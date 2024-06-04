1 чел.
По популярности
Групповая
11 часов
День в Абхазии: от Адлера до озера Рица
Погрузитесь в атмосферу Абхазии, открыв для себя сокровища природы и духовные святыни, путешествуя из Адлера
Начало: На ближайшей к вашему отелю остановке общ. транспо...
«Мы навестим Юпшарский каньон, где меж отвесных скал шумит бурная река Юпашара»
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1 450₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Популярное предложение
Путешествие на джипах по Абхазии: водопады, озёра и каньоны
Готовы покорить горную Абхазию на джипах в мини-группе? Вас ждут водопады, озёра и каньоны, а также дегустация абхазских вин и мёда
Начало: Возле ближайшей к вам остановки общественного тран...
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
2 000₽ за человека
скидка
50%
Групповая
9 часов
Гранд-тур Красная Поляна с канаткой в Адлере
Получите незабываемые впечатления от величия гор, культуры и природы, покоряя вершины на канатной дороге
Начало: Адлер, Сириус
«Ахтыршский каньон и ущелье Ахцу»
Расписание: ежедневно в 10:15
Сегодня в 10:15
Завтра в 09:15
900450₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Незабываемый треккинг к каньону Белые скалы в Адлере
Проведите день в окружении природы, наслаждаясь треккингом к каньону Белые скалы. Прогулка по самшитовому лесу, отдых у горной реки и купание в купели
Начало: У вашего отеля
«Отдохнёте у каньона Белые скалы»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
2 799₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Озеро Рица и живописные места Абхазии: экскурсия из Адлера
Погрузитесь в красоту Абхазии: озеро Рица, Гагра, Юпшарский каньон и водопады. Незабываемые впечатления и фото гарантированы
Начало: Граница КПП Псоу пешеходный переход
«Водопады, озера, каньоны и не только»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
55%
Групповая
9 часов
Красная Поляна и Олимпийский парк: групповая экскурсия
Откройте для себя величие гор, историю Олимпиады и кавказское гостеприимство в одной познавательной поездке
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки в Центральн...
«Ахштырское ущелье-каньон, где вы сфотографируетесь у «корабельных» скал и увидите подвесной мост «Скайпарка» на высоте 207 метров»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1000450₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Путешествие на озеро Рица: живописные виды Абхазии. Индивидуальный тур
Погрузитесь в красоту Абхазии: озеро Рица, водопады и каньоны ждут вас. Индивидуальная экскурсия с гидом и дегустацией местных продуктов
Начало: В Адлерском районе. Я заберу вас на машине прямо и...
«Поднимаясь все выше, вы доберетесь до следующего пункта программы — каньона с рекой Юпшара, которая за несколько тысячелетий размыла гигантскую трещину в скале, образовавшуюся в результате землетрясения»
11 июня в 04:30
12 июня в 04:30
1485013 365₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Индивидуальная экскурсия «Такая разная Абхазия»: озёра, каньоны, пещеры и храмы
Встретимся на границе и сразу начнём наше путешествие по Абхазии. Вас ждут озёра, каньоны, пещеры и храмы. Узнайте легенды и истории этих мест
Начало: Встречаемся у КПП ПСОУ
«Юпшарский каньон, или, как его называют, «каменный мешок»»
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
14 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Душевное путешествие по Абхазии: от Гагры до озера Рица
Погрузитесь в мир древних монастырей, уникальной природы и исторических сокровищ Абхазии вместе с индивидуальной экскурсией из Адлера
Начало: У отеля
«Вы узнаете о флоре и фауны страны, заглянете в Юпшарский каньон и раскроете секрет необычного цвета воды в Голубом озере»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1600014 400₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
9 часов
Влюбиться в Абхазию! Поездка в мини-группе
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Абхазии, где вас ждут озеро Рица, Гагры, Юпшарский каньон и водопады. Программа включает трансфер и дегустацию
Начало: В Адлере
«Юпшарский каньон, или Каменный мешок: вы на себе прочувствуете силу гор и впечатлитесь ландшафтами со смотровой площадки «Прощай, Родина»»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия: Курортная Гагра и озеро Рица - путешествие по истории и природе
Погрузитесь в мир кавказской красоты и истории с экскурсией по Гагре и озеру Рица. Исследуйте древние святыни и неповторимые пейзажи
Начало: На кпп Псоу
«Дорога до знаменитого озера подарит живописные пейзажи гор, отвесных скал, глубоких каньонов, холодных рек и кристальных озер»
Завтра в 08:00
10 июня в 09:00
9 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица
Приглашаем на увлекательное путешествие по Абхазии! Визитные карточки Гагры, пляжи Пицунды, озеро Рица, монастырь Нового Афона и набережная Сухума ждут вас
Начало: На КПП «Псоу» или от отеля по предварительной дого...
