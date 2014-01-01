Еще несколько необычных экскурсий в Адлере

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Курорты Сочи: большое путешествие

Посетить Розу хутор, Красную поляну и Газпром Лауру и узнать их историю на групповой экскурсии

Алина
Алина – экскурсионное агентство из Адлера
В ходе автобусной обзорной экскурсии 🧭 в группе до 50 человек вы посетите три главных курортных города Сочи и увидите объекты, построенные к Олимпиаде 2014.

Прокатитесь на канатной дороге к вершине Розы Хутор, погуляете по набережной Красной поляны, рассмотрите интерактивную выставку в научном центре Галактика и услышите интересные факты о природе, истории 📖 и культуре региона.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 900450 ₽ за человекаскидка50%

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Курорты Сочи: большое путешествие
Курорты Сочи: большое путешествие

Что вас ожидает

Природные памятники
Дорога к главным курортам Западного Кавказа лежит через живописное Ущелье Ахцу. Мы проедем по серпантину над каменным карнизом, наслаждаясь головокружительным видом на горную реку Мзымту. Далее заедем на минеральный нарзанный источник «Чвижепсе», где вы сможете попробовать легендарную целебную воду, насыщенную йодом, медью, железом и марганцем.

Сытный обед
К обеду мы прибудем в горное кафе пикникового комплекса «Медвежий угол», которое славится блюдами из форели. Пока обед готовится, вам предложат бесплатно продегустировать краснополянский мёд и домашнее вино 🍷.

Обзорная программа
Далее в нашей программе три главных курорта Сочи:

  • Красная поляна, где вы сможете совершить променад по Горки Городу, слушая историю 📖 строительства проекта и рассматривая симпатичные домики. А если захотите — поднимитесь на фуникулере на высоту 540 метров, чтобы полюбоваться панорамными пейзажами.
  • Роза Хутор — это горы ⛰️ с заснеженными холмами, шикарно продуманная инфраструктура в европейском стиле и Романов мост, нависший над рекой. Гид расскажет о главных объектах времен зимней Олимпиады 2014, а после вы при желании прокатитесь на канатной дороге на лучшую смотровую площадку Розу пик.
  • Газпром Лаура знаменита своим научным центром «Галактика». Вы рассмотрите цветные фото проекции космоса на стенах и на полу и прогуляетесь 👣 по торговой галерее развлекательного комплекса.

После экскурсии 🧭 вы сможете посетить шоу поющих фонтанов в Олимпийском парке 🌳 или же отправиться в обратный путь.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Экскурсия проходит на 20-местном мерседесе Sprinter или 50-местном автобусе 🚌 SCANIA

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Вход к минеральному источнику Чвижепсе — 100 рублей
  • Обед в «Медвежьем угле» по желанию (оплачивается отдельно)
  • Канатная дорога на пик Розы Хутор (2320 м): взрослый билет 🎫 — 1490 р. /чел., дети (7-14 лет) — 900 р. /чел., дети до 7 лет и пенсионеры70+ бесплатно
  • Канатная дорога Русские Горки (960 м): взрослый билет — 400 р. /чел., дети (7-14 лет) — 300 р. /чел., детям до 7 лет и пенсионеры 70+ бесплатно
Начало и место завершения
🚩 у пансионата Южный-2
Курорты Сочи: большое путешествие
Курорты Сочи: большое путешествие
Курорты Сочи: большое путешествие
Курорты Сочи: большое путешествие
Курорты Сочи: большое путешествие
Курорты Сочи: большое путешествие

Экскурсия проводится ежедневно в 10:45

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Алина
Алина
Привет, друзья! Меня зовут Алина, и я ваш добросовестный гид, помощник для выбора качественного и доступного отдыха по окрестностям Сочи и Абхазии. Люблю общаться с людьми и стараюсь найти подход к каждому клиенту, внимательно изучить запросы и уже после предлагать то что вас обязательно порадует и оставит только приятные и яркие впечатления.
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