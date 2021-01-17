Еще несколько необычных экскурсий в Адлере

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все объяснили. Выбрали удобную остановку, откуда нас будут забирать. Гид, Марьяна, очень интересно рассказывала в течении поездки. Теперь о самой экскурсии. По дороге останавливались у ущелья Ахун, потом возле речки, посмотрели на подвесной мост Скайпарка снизу. Заехали на источник Нарзан (берите с собой пустые бутылочки чтобы водичку налить). Потом заехали в кафе, там мы заказали обед (цены дорогие) и пока нам готовили нам провели дигустацию меда и алкогольных напитков, которые якобы самые натуральные))). Про мёд ничего сказать не могу - вкусный, но то, что нам давали пробовать и что продают - есть разница. По винам - разведенный порошок. Может пробовали и нормальное, но то что купила - нет натурального, как это позиционируют. Но это и было ожидаемо. Просто нет в Сочах столько виноградников для такого количества туристов)))). Далее экскурсия на Красную поляну. И тут экскурсия разделялась: кто хотел поднимался на 960 м затем ехали на Розу Хутор и Газпром. Кто дальше на 2230м. - они оставались. Мы остались и поднялись на 2230 м. Очень красиво, с погодой повезло, было солнышко и всё было видно. Затем в 18-30 нас забрали. На этом наша экскурсия закончилась. Продолжительность с 10-40 до 20-00. Большое спасибо. Буду обращаться к Вам чаще.