«По пути к Рице мы остановимся у сказочного Голубого озера, полюбуемся отвесными 400-метровыми стенами Юпшарского каньона и побываем у водопадов Мужские и Девичьи слёзы, которые связаны красивой легендой»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6.5 часов
Яркое путешествие по Абхазии (из Адлера)
Абхазия - фантастически живописный уголок Земли. Узнайте ее историю, культуру и традиции, посетите озеро Рица и другие природные сокровища
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
«Вас ждут Голубое озеро, Юпшарский каньон, красавица-Рица, Мужской и Женский водопады»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1410012 690₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
Приключение в окрестностях Большого Сочи: экскурсия на внедорожнике
Откройте для себя уникальные локации Адлера и окрестностей Сочи на комфортабельном внедорожнике с персональным гидом
«Мы проедем через сказочное Ахштырское ущелье, изучим утопающие в зелени каньоны и, конечно, полюбуемся сочинскими водопадами»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Погружение в красоту и историю Абхазии: от Адлера до Пицунды
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Абхазии, где вас ждут величественные горы, чистейшие озера и богатая история
Начало: КПП Псоу, так же возможен выезд из Гагры, Пицунды,...
«А также оцените водопады Мужские и Девичьи слезы, Висячий мост, Голубое озеро и Юпшарский каньон, заросший вековыми самшитами, мхом и плющом»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1600014 400₽ за всё до 6 чел.
Групповая
10 часов
Незабываемая автобусная экскурсия по Абхазии: горы, каньоны и монастыри
Групповая поездка по Абхазии: каньоны, ущелья, водопады, Новый Афон, озеро Рица. Дегустация меда, сыра и вина. Погружение в историю и культуру региона
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки общественно...
«Полюбуетесь каньонами, ущельями, горами и водопадами»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
1 500₽ за человека
скидка
15%
Групповая
12 часов
VIP тур Абхазия: озеро Рица и Новый Афон из Адлера
Погрузитесь в уникальную атмосферу Абхазии, открывая её культурные сокровища и природные чудеса
Начало: В Адлере, Сириусе, из центральном Сочи забираем от...
«И конечно, вы посетите Юпшарский каньон»
Расписание: ежедневно в 07:15
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
14501 233₽ за человека
Мини-группа
5 часов
На внедорожнике по горам Сочи: эксклюзивное путешествие для групп
Откройте великолепие горных пейзажей Сочи, путешествуя в комфортном внедорожнике с опытным гидом
Начало: На остановке, ж/д вокзале, у КПП крупного отеля
«Вы полюбуетесь Белыми скалами и живописным Ахштырским каньоном у горной реки»
Расписание: ежедневно в 13:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
2 000₽ за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Эксклюзивный гастротур на кабриолете: кулинарное приключение в Адлере
Вас ждет незабываемое гастрономическое приключение по живописным местам Адлера на комфортабельном кабриолете
«А закончим поездку вкуснейшим хачапури по-аджарски с ароматным вином в Ахштырском каньоне»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
14 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
12 часов
Незабываемая групповая экскурсия из Адлера в Абхазию
На групповой экскурсии из Адлера в Абхазию вы увидите Гагры, Новый Афон, озеро Рица и другие достопримечательности. Узнайте легенды и насладитесь пейзажами
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки в Адлере. В...
«Юпшарский каньон, по скальным карнизам которого гирляндами вьются вековые самшиты, мхи и плющ»
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1 400₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Абхазия - авто-экскурсия в мир природной красоты из Адлера
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: величие гор, бирюзовые озера и исторические здания. Индивидуальный маршрут и комфорт гарантированы
Начало: от вашего отеля в Сочи, Адлере, Красной Поляне
«Юпшарский каньон — здесь вы осознаете, почему монументальный природный объект называют ландшафтным чудом»
20 июня в 07:00
21 июня в 07:00
от 15 600₽ за всё до 7 чел.
скидка
20%
Мини-группа
6 часов
Джип-тур Сочи: самшитовые рощи и каньоны
Вас ждет захватывающее приключение на внедорожнике по живописным местам Адлера с посещением уникальных природных достопримечательностей
Начало: Адлер, Сириус
«Дополнительно оплачиваются экологические сборы и билеты:— Древний каньон — 200 руб»
Расписание: ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
19501 560₽ за человека
Групповая
13 часов
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Адлера
Путешествие по Абхазии на микроавтобусе Mercedes. Посетите озеро Рица, водопады, каньоны и Новоафонский монастырь. Оцените красоту природы и богатую историю
Начало: У вашего отеля в Олимпийском или у ближайшей к вам...
«Мы покажем вам древний каньон, образованный много веков назад в гигантской скале, а вы сделаете потрясающие снимки в тех местах, куда не все могут добраться»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
1 500₽ за человека
Групповая
11 часов
Автобусная экскурсия «Абхазия впервые» из Адлера
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Абхазии. Посетите Гагру, озеро Рица, Новый Афон и другие живописные места
Начало: У вашего отеля в Адлере
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Природа и история Абхазии - поездка из Адлера
Автомобильный тур по самым зрелищным местам региона с дегустациями и историко-культурными заметками
«Побываете во впечатляющем ущелье Каменный мешок (Юпшарский каньон) и взглянете на окрестности с прекрасной смотровой площадки»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
18 700₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Курорты Красной Поляны: путешествие из Адлера
Откройте красоту горных вершин и курортов Красной Поляны, насладитесь дегустациями местных деликатесов
Начало: У вашего отеля в Адлере
«Вы увидите с высоты Ахштырский каньон, ущелье Ахцу и Скайпарк»
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
2 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Гагра, озеро Рица, Новый Афон и сердце Абхазии - древний Сухум
Познакомиться со столицей республики, навестить два курорта и побывать в Новоафонском монастыре
Начало: КПП Псоу-Абхазия. Возможен выезд из Гагры, Пицунды...
«А также оцените водопады Мужские и Девичьи слезы, Висячий мост, Голубое озеро и Юпшарский каньон, заросший вековыми самшитами, мхом и плющом»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1777015 993₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Путешествие к Рице и Гегскому водопаду из Адлера
Откройте для себя красоту Абхазии, посетив Гегский водопад и озеро Рица в комфортной групповой экскурсии
Начало: В Адлере/Сириусе
«2️⃣ С нами вы расшифруете необычные названия местных водопадов, полюбуетесь цветом воды в Голубом озере, проникнетесь мощью Юпшарского каньона»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
21001 890₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Экскурсия из Адлера: здравствуй, Абхазия
Озеро Рица, Гагра и Новый Афон на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Начало: Из отеля путешественника в Адлере. Посещение пещер...
«А также оцените водопады Мужские и Девичьи слезы, Висячий мост, Голубое озеро и Юпшарский каньон, заросший вековыми самшитами, мхом и плющом»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
1777015 993₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Чары Абхазии: Гагра и озеро Рица
Насладиться фантастической горной природой и услышать о местных традициях и обычаях
«По пути к Рице я покажу еще несколько важных природных достопримечательностей: Голубое озеро, Юпшарский каньон и Чабгарский карниз»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Красная Поляна. История и современность (из Адлера)
Разнообразие и красота знаменитого курорта в обрамлении величественных Кавказских гор
Начало: от Вашего отеля в Адлере или Сириусе
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 500₽ за всё до 3 чел.
Групповая
9 часов
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
Получить объемное представление о русской Швейцарии и поразиться ее красотам
Начало: В Адлере, Олимпийском парке и селе Весёлое
«По пути вы посетите Ахштырский каньон и смотровую площадку «Гнездо Совы» (под Скайпарком, возле реки Мзымта), куда часто приезжают молодожены на фотосессию»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00, в воскресенье в 10:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
800₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
Групповая экскурсия «Абхазский драйв» из Адлера
Вас ждет погружение в культуру и природу Абхазии: от величественных водопадов до дегустации местных деликатесов
Начало: КПП ПСОУ - Граница, Адлер, Сириус
«Увидите масштаб тектонических процессов в Юпшарском каньоне»
Расписание: ежедневно в 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
20001 600₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Мини-поход в каньоны реки Псахо
Отдохнуть от жары на заповедной речке, услышать местные легенды и насладиться живописными пейзажами
Начало: В Адлерском районе
«Каньон Псахо спрятан в гуще колхидского самшитового леса»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 9 000₽ за всё до 15 чел.
Мини-группа
8 часов
Абхазия в мини-группе: путешествие из Адлера
Отправиться в «страну души» на комфортабельном авто и впечатлиться её невероятной природой
Начало: Ближайшая остановка, ж/д вокзалы, КПП крупного оте...
«Озеро Рица, водопады, ущелья и каньоны»
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
2 100₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
На кабриолете из Адлера к озеру Рица
Прокатиться с ветерком по чарующей Абхазии, останавливаясь в самых живописных местах
Начало: На КПП Псоу
«Юпшарский каньон — самое узкое место нашего путешествия, куда даже летом солнце заглядывает всего на несколько часов в сутки»
21 июня в 09:00
25 июня в 09:00
14 700₽ за всё до 3 чел.
