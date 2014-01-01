Удивительное и впечатляющее по своей красоте и природе место

Вы посетите все три горно-лыжных курорта: «Красная поляна», «Роза Хутор» и Газпром «Лаура», каждый отличается друг от друга своей индивидуальностью. Места с интересной историей, изобильной природой и с лучшей в стране туристической инфраструктурой.

Вы увидите Ахштырский каньон, полюбуетесь на Sky-Park — первый в России парк приключений на высоте общей площадью 5 гектаров, смотровая площадка «Ахцу» — абсолютно точно это самое живописное место на Кавказе. Природный источник нарзана «Чвижепсе», мини-ресторан «Рубеж Юга», загляните на медовую пасеку. По желанию, сможете совершить подъём на канатной дороге до отметки 960 м, развлекательный центр «Галактика», парк у Лукаморья и Олимпийский парк.

Важная информация

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.