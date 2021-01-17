Еще несколько необычных экскурсий в Адлере

Групповая экскурсия "Курорты Сочи: большое путешествие" предлагает уникальную возможность посетить три главных курортных города Сочи.
В рамках автобусной экскурсии до 50 человек вы увидите объекты, построенные к Олимпиаде 2014, прокатитесь на
В рамках автобусной экскурсии до 50 человек вы увидите объекты, построенные к Олимпиаде 2014, прокатитесь на
6 причин купить эту экскурсию
- 🚌 Комфортный транспорт
- 🏔️ Восхитительные виды
- 📚 Интересные факты
- 🍯 Дегустация мёда и вина
- 🎢 Канатная дорога
- 🔭 Научный центр Галактика
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с июня по сентябрь. В это время года можно насладиться прекрасными видами и комфортной погодой для прогулок и экскурсий.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Красная Поляна
- Роза Хутор
- Газпром Поляна
- Ущелье Ахцу
- Минеральный источник Чвижепсе
- Научный центр Галактика
Описание экскурсии
Природные памятники
Дорога к главным курортам Западного Кавказа лежит через живописное Ущелье Ахцу. Мы проедем по серпантину над каменным карнизом, наслаждаясь головокружительным видом на горную реку Мзымту. Далее заедем на минеральный нарзанный источник «Чвижепсе», где вы сможете попробовать легендарную целебную воду, насыщенную йодом, медью, железом и марганцем.
Сытный обед
К обеду мы прибудем в горное кафе пикникового комплекса «Медвежий угол», которое славится блюдами из форели. Пока обед готовится, вам предложат бесплатно продегустировать краснополянский мёд и домашнее вино.
Обзорная программа
Далее в нашей программе три главных курорта Сочи:
- «Красная Поляна», где вы сможете совершить променад, слушая историю строительства проекта и рассматривая симпатичные домики. А если захотите — поднимитесь на фуникулере на высоту 540 метров, чтобы полюбоваться панорамными пейзажами.
- «Роза Хутор» — это горы с заснеженными холмами, шикарно продуманная инфраструктура в европейском стиле и Романов мост, нависший над рекой. Гид расскажет о главных объектах времен зимней Олимпиады 2014, а после вы при желании прокатитесь на канатной дороге на лучшую смотровую площадку Розу пик.
- «Газпром Поляна» знаменита своим научным центром «Галактика». Вы рассмотрите цветные фото проекции космоса на стенах и на полу и прогуляетесь по торговой галерее развлекательного комплекса.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- На 20-местном мерседесе Sprinter или 50-местном автобусе SCANIA
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Что входит в стоимость, а что — нет
- Вход к минеральному источнику Чвижепсе — 100 рублей
- Обед в «Медвежьем угле» по желанию (оплачивается отдельно)
- Канатная дорога:
— на пик «Розы Хутор» (2320 м): для взрослых 2250 р. /чел., для детей с 7 до 14 лет — 1350 р. /чел., дети до 6 лет бесплатно. Три гондольные, одна кресельная канатка.
— на Панораму (2200 м): взрослый — 1950 рублей, детский — 1200 рублей. Три гондольные и три кресельные канатки.
— День в горах (взрослый — 2350 рублей, детский — 1600 рублей). Три гондольные, три кресельные канатки + хаски центр.
ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|800 ₽
|Дети до 6 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центральном Сочи, на ближайшей остановке к вашему отелю
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2236 туристов
Мы с командой гидов готовы помочь вам выбрать качественный и доступный отдых в Сочи, Грузии и Абхазии. Любим общаться с людьми и стараемся найти подход к каждому клиенту. Внимательно изучаем ваши запросы и предлагаем варианты, которые обязательно порадуют и оставят только приятные и яркие впечатления.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Добрый день. Хочу рассказать об экскурсии из Адлера по трем горнолыжным курортам Сочи: Красная поляна, Роза Хутор, Газпром. Понравилась организация. Заказывала экскурсию и оплачивала предоплату онлайн, со мной сразу связались,
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С
Посетили экскурсию "Курорты Сочи: Большое путешествие" - нам понравилось все! Возможно потому что мы первый раз в Сочи, может быть сыграл фактор прекрасного настроения и чудесной теплой солнечной погоды, но
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А
Экскурсия очень понравилась, несмотря на дождливую погоду. Все замечательно организовано, интересно, живо. Хочется ещё раз вернуться туда в солнечный день. Спасибо гиду, водителю и всем организаторам путешествия!
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Экскурсовод выше всяких похвал! Много полезной информации! Роза Хутор удивил своей сказочной красотой и совершенством!!! Всем рекомендую! Незабываемое впечатление. Отдельная благодарность водителю.
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С
Получила от поездки море эмоций. Алина ответила на все вопросы и помогла побороть свой страх высоты и я поднялась на высоту 2320м. Конечно от видов с такой высоты сводит дух. Красота невероятная!
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В
Поездка прошла отлично. Нереальные виды. Гид Кристина вообще бомба, можно слушать до бесконечности её рассказы. Спасибо за организацию.
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