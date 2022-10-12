Групповой трансфер на озеро Рица и водопады Девичьи и Мужские слезы из Адлера
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Что вас ожидает:
- Ресторан Гагрипш
- Заброшенный театр
- Заброшенный вокзал Гагрипш
- Парк Принца Ольденбургского
- Гагрский пляж с качелями на берегу моря
- Колоннада
- Старый немецкий мост через р. Бзыбь
- Юпшарский каньон
- Голубое озеро
- Чабгарский карниз
- Мховые самшитовые рощи
- Водопады Девичьи и Мужские слезы
- Озеро Рица
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Это однодневное путешествие небольшой группой на комфортабельном минивене в сопровождении профессионального гида. Мы насладимся незабываемыми видами высокогорного озера Рица, посетим живописные водопады Девичьи и Мужские слезы, побываем на Чабгарском карнизе, увидим Юпшарский каньон и многие другие природные достопримечательности Абхазии.
Замечательное путешествие, которое позволяет посетить в течении дня сразу несколько природных достопримечательностей горной Абхазии по пути к главной жемчужине экскурсионных маршрутов – озеру Рица. Само озеро протяженностью более 2-х километров, наполненное кристально чистой водой располагается на высоте 950 м. в обрамлении горных склонов поросших густым реликтовым лесом. По пути к нему мы увидим Юпшарский каньон с его сумрачным и влажным «каменным мешком», проезд по которому сужается до 20-ти метров при высоте скал около полукилометра! Остановимся на двух водопадах - Девичьи слезы и Мужские слезы, связанных древними легендами. Посетим, удивительной красоты, Голубое озеро, вода в котором сохраняет свой волшебный цвет круглый год в любую погоду. Насладимся захватывающей панорамой Кавказских гор со смотровой площадки Чабгарского карниза. А ещё, в дороге мы увидим, узнаем и попробуем много нового и интересного!
Ежедневно с 09:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер
- Транспорт
- Что не входит
- Эко-сбор на КПП Рицинского парка (700руб. /чел.), обед.
- Трансфер из Сочи
- Место начала и завершения?
- Ваше место проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 09:00Экскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Важная информация
- Для пересечения российско-абхазской границы необходимо иметь при себе паспорт, а если вы путешествуете с детьми, то и их свидетельства о рождении
- Выбирайте в дорогу удобную обувь, заранее зарядите телефон, возьмите наличные, в Абхазии не распространена оплата банковскими картами
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья Болтенкова
12 окт 2022
Всё замечательно, спасибо Вам большое!!!
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Дата и количество участников выбирается при бронировании