горнолыжного курорта мирового уровня и просто душевно отдохнуть в одном из самых красивых 🤩 мест Черноморского побережья.

Что Вас ожидает?

Вы побываете на трех крупнейших и красивейших горнолыжных курортах наследия зимней Олимпиады в Сочи 2014 года: