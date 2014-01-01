Еще несколько необычных экскурсий в Адлере

Что вас ожидает

Природные памятники

Дорога к главным курортам Западного Кавказа лежит через живописное Ущелье Ахцу. Мы проедем по серпантину над каменным карнизом, наслаждаясь головокружительным видом на горную реку Мзымту. Далее заедем на минеральный нарзанный источник «Чвижепсе», где вы сможете попробовать легендарную целебную воду, насыщенную йодом, медью, железом и марганцем.

Сытный обед

К обеду мы прибудем в горное кафе пикникового комплекса «Медвежий угол», которое славится блюдами из форели. Пока обед готовится, вам предложат бесплатно продегустировать краснополянский мёд и домашнее вино 🍷.

Обзорная программа

Далее в нашей программе три главных курорта Сочи:

Красная поляна , где вы сможете совершить променад по Горки Городу, слушая историю 📖 строительства проекта и рассматривая симпатичные домики. А если захотите — поднимитесь на фуникулере на высоту 540 метров, чтобы полюбоваться панорамными пейзажами.

, где вы сможете совершить променад по Горки Городу, слушая историю 📖 строительства проекта и рассматривая симпатичные домики. А если захотите — поднимитесь на фуникулере на высоту 540 метров, чтобы полюбоваться панорамными пейзажами. Роза Хутор — это горы ⛰️ с заснеженными холмами, шикарно продуманная инфраструктура в европейском стиле и Романов мост, нависший над рекой. Гид расскажет о главных объектах времен зимней Олимпиады 2014, а после вы при желании прокатитесь на канатной дороге на лучшую смотровую площадку Розу пик.

— это горы ⛰️ с заснеженными холмами, шикарно продуманная инфраструктура в европейском стиле и Романов мост, нависший над рекой. Гид расскажет о главных объектах времен зимней Олимпиады 2014, а после вы при желании прокатитесь на канатной дороге на лучшую смотровую площадку Розу пик. Газпром Лаура знаменита своим научным центром «Галактика». Вы рассмотрите цветные фото проекции космоса на стенах и на полу и прогуляетесь 👣 по торговой галерее развлекательного комплекса.

После экскурсии 🧭 вы сможете посетить шоу поющих фонтанов в Олимпийском парке 🌳 или же отправиться в обратный путь.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Экскурсия проходит на 20-местном мерседесе Sprinter или 50-местном автобусе 🚌 SCANIA

Что входит в стоимость, а что — нет