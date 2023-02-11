Еще несколько необычных экскурсий в Адлере

Белые Скалы — одно из самых живописных мест Краснодарского края. Вы пройдете по извилистым тропинкам древнего самшитового леса, подышите свежим воздухом и увидите скалы, каньоны, водопады и купели с бирюзовой водой. А мы поможем ощутить первозданную красоту этих мест и расскажем о них интересные факты.

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Описание экскурсии

Поселок Красная Воля

Наслаждаясь южными пейзажами, вы проедете на автомобиле по горному серпантину вдоль реки Хоста, и очень скоро достигнете поселка Красная Воля. Мы расскажем, чем примечательно это место, какие неблагозвучные названия оно имело раньше и почему здесь находили доспехи времен Византийской и Римской империй.

Свидание с природой

В каньоне Белые Скалы вас окружит сказочный субтропический лес времен динозавров, окутанный мхом и лианами. Вы увидите древние реликтовые деревья — тис и самшит — и нависающие над тропой скалы, создающие полумрак даже в солнечный день. А также полюбуетесь причудливыми скалами, водопадами и купелями с бирюзовой водой, образованными много тысяч лет назад бурными потоками реки Хоста.

Организационные детали