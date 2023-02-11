Еще несколько необычных экскурсий в Адлере

Белые Скалы — одно из самых живописных мест Краснодарского края.
Вы пройдете по извилистым тропинкам древнего самшитового леса, подышите свежим воздухом и увидите скалы, каньоны, водопады и купели с бирюзовой водой. А мы поможем ощутить первозданную красоту этих мест и расскажем о них интересные факты.
Вы пройдете по извилистым тропинкам древнего самшитового леса, подышите свежим воздухом и увидите скалы, каньоны, водопады и купели с бирюзовой водой. А мы поможем ощутить первозданную красоту этих мест и расскажем о них интересные факты.
Описание экскурсии
Поселок Красная Воля
Наслаждаясь южными пейзажами, вы проедете на автомобиле по горному серпантину вдоль реки Хоста, и очень скоро достигнете поселка Красная Воля. Мы расскажем, чем примечательно это место, какие неблагозвучные названия оно имело раньше и почему здесь находили доспехи времен Византийской и Римской империй.
Свидание с природой
В каньоне Белые Скалы вас окружит сказочный субтропический лес времен динозавров, окутанный мхом и лианами. Вы увидите древние реликтовые деревья — тис и самшит — и нависающие над тропой скалы, создающие полумрак даже в солнечный день. А также полюбуетесь причудливыми скалами, водопадами и купелями с бирюзовой водой, образованными много тысяч лет назад бурными потоками реки Хоста.
Организационные детали
- Пешая часть составляет около 4 км. Не спеша мы проходим её за 3 ч
- Мы спускаемся на дно каньона, поэтому перепад высоты на маршруте будет около 200 метров
- Не везде есть ступени/перила, местами может быть скользко и грязно. Поэтому маршрут не подойдёт людям, у которых есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, а также семьям с маленькими детьми
- Выбирайте только спортивную обувь — нас ждут спуски и подъёмы
- Входной билет на маршрут не включен в стоимость — 300 ₽ за чел. (оплачивается на сайте Сочинского нац. парка)
- Экскурсия начинается в Адлере или Хосте. Мы также можем забрать вас в Красной Поляне (за доплату)
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Адлере или Хосте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1325 туристов
Приветствуем вас! Мы — Екатерина и Дмитрий, с радостью познакомим вас с нашим удивительным краем, где есть всё, что нужно для прекрасного отдыха: море, горы, водопады. Мы расскажем вам его историю, покажем самые интересные достопримечательности и зарядим вас своей любовью к этим местам.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мы отправились в это путешествие в начале ноября, и оно было замечательным! Прохождение маршрута требует некоторых усилий. Но мы справились и были очень собой довольны - я в возрасте "баба
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Отличная экскурсия! Дмитрий - отличный гид, заботливый и терпеливый человек, интересный собеседник с разносторонними знаниями, провел нас по маршруту в нашем темпе. Виды и пейзажи просто впечатляющие! Незабываемая активная прогулка. Обязательна обувь для походов
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