Озеро Рица - Жемчужина Абхазии

Групповой трансфер на озеро Рица и водопады Девичьи и Мужские слезы из Адлера

5
1 отзыв
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Озеро Рица - Жемчужина Абхазии
Озеро Рица - Жемчужина Абхазии
Озеро Рица - Жемчужина Абхазии
Озеро Рица - Жемчужина Абхазии
Озеро Рица - Жемчужина Абхазии
Озеро Рица - Жемчужина Абхазии
Озеро Рица - Жемчужина Абхазии
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Что вас ожидает:

  • Ресторан Гагрипш
  • Заброшенный театр
  • Заброшенный вокзал Гагрипш
  • Парк Принца Ольденбургского
  • Гагрский пляж с качелями на берегу моря
  • Колоннада
  • Старый немецкий мост через р. Бзыбь
  • Юпшарский каньон
  • Голубое озеро
  • Чабгарский карниз
  • Мховые самшитовые рощи
  • Водопады Девичьи и Мужские слезы
  • Озеро Рица
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Это однодневное путешествие небольшой группой на комфортабельном минивене в сопровождении профессионального гида. Мы насладимся незабываемыми видами высокогорного озера Рица, посетим живописные водопады Девичьи и Мужские слезы, побываем на Чабгарском карнизе, увидим Юпшарский каньон и многие другие природные достопримечательности Абхазии.
Замечательное путешествие, которое позволяет посетить в течении дня сразу несколько природных достопримечательностей горной Абхазии по пути к главной жемчужине экскурсионных маршрутов – озеру Рица. Само озеро протяженностью более 2-х километров, наполненное кристально чистой водой располагается на высоте 950 м. в обрамлении горных склонов поросших густым реликтовым лесом. По пути к нему мы увидим Юпшарский каньон с его сумрачным и влажным «каменным мешком», проезд по которому сужается до 20-ти метров при высоте скал около полукилометра! Остановимся на двух водопадах - Девичьи слезы и Мужские слезы, связанных древними легендами. Посетим, удивительной красоты, Голубое озеро, вода в котором сохраняет свой волшебный цвет круглый год в любую погоду. Насладимся захватывающей панорамой Кавказских гор со смотровой площадки Чабгарского карниза. А ещё, в дороге мы увидим, узнаем и попробуем много нового и интересного!

Ежедневно с 09:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Транспорт
Что не входит
  • Эко-сбор на КПП Рицинского парка (700руб. /чел.), обед.
  • Трансфер из Сочи
Место начала и завершения?
Ваше место проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Для пересечения российско-абхазской границы необходимо иметь при себе паспорт, а если вы путешествуете с детьми, то и их свидетельства о рождении
  • Выбирайте в дорогу удобную обувь, заранее зарядите телефон, возьмите наличные, в Абхазии не распространена оплата банковскими картами
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Д
12 окт 2022
Всё замечательно, спасибо Вам большое!!!

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Абхазия
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