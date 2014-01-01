Красная поляна: наследие Олимпиады

Полюбуйтесь «русской Швейцарией» - Красной поляной и двумя другими известными курортами Сочи и...

Полюбуйтесь «русской Швейцарией» — Красной поляной и двумя другими известными курортами Сочи и ознакомьтесь с уникальными объектами, построенными к Олимпийским играм, которые гармонично вписываются в окружающие горы.
Красная поляна: наследие Олимпиады
Красная поляна: наследие Олимпиады
Красная поляна: наследие Олимпиады
Красная поляна: наследие Олимпиады
Красная поляна: наследие Олимпиады
Красная поляна: наследие Олимпиады
Красная поляна: наследие Олимпиады

Что вы увидите 🤩

  • Ахштырский каньон, вид на Sky-Park
  • Смотровая площадка «Ахцу»
  • Природный источник нарзана «Чвижепсе»
  • Мини-ресторан «Рубеж Юга»
  • Медовая пасека
  • Курорт «Красная поляна»
  • Канатная дорога
  • Курорт «Роза Хутор»
  • Курорт Газпром «Лаура»
  • Развлекательный центр «Галактика»
  • парк у Лукаморья
  • Олимпийский парк
Удивительное и впечатляющее по своей красоте и природе место
Вы посетите все три горно-лыжных курорта: «Красная поляна», «Роза Хутор» и Газпром «Лаура», каждый отличается друг от друга своей индивидуальностью. Места с интересной историей, изобильной природой и с лучшей в стране туристической инфраструктурой.
Вы увидите Ахштырский каньон, полюбуетесь на Sky-Park — первый в России парк приключений на высоте общей площадью 5 гектаров, смотровая площадка «Ахцу» — абсолютно точно это самое живописное место на Кавказе. Природный источник нарзана «Чвижепсе», мини-ресторан «Рубеж Юга», загляните на медовую пасеку. По желанию, сможете совершить подъём на канатной дороге до отметки 960 м, развлекательный центр «Галактика», парк у Лукаморья и Олимпийский парк.
Важная информация
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
 Что входит
  • транспортно–экскурсионное обслуживание
 Что не входит
  • обед в мини-ресторане «Рубеж Юга»
  • подъем на 960 метров ГК Красная поляна — 900 рублей
  • вход в национальный парк — 100 рублей.
Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: Центральный Сочи / Адлер
Время проведения: Ежедневно в 11:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Рубеж Ю.
Рубеж Ю.
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Рубеж Ю. проводит ещё 1 экскурсию

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