Еще несколько необычных экскурсий в Адлере

Что вас ожидает

Поселок Красная Воля и занимательные истории

Наслаждаясь дивными южными пейзажами, вы проедете на автомобиле 🚘 по горному серпантину вдоль реки Хоста, и очень скоро достигнете живописного поселка Красная Воля. Мы расскажем, чем примечательно это место, какие неблагозвучные названия оно имело раньше и почему здесь находили доспехи времен Византийской и Римской империй.

Свидание с природой

В каньоне Белые скалы вас окружит сказочный субтропический лес 🌳 времен динозавров, окутанный мхом и лианами. Вы увидите древние реликтовые деревья — тис и самшит — и нависающие над тропой скалы, создающие полумрак даже в солнечный день. А также полюбуетесь причудливыми скульптурами, водопадами и купелями с бирюзовой водой, образованными много тысяч лет назад бурными потоками реки Хоста.

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