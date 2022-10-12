Озеро Рица

Это однодневное путешествие небольшой группой на комфортабельном минивене в сопровождении профессионального гида. Мы насладимся незабываемыми видами высокогорного озера Рица, посетим живописные водопады Девичьи и Мужские слезы, побываем на Чабгарском карнизе, увидим Юпшарский каньон и многие другие природные достопримечательности Абхазии.

Замечательное путешествие, которое позволяет посетить в течении дня сразу несколько природных достопримечательностей горной Абхазии по пути к главной жемчужине экскурсионных маршрутов – озеру Рица. Само озеро протяженностью более 2-х километров, наполненное кристально чистой водой располагается на высоте 950 м. в обрамлении горных склонов поросших густым реликтовым лесом. По пути к нему мы увидим Юпшарский каньон с его сумрачным и влажным «каменным мешком», проезд по которому сужается до 20-ти метров при высоте скал около полукилометра! Остановимся на двух водопадах - Девичьи слезы и Мужские слезы, связанных древними легендами. Посетим, удивительной красоты, Голубое озеро, вода в котором сохраняет свой волшебный цвет круглый год в любую погоду. Насладимся захватывающей панорамой Кавказских гор со смотровой площадки Чабгарского карниза. А ещё, в дороге мы увидим, узнаем и попробуем много нового и интересного!