Еще несколько необычных экскурсий в Адлере

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Каньон Белые скалы: в гостях у сказки

Погулять по горному каньону в долине реки Хоста и насладиться чарующими пейзажами

Екатерина
Екатерина – представитель из Адлера
Белые скалы — одно из самых живописных мест Краснодарского края.

Вы пройдете по извилистым тропинкам древнего самшитового леса, подышите свежим воздухом и увидите скалы, каньоны, водопады и купели с бирюзовой водой.

А мы поможем ощутить первозданную красоту этих мест и расскажем о них интересные факты.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5.5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

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Каньон Белые скалы: в гостях у сказки
Каньон Белые скалы: в гостях у сказки

Что вас ожидает

Поселок Красная Воля и занимательные истории
Наслаждаясь дивными южными пейзажами, вы проедете на автомобиле 🚘 по горному серпантину вдоль реки Хоста, и очень скоро достигнете живописного поселка Красная Воля. Мы расскажем, чем примечательно это место, какие неблагозвучные названия оно имело раньше и почему здесь находили доспехи времен Византийской и Римской империй.

Свидание с природой
В каньоне Белые скалы вас окружит сказочный субтропический лес 🌳 времен динозавров, окутанный мхом и лианами. Вы увидите древние реликтовые деревья — тис и самшит — и нависающие над тропой скалы, создающие полумрак даже в солнечный день. А также полюбуетесь причудливыми скульптурами, водопадами и купелями с бирюзовой водой, образованными много тысяч лет назад бурными потоками реки Хоста.

Организационные детали

  • Входной билет 🎫 на маршрут не включен в стоимость — 200 рублей с человека
  • Пешая часть с небольшим перепадом высот составляет 4, 5 км. Не спеша мы проходим ее за 4 часа.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Каньон Белые скалы: в гостях у сказки
Каньон Белые скалы: в гостях у сказки
Каньон Белые скалы: в гостях у сказки
Каньон Белые скалы: в гостях у сказки
Каньон Белые скалы: в гостях у сказки
Каньон Белые скалы: в гостях у сказки
Каньон Белые скалы: в гостях у сказки
Каньон Белые скалы: в гостях у сказки
Каньон Белые скалы: в гостях у сказки
Каньон Белые скалы: в гостях у сказки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Екатерина
Екатерина
Приветствуем вас! Мы — Екатерина и Дмитрий, с радостью познакомим вас с нашим краем! Екатерина: родилась в Уфе, 10 лет в турбизнесе, тревел блогер, горнолыжный инструктор, гид по Уфе, Сочи, Красной Поляне, Абхазии. Провела сотни индивидуальных и групповых экскурсий в данных регионах. Посетила порядка 30 стран. Дмитрий: родился в Уфе. Гид по Уфе, Сочи, Красной Поляне, Абхазии, провел сотни экскурсий по региону. Хорошо знаю культуру и историю Башкирии. Высшее психологическое и высшее экономическое образование. Практикующий психолог. Провел десятки различных семинаров, тренингов, курсов по консультированию, личностному и духовному развитию человека.
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