Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Абхазии, где вас ждут величественные горы, чистейшие озера и богатая история

Начало: КПП Псоу, так же возможен выезд из Гагры, Пицунды,...

«А также оцените водопады Мужские и Девичьи слезы, Висячий мост, Голубое озеро и Юпшарский каньон, заросший вековыми самшитами, мхом и плющом»