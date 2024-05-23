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хотели брать дополнительные платные локации, чтобы не утомить малыша, но гид просто поставила нас перед фактом, что мы будем заезжать на водопад и в село Лыхны, и выставила мне счёт с учётом этих мест. Насчёт водопада вопросов нет, там мы были недолго, а вот село Лыхны - самая бесполезная трата времени. Долго, жарко, утомительно, а главное - там нет ничего интересного, кроме развалин дворцового комплекса и старой церкви, которая, при всём уважении, не производит никакого впечатления.