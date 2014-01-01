Каньон Чертовы Ворота и тисо-самшитовая роща

Приглашаем в путешествие по Кавказскому заповеднику любителей природных красот

Приглашаем в путешествие по Кавказскому заповеднику любителей природных красот.

Наш путь пройдет по красивейшим местам.

Мы увидим каньон Чертовы Ворота, прогуляемся по тисо-самшитовой роще — хранилищу реликтовой растительности, исследуем доисторическую пещеру и пройдем по каменному лабиринту.
Каньон Чертовы Ворота и тисо-самшитовая роща
Каньон Чертовы Ворота и тисо-самшитовая роща
Каньон Чертовы Ворота и тисо-самшитовая роща
Каньон Чертовы Ворота и тисо-самшитовая роща
Каньон Чертовы Ворота и тисо-самшитовая роща
Каньон Чертовы Ворота и тисо-самшитовая роща

Что вы увидите 🤩

  • каменный лабиринт
  • каньон Чертовы Ворота
  • пещера
  • ущелье реки Хоста
  • белые скалы.
Этот маршрут для любителей природных красот.
Что вас ждет

Путь пройдет через красивейшие места Кавказского заповедника. За время пешеходной экскурсии вы увидите:

  • живописный каньон Чертовы Ворота,
  • тисо-самшитовую рощу,
  • каменный лабиринт,
  • реликтовый колхидский лес.
  • Древние деревья и растения, занесенные в Красную книгу, восхитят вас, а река Хоста, несущая свои воды сквозь ущелье, станет вашим спутником до конца маршрута.
Каньон Чертовы Ворота
Наше путешествие в заповедную природу начинается с живописного каньона Чертовы Ворота. Небольшой, но очень красивый каньон проходит по руслу реки Хоста. Здесь растет удивительный древний колхидский лес с флорой доледникового периода, а под отвесными стенами 50 метров высотой прячутся самшитовые рощи и большие цветущие поляны. Прямо в каньоне есть небольшое озерцо диаметром в 12–13 м. и глубиной в 4, 5 м. Приятно освежиться в нем в теплую погоду.
Тисо-самшитовая роща
Насладившись каньоном, мы двигаемся в сторону тисо-самшитовой рощи. Это своеобразный живой музей, хранилище реликтовой растительности, оставшейся здесь в почти неизменном виде ещё с доисторических времён (около 30 млн. лет назад).
Достопримечательностью рощи являются деревья тиса ягодного (хвойного дерева, дающего вместо шишек шишкоягоды, из-за цвета древесины также называемого красным деревом) и вечнозелёные деревья колхидского самшита, древесина которого тонет в воде. Самые крупные экземпляры тиса имеют высоту до 30 метров и возраст до 2 тыс. лет.
Следуя по маршруту, вы увидите потрясающей красоты пейзажи. В некоторых местах тропа будет вплотную приближаться к реке, так что в жаркую погоду можно будет искупаться в прохладных водах.
Пройдя половину маршрута, мы увидим доисторическую пещеру. Не забудьте взять фонарики, чтобы внимательно рассмотреть ее внутреннее убранство.
Каменный лабиринт
Еще одной достопримечательностью данного маршрута является каменный лабиринт, который образовался 2 млн. лет назад. Это уникальное творение природы поражает своей красотой. Стены лабиринта словно искусственно созданы рукой талантливого архитектора. Вы будете очарованы этой красотой.
В конце маршрута вы сможете полюбоваться тысячелетним тисом. Его внушительные размеры впечатляют даже бывалых путешественников.
Важно знать
Наденьте удобную обувь на не скользкой подошве и удобную одежду.

В стоимость экскурсии включено:

  • трансфер по маршруту,
  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • входные билеты в тисо-самшитовую рощу — 300 руб. /чел.

Цены на экскурсию

Для группы 1-3 человекДля группы 3-6 человек
Стандартное предложение
10 500 ₽
13 200 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • трансфер по маршруту
  • услуги гида.
Что не входит
  • входные билеты в тисо-самшитовую рощу — 300 руб. /чел.
Место начала и завершения
Ваш отель в Сочи или Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ежедневно

Татьяна С.
Татьяна С.
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