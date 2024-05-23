1 чел.
По популярности
Групповая
9 часов
Джип-тур Солохаул: чайные плантации Сочи
Начало: По договоренности
«• трансфер в обе стороны, • услуги Гида, • дегустация»
Расписание: Ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 350₽ за человека
Групповая
12 часов
«Золотая Абхазия» на люксовом микроавтобусе
Начало: Забираем от гостиницы
«В стоимость данной экскурсии входит трансфер от и до отеля по Адлеру»
Расписание: Ежедневно в 6:00 - 6:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
2 300₽ за человека
Групповая
10 часов
На минивэне в Абхазию: Гагра, Новый Афон в мини-группе 6-8 человек
Начало: По договоренности
Расписание: Среда, пятница, суббота и воскресенье.
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
2 000₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Озеро Рица - Жемчужина Абхазии (группа до 8 человек)
Начало: Ваше место проживания
Расписание: Ежедневно 9-00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Трансфер до/из аэропорта Сочи
Начало: По договоренности
«Возможно, но велик риск серьезно переплатить, не найти нужный маршрут или вообще остаться без трансфера»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
от 1 660₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Тур на чайные плантации Мацесты и ферму Экзархо
Начало: Место вашего пребывания в Сочи/Адлере
Расписание: Вторник-воскресенье, по договоренности
Завтра в 15:00
11 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Прогулка на Багги по окрестностям Сочи
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер на кабриолете, внедорожнике или мотоцикле «Аэропорт - Адлер»
С комфортом или даже шиком довезу вас до нужного места
«Мото-трансфер Suzuki Boulevard 1500cc c удобной посадкой и музыкой — рассчитан на 1 пассажира, но если вас больше и каждый хочет ехать на мотоцикле, то я могу пригнать до 5 мотоциклов»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
5 200₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена23 мая 2024Гранд-тур Абхазия: Гагра, Рица, Новый Афон в мини-группеВсё было замечательно, кроме того, что конечная стоимость экскурсии оказалась значительно выше заявленной. Мы ехали с маленьким ребёнком и не
- ООлеся16 мая 2024Гранд-тур Абхазия: Гагра, Рица, Новый Афон в мини-группеШикарно все прошло, весело. Гид супер 🙌👍🏻. Рекомендую
- ЕЕкатерина12 мая 2024Отлично
- ЕЕлена8 мая 2024Гранд-тур Абхазия: Гагра, Рица, Новый Афон в мини-группеПонравилось, но остановки короткие, особенно на озере Рица, хотелось погулять там подольше.
- ННина3 мая 2024Великолепная обзорная экскурсия! Красоты природы Абхазии, вкуснейшая дегустация, увлекательные рассказы гида! Гиду Алмасхану отдельное спасибо)
- ДДарья26 февраля 2024Очень приятная поездка с очень приятным водителем- экскурсоводом. Прокатились по интересным местам, узнали немного нового. Единственное, что немного огорчило- обед в кафе:(
- ООльга3 января 2024Всё прошло отлично. Транспорт удобный, гид супер. Рекомендую!!!
- ВВалерьян27 октября 2023Все очень понравилось. Был гид и водитель в одном лице, зовут Эрик, все более чем было на высшем уровне. Если хотите небольшой компанией съездить и посетить места Абхазии, которых нет в обычных экскурсиях где 20 человек, то выбирайте данную экскурсию.
- ББогачева7 октября 2023Добрый день! Абхазия прекрасна❤️🙏
- ААлександр23 сентября 2023Были на экскурсии озеро Рица-жемчужина Абхазии, приехали очень довольны-понравилось абсолютно всё-пунктуальность, трансфер, маршрут. особое спасибо гиду-Саиду, его оперативность, ненавязчивость, познавательный рассказ. Папаха Тур-вы лучшие!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Трансфер»
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