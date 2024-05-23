Трансфер в Адлере

Найдено 8 экскурсий в категории «Трансфер» в Адлере, цены от 1 660 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-тур Солохаул: чайные плантации Сочи
🛣 Джиппинг
Групповая
9 часов
6 отзывов
Джип-тур Солохаул: чайные плантации Сочи
Начало: По договоренности
«• трансфер в обе стороны, • услуги Гида, • дегустация»
Расписание: Ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 350 за человека
«Золотая Абхазия» на люксовом микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
22 отзыва
«Золотая Абхазия» на люксовом микроавтобусе
Начало: Забираем от гостиницы
«В стоимость данной экскурсии входит трансфер от и до отеля по Адлеру»
Расписание: Ежедневно в 6:00 - 6:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
2 300 за человека
На минивэне в Абхазию: Гагра, Новый Афон в мини-группе 6-8 человек
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
6 отзывов
На минивэне в Абхазию: Гагра, Новый Афон в мини-группе 6-8 человек
Начало: По договоренности
Расписание: Среда, пятница, суббота и воскресенье.
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
2 000 за человека
Озеро Рица - Жемчужина Абхазии (группа до 8 человек)
Мини-группа
8 часов
8 отзывов
Озеро Рица - Жемчужина Абхазии (группа до 8 человек)
Начало: Ваше место проживания
Расписание: Ежедневно 9-00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 800 за человека
Трансфер до/из аэропорта Сочи
Индивидуальная
2 часа
Трансфер до/из аэропорта Сочи
Начало: По договоренности
«Возможно, но велик риск серьезно переплатить, не найти нужный маршрут или вообще остаться без трансфера»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
от 1 660 за всё до 4 чел.
Тур на чайные плантации Мацесты и ферму Экзархо
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
6 часов
Тур на чайные плантации Мацесты и ферму Экзархо
Начало: Место вашего пребывания в Сочи/Адлере
Расписание: Вторник-воскресенье, по договоренности
Завтра в 15:00
11 июня в 09:00
14 000 за всё до 5 чел.
Прогулка на Багги по окрестностям Сочи
🚶 Пешая
🛞 Багги
Индивидуальная
3.5 часа
Прогулка на Багги по окрестностям Сочи
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 10 чел.
Трансфер на кабриолете, внедорожнике или мотоцикле «Аэропорт - Адлер»
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
🏍 На мотоцикле
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
1 час
Трансфер на кабриолете, внедорожнике или мотоцикле «Аэропорт - Адлер»
С комфортом или даже шиком довезу вас до нужного места
«Мото-трансфер Suzuki Boulevard 1500cc c удобной посадкой и музыкой — рассчитан на 1 пассажира, но если вас больше и каждый хочет ехать на мотоцикле, то я могу пригнать до 5 мотоциклов»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
5 200 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    Гранд-тур Абхазия: Гагра, Рица, Новый Афон в мини-группе
    Всё было замечательно, кроме того, что конечная стоимость экскурсии оказалась значительно выше заявленной. Мы ехали с маленьким ребёнком и не
    читать дальше

    хотели брать дополнительные платные локации, чтобы не утомить малыша, но гид просто поставила нас перед фактом, что мы будем заезжать на водопад и в село Лыхны, и выставила мне счёт с учётом этих мест. Насчёт водопада вопросов нет, там мы были недолго, а вот село Лыхны - самая бесполезная трата времени. Долго, жарко, утомительно, а главное - там нет ничего интересного, кроме развалин дворцового комплекса и старой церкви, которая, при всём уважении, не производит никакого впечатления.

  • О
    Олеся
    16 мая 2024
    Гранд-тур Абхазия: Гагра, Рица, Новый Афон в мини-группе
    Шикарно все прошло, весело. Гид супер 🙌👍🏻. Рекомендую
  • Е
    Екатерина
    12 мая 2024
    На минивэне в Абхазию: Гагра, Новый Афон в мини-группе 6-8 человек
    Отлично
  • Е
    Елена
    8 мая 2024
    Гранд-тур Абхазия: Гагра, Рица, Новый Афон в мини-группе
    Понравилось, но остановки короткие, особенно на озере Рица, хотелось погулять там подольше.
  • Н
    Нина
    3 мая 2024
    «Золотая Абхазия» на люксовом микроавтобусе
    Великолепная обзорная экскурсия! Красоты природы Абхазии, вкуснейшая дегустация, увлекательные рассказы гида! Гиду Алмасхану отдельное спасибо)
  • Д
    Дарья
    26 февраля 2024
    Джип-тур Солохаул: чайные плантации Сочи
    Очень приятная поездка с очень приятным водителем- экскурсоводом. Прокатились по интересным местам, узнали немного нового. Единственное, что немного огорчило- обед в кафе:(
  • О
    Ольга
    3 января 2024
    На минивэне в Абхазию: Гагра, Новый Афон в мини-группе 6-8 человек
    Всё прошло отлично. Транспорт удобный, гид супер. Рекомендую!!!
  • В
    Валерьян
    27 октября 2023
    Озеро Рица - Жемчужина Абхазии (группа до 8 человек)
    Все очень понравилось. Был гид и водитель в одном лице, зовут Эрик, все более чем было на высшем уровне. Если хотите небольшой компанией съездить и посетить места Абхазии, которых нет в обычных экскурсиях где 20 человек, то выбирайте данную экскурсию.
  • Б
    Богачева
    7 октября 2023
    Озеро Рица - Жемчужина Абхазии (группа до 8 человек)
    Добрый день! Абхазия прекрасна❤️🙏
  • А
    Александр
    23 сентября 2023
    Озеро Рица - Жемчужина Абхазии (группа до 8 человек)
    Были на экскурсии озеро Рица-жемчужина Абхазии, приехали очень довольны-понравилось абсолютно всё-пунктуальность, трансфер, маршрут. особое спасибо гиду-Саиду, его оперативность, ненавязчивость, познавательный рассказ. Папаха Тур-вы лучшие!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Трансфер»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Джип-тур Солохаул: чайные плантации Сочи
  2. «Золотая Абхазия» на люксовом микроавтобусе
  3. На минивэне в Абхазию: Гагра, Новый Афон в мини-группе 6-8 человек
  4. Озеро Рица - Жемчужина Абхазии (группа до 8 человек)
  5. Трансфер до/из аэропорта Сочи
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "Трансфер" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 1 660 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий в Адлере на 2024 год по теме «Трансфер», 42 ⭐ отзыва, цены от 1660₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам