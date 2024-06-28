1 чел.
По популярности
скидка
55%
Групповая
9 часов
Красная Поляна и Олимпийский парк: групповая экскурсия
Откройте для себя величие гор, историю Олимпиады и кавказское гостеприимство в одной познавательной поездке
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки в Центральн...
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1000450₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Незабываемый треккинг к каньону Белые скалы в Адлере
Проведите день в окружении природы, наслаждаясь треккингом к каньону Белые скалы. Прогулка по самшитовому лесу, отдых у горной реки и купание в купели
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
3 июля в 09:00
2 799₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Путешествие на озеро Рица: живописные виды Абхазии. Индивидуальный тур
Погрузитесь в красоту Абхазии: озеро Рица, водопады и каньоны ждут вас. Индивидуальная экскурсия с гидом и дегустацией местных продуктов
Начало: В Адлерском районе. Я заберу вас на машине прямо и...
Завтра в 04:30
8 июля в 04:30
1485013 365₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по нетуристическим местам Абхазии из Адлера
Вас ждут древние храмы, крепости, живописные водопады и уникальные панорамы Абхазии. Путешествие вдали от туристических троп
Начало: От вашего отеля в Адлерском районе (Сочи и Кр Поля...
Сегодня в 08:00
4 июля в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Автомобильный тур по неизведанной Абхазии: от Адлера до Гагры
Погрузитесь в атмосферу древних святынь и советского наследия Абхазии. Увидите уникальные места и услышите увлекательные истории
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:30
7 июля в 05:30
12 678₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
1.5 часа
В тренде
Морская прогулка «По следам дельфинов» в Адлере
Отправляйтесь на яхте вдоль побережья Сочи, наслаждаясь видами Кавказского хребта и Олимпийского парка
Начало: У вашего отеля или на ближашей остановке
Расписание: ежедневно в 07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 14:30 и 16:30
1 800₽ за человека
скидка
25%
Групповая
13 часов
Популярное предложение
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Адлера
Путешествие по Абхазии на микроавтобусе Mercedes. Посетите озеро Рица, водопады, каньоны и Новоафонский монастырь. Оцените красоту природы и богатую историю
Начало: У вашего отеля в Олимпийском или у ближайшей к вам...
Расписание: ежедневно в 05:30
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
16001 200₽ за человека
Фотопрогулка
6 часов
Каньон Псахо: природное чудо и одно из лучших мест для фотосессий
Отправиться в треккинг по ущелью в окружении скал и самшитового леса (в мини-группе)
Начало: У вашего отеля в Адлере/Хосте
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
4 июля в 09:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Абхазия - авто-экскурсия в мир природной красоты из Адлера
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: величие гор, бирюзовые озера и исторические здания. Индивидуальный маршрут и комфорт гарантированы
Начало: От вашего отеля в Сочи, Адлере, Красной Поляне
19 авг в 07:00
20 авг в 07:00
от 17 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Красная Поляна. История и современность (из Адлера)
Разнообразие и красота знаменитого курорта в обрамлении величественных Кавказских гор
Начало: От Вашего отеля в Адлере или Сириусе
14 июля в 08:00
15 июля в 08:00
13 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Автомобильное путешествие в Олимпийский парк из Адлера
Прикоснуться к Олимпийскому наследию России на увлекательной экскурсии в городе Адлер
Начало: От вашего отеля Адлера
14 июля в 08:00
15 июля в 08:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Легенды и традиции адыгов (из Адлера)
Погрузитесь в мир адыгов: природа, история, традиции и гастрономия в одном путешествии по Лазаревскому району
Начало: У вашего отеля в Адлере
14 июля в 08:00
15 июля в 08:00
16 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Новый Афон с профессиональным гидом
Познакомиться с «визитными карточками» старинного города и раскрыть его историю
Начало: У вашего отеля
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
В горы! Поездка к красотам Красной поляны из Адлера
Откройте для себя великолепие Красной поляны: горные вершины, бурные реки и исторические сокровища ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
13 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Открытка из Сочи: экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Сочи: старинный порт, легендарный санаторий, набережная и обед в кафе «Пацха». Увлекательная экскурсия для всей семьи
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
13 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
10 часов
Незабываемая автобусная экскурсия по Абхазии: горы, каньоны и монастыри
Групповая поездка по Абхазии: каньоны, ущелья, водопады, Новый Афон, озеро Рица. Дегустация меда, сыра и вина. Погружение в историю и культуру региона
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки общественно...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
3 июля в 06:00
1 500₽ за человека
Групповая
9 часов
Автобусная экскурсия «Водопады, дольмены и кавказское застолье» в Адлере
Отправляйтесь в живописное приключение по Адлеру! Водопады, дольмены, переправа на ГАЗ-66 и кавказское застолье с танцами и песнями ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
3 июля в 11:00
2 200₽ за человека
Групповая
11 часов
Автобусная экскурсия «Абхазия впервые» из Адлера
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Абхазии. Посетите Гагру, озеро Рица, Новый Афон и другие живописные места
Начало: У вашего отеля в Адлере
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2 500₽ за человека
Групповая
12 часов
Незабываемая групповая экскурсия из Адлера в Абхазию
На групповой экскурсии из Адлера в Абхазию вы увидите Гагры, Новый Афон, озеро Рица и другие достопримечательности. Узнайте легенды и насладитесь пейзажами
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки в Адлере и ...
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1 400₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день (из Адлера)
Объехать всю Страну души и открыть ее древнюю историю, культуру и природу
Начало: У вашего отеля Адлер или Сириус
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
20 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Волшебное путешествие к Ореховскому и Ажекским водопадам из Адлера
Погулять по таинственным лесным тропинкам и насладиться фантастической южной природой
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
от 7 000₽ за всё до 15 чел.
Групповая
8 часов
Курорты Красной Поляны: путешествие из Адлера
Откройте красоту горных вершин и курортов Красной Поляны, насладитесь дегустациями местных деликатесов
Начало: У вашего отеля в Адлере
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
2 000₽ за человека
Групповая
10 часов
Гагра, озеро Рица и Новый Афон на микроавтобусе
Проехать по классическому маршруту «Золотое кольцо Абхазии» с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2 700₽ за человека
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия по горным курортам Красная Поляна, Роза Хутор
Путешествие по зимним курортам Адлера с дегустацией местных деликатесов и посещением Олимпийского парка
Начало: У КПП вашего отеля или ближайшей остановки обществ...
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
800₽ за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Старая новая Красная Поляна из Адлера
Путешествие по живописной долине Красной Поляны, окруженной величественными горами. Узнайте историю, посетите дольмены и современные курорты
Начало: Из вашего отеля
3 июля в 10:00
9 июля в 10:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
9 часов
Авторское путешествие в Абхазию
Нетривиальная экскурсия в «Страну души» с шампанским, фотосессией и тайными местами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
16 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Адлера
Составить личный список must-see мест курорта и с комфортом по ним прокатиться
Начало: От вашего отеля в Адлере или Сириусе
3 июля в 09:00
5 июля в 09:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
4 часа
В гостях у винодела в Сочи (мини-группа из Адлера)
Написать картину вином, продегустировать домашние напитки и сыры и посадить на себя живую улитку
Начало: От вашего отеля в Адлере
Расписание: ежедневно в 13:00
3 июля в 13:00
5 июля в 13:00
4 000₽ за человека
Групповая
12 часов
Абхазия - страна души: тур на минивэне | Гагры, Рица и Новый Афон
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 6:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 1 400₽ за человека
Групповая
11 часов
Джип-тур Абхазия: Гагра, Рица, Гегский водопад - незабываемые впечатления
Приглашаем в увлекательный Джип-тур по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад в компании гостеприимных хозяев
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 7:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 1 600₽ за человека
Групповая
10 часов
К вершинам! Курорт «Газпром» и Роза Хутор (билеты на канатку включены!)
Начало: Адлерский район, ваш отель
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 500₽ за человека
скидка
40%
Групповая
10 часов
Национальный парк «33 водопада»: дегустации и приключения в Адлере
Погрузитесь в мир природных чудес и культурных открытий во время посещения Национального парка «33 водопада» в Адлере
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1000600₽ за человека
скидка
50%
Групповая
9 часов
Горнолыжный тур: Роза Хутор, Красная Поляна, Газпром
Исследуйте зимние курорты Сочи, наслаждаясь дегустацией вина и панорамными видами с канатной дороги
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 10:30-11.00
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от 1000500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Красная Поляна: путешествие на высоту
Начало: Ваш отель
Расписание: в любое время
9 июля в 09:00
10 июля в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
«Золотая Абхазия» в мини-группе
Начало: Ваш отель в Адлере
Расписание: Ежедневно с 6:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
2 300₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Абхазия - очарование Рицы и Гагры
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Авторский тур в Мацесту
Начало: Ресепшн вашего отеля
Расписание: ежедневно, время договорное
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
1750015 750₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие к Воронцовским пещерам с посещением чайных плантаций
Начало: Ваш отель в Сочи или Адлере
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Красная Поляна - тур для взрослых (с дегустацией пива и родельбаном)
Начало: Ваш отель
Расписание: Любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Поездка в Гагру - жемчужину Абхазии
Начало: Ваш отель/ апартаменты
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 05:15
14 июля в 05:15
12 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Джип-тур к сказочному каньону
Начало: Адлер, ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: ежедневно в 7:30 и 13:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 1 600₽ за человека
Групповая
6 часов
Природный аквапарк «Мамонтово ущелье»
Начало: Адлер, ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 7:00 и 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 07:00
от 2 000₽ за человека
Групповая
3 часа
Сплав по реке Мзымта
Начало: Остановка общественного транспорта у вашего отеля
Расписание: Ежедневно 11-00
10 июля в 12:00
11 июля в 12:00
3 500₽ за человека
Квест
12 часов
Авторский квест-тур на джипах по заброшкам Гагры | «Дом призрака»
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно 6-45
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 100 чел.
Групповая
6 часов
Дары Мацесты: чайные плантации, ферма «Экзархо»
Начало: От ближайшей остановки Вашего отеля или КПП
Расписание: Среда и Суббота с 15:00
3 июля в 15:00
6 июля в 15:00
3 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся28 июня 2024Красивый маршрут!
- ВВладислав28 июня 2024Отличная вышла прогулка. Искупались в море, вода получше чем на пляже. Дельфинов к сожалению не встретили( Много эмоций, много фотографий. Однозначно рекомендую!
- ААнна28 июня 2024Хотелось бы выразить благодарность за такое потрясающее мероприятие! Ездили «в гости» в конце мая с мужем, остались в полном восторге:
- ЮЮлия26 июня 2024Невероятной красоты места, впечатлений море. Хочется делать фотоостановки буквально на каждом повороте. Сам туда, конечно, не попадешь. С Юрием прогулка
- ВВладислав25 июня 2024Отличная вышла поездка. Сергей отлично всё организовал и по времени и по местам, многое рассказал, отвечал на интересующие вопросы. Автомобиль комфортный. Разумеется намного лучше, чем в маршрутке или автобусе. Однозначно рекомендую этот вариант поездки в Абхазию!
- ООльга25 июня 2024Отличная экскурсия. Гид Алена и водитель Гари профессионалы своего дела. Море впечатлений и позитива.
- ААнна23 июня 2024Интересная и насыщенная экскурсия. Маршрут был составлен с учетом наших пожеланий, корректировался по ходу дня. За один день мы побывали на развалинах храма, Рице, водопадах, вкусно поели и покупались на пляже в Пицунде. Наши благодарности и восхищения Денису!
- ККсения23 июня 2024Это было незабываемое приключение, непохожее на те экскурсии, которые «впаривают» в киосках на улицах Сочи. Мы прошли невероятный, захватывающий дух,
- ННаталья23 июня 2024Благодарю за прекрасную экскурсию компанию "Твой тур" и экскурсовода Рустама❤️ Все прошло великолепно! Абхазия покорила, масса ярких эмоций и заряд на целый год обеспечен🔥
- ССычева22 июня 2024Большое спасибо Тимуру, экскурсия прошла на высшем уровне!
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «От вашего отеля»
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