Групповая
10 часов
Гагра, озеро Рица и Новый Афон на микроавтобусе
Проехать по классическому маршруту «Золотое кольцо Абхазии» с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите все главные природные достопримечательности Абхазии: Голубое озеро, Юпшарское ущелье, каньон Каменный мешок, водопад Мужские слезы и озеро Рица»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
2 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
Насыщенная экскурсия на комфортном микроавтобусе по системе «всё включено»
Начало: В Адлере или Олимпийском парке
«Оцените красоту Юпшарского каньона, озера Рица и водопадов»
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2 250₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Большое путешествие по Абхазии (из Адлера)
Озеро Рица, Новый Афон и богатая история страны на авто-пешеходной экскурсии
«Вас ждут Голубое озеро, Юпшарский каньон, красавица-Рица, Мужской и Женский водопады»
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
2150019 350₽ за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
7 часов
Горы и море за 1 день: экскурсия с фотосессией
Посетить самые красивые локации Красной Поляны и Сириуса и получить фото в подарок
«Вы увидите подвесной мост и Ахштырский каньон в селе Казачий Брод, восхититесь ущельем Ахцу»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
25%
Мини-группа
9 часов
Экскурсия в Абхазию: Гагра, Рица, водопады - из Адлера
Откройте для себя волшебство Абхазии: от уникальных природных красот до исторических сокровищ
Начало: в Сириусе, Адлере
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
20001 500₽ за человека
Групповая
5 часов
На внедорожнике по Сочи в мини групп: ущелье, каньоны
Начало: Остановки центральных улиц Адлера. ЖД вокзал
«Каньон реки Красивая природная экскурсия на пол дня для тех, кто хочет отдохнуть от городского шума и суеты»
Расписание: Ежедневно, круглогодично, без выходных и перерывов
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
от 1 650₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Увлекательный джип-тур по каньонам в Сочи
Начало: Сочи, Адлер и Сириус, забираем от остановок
«Друзья, мы уверены, вы слышали, что где-то в Сочи есть каньоны, которые позволяют сделать невероятные фотографии для «Инстаграм»»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 13:15
Завтра в 13:15
от 1 800₽ за человека
Групповая
7 часов
Джип-тур в пещеру и древний каньон Сочи: трекинг и самшитовая роща
Приглашаем вас на захватывающий джип-тур по древнему каньону и пещерам Сочи. Окунитесь в мир природных красот и духовного обновления
Начало: Заберем вас с места где вы остановились
«Джип - тур в древний каньон - это активный отдых, трекинг в самшитовой роще, любование горной рекой лазурного оттенка и незабываемые древние тектонические плиты»
Расписание: Ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
от 1 600₽ за человека
Групповая
6 часов
Джип-тур «Царский каньон в долине реки Псахо»
Начало: Адлерский район, по договорённости
«Насыщенный маршрут приведет вас к смотровым площадкам с живописными видами на горы и раскинувшуюся округу, покажет вам красоту Царского и Ахштырского каньонов»
Расписание: Ежедневно 7-30, 13-00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
1 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиталий4 июня 2024🔥
- ААнастасия4 июня 2024Интересный маршрут, но местами было сложно😅 советую пройти такое, эмоции останутся надолго!
- ААлександр3 июня 2024Всё понравилось! Поедем ещё!
- ЮЮлия3 июня 2024Большое спасибо Астамуру за отличную экскурсию "Озеро Рица и окрестности". Очень грамотное сопровождение, культурная речь гида, подробные ответы на все
- ЮЮлия3 июня 2024Были на экскурсии 02 июня с экскурсоводом Мадиной и водителем Аликом. Экскурсия очень понравилась, познавательная, интересная, много узнали о стране
- ВВиктория3 июня 2024Здравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне и не только! Спасибо организаторам
- ННаталия3 июня 2024Гид замечательный Катерина,все понравилось,ещё приеду.
- ССветлана3 июня 2024Роберт знает свое дело, относится с юмором и душой, как будто всю жизнь друг друга знаем, отлично провели время, спасибо за такие возможности
- ККарина3 июня 2024Рекомендую каждому посетить данный тур! Отдельное спасибо дяде Роберту,настолько душевно,атмосферно и круто, запомним надолго,объеденит даже самых разных людей! Было очень круто!!! Не хотелось расставаться,навсегда в воспоминаниях! 🤍🤍🤍
- ВВаря2 июня 2024Замечательная экскурсия, очень понравилось. Первый раз была на Красной поляне и сразу все курорты посмотрела, очень красиво, канатная дорога захватывает дух. Вечером ещё и на фонтаны посмотрели, илюминацию шикарную в Олимпийском парке, спасибо за такую возможность организаторам)
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Каньоны»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "Каньоны" можно забронировать 63 экскурсии от 450 до 23 400 со скидкой до 55%. Туристы уже оставили гидам 1740 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Купите самую интересную из 63 экскурсий в Адлере на 2024 год по теме «Каньоны», 1740 ⭐ отзывов, цены от 450₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август