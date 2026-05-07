Из Адлера в Абхазию - по республике с душой

Насыщенная экскурсия на комфортном микроавтобусе по системе «всё включено»
В группе до 20 человек вы отправитесь в большое путешествие по живописной Абхазии. Посетите Гагру и искупаетесь летом в прекрасной Пицунде. Отведаете местное вино и сыры, а на пасеке попробуете душистый абхазский мёд. Оцените красоту Юпшарского каньона, озера Рица и водопадов.

А также познакомитесь со святынями Нового Афона и сделаете атмосферные снимки у ж/д станции Псырцха.
4.7
32 отзыва
Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
Из Адлера в Абхазию - по республике с душой

Описание экскурсии

Знакомство с регионом в компании знатоков края

На экскурсии вы погрузитесь в атмосферу Абхазии, познакомитесь с её традициями, обычаями и историей. В сопровождении местных жителей вы прочувствуете менталитет и ценности народов республики. И конечно, увидите достопримечательности, которые представляют гордость Абхазии.

План путешествия

  • Трансфер, знакомство с гидом и переход границы
  • Остановка в Гагре, осмотр Колоннады и ресторана Гагрипш
  • Лёгкий завтрак (чай с булочкой), дегустация вина и сыра
  • Летом экскурсия в Пицунду и свободное время для купания
  • Государственная пасека Абхазии «Медовый двор»
  • Голубое озеро/смотровая у реки Бзыбь, по желанию полёт на тарзанке
  • Каменный мешок, или Юпшарский каньон
  • Озеро Рица, обед с видом на озеро (в меню мамалыга с сыром, фасоль, копчёное мясо, компот)
  • Водопад Мужские Слёзы
  • Посещение Симоно-Кананитского монастыря
  • Новоафонский водопад
  • Ж/д станция Псырцха, храм Симона Кананита 6 века
  • Переход границы и трансфер обратно

Сезонные дополнительные опции (уточняйте актуальность при бронировании)

  • Подъём на смотровую площадку выше озера Рица
  • Водопады Молочный и Птичий клюв (40 минут)
  • Храм 10 века в селе Лыхны (30 минут)
  • Дача Сталина (30 минут)
  • Новоафонская пещера (1.5 часа)

Организационные детали

Что включено в стоимость, а что — нет

  • В цену входит экосбор в Рицинский заповедник, трансфер с ближайших остановок Адлере и Олимпийском парке и обратно; сопровождение профессионального гида; завтрак; дегустации меда, сыра и вина
  • Отдельно оплачиваются: обед (по желанию) — от 500 ₽/чел.; официальная страховка гостя (по желанию) — вы можете обратиться за оформлением к нам, а также дополнительные сезонные опции и развлечения
  • Экскурсию с трансфером из центрального района Сочи вы можете заказать здесь
  • В сезон мы за свой счёт организуем два трансфера: один до российской границы, другой уже с абхазской. Чтобы группа не ожидала контроль транспорта, который зачастую длится дольше, чем проверка самих гостей

Детали программы

  • Экскурсия начинается на территории Абхазии
  • Поездка проходит в группе до 20 человек, на новом комфортном микроавтобусе Mercedes Sprinter с кондиционером и аптечкой
  • Новоафонский монастырь закрывают для посещения по понедельникам, в эти дни мы подъезжаем к комплексу и осматриваем его снаружи
  • Посещение Пицунды — только в тёплое время года, если будем успевать по таймингу. Если нет — для купания остановимся в Новом Афоне

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана
  • Перед выездом стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Взрослым понадобится внутрироссийский или заграничный паспорт
  • Детям до 14 лет — загранпаспорт
  • Для детей старше — общегражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (можно копию) или отметка в паспорте одного из родителей
  • Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности, в которой прописаны: страна Абхазия, дата и сроки поездки
  • Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие проблемы с законом и причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
    Трансфер до границы для вас организую я или один из членов нашей команды.

ежедневно в 06:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет3100 ₽
Дети до 10 лет1950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Адлере или Олимпийском парке
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 908 туристов
Я приехал в Сочи в 2015 году. Это был первый раз, когда я увидел море. В то время я и представить не мог, что открою тут первый бизнес и заработаю
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первый миллион. Когда я приехал в горы зимой и увидел шикарные курорты Красной Поляны, то влюбился окончательно! Получил новое образование и стал горнолыжным инструктором и проводником. По сей день я живу в Сочи — и мне есть что рассказать и показать. Работаю с коллегами-гидами.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 32 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
4
4
3
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2
1
1
Ольга
экскурсовод Салима просто умничка, профессионал своего дела, которое любит всей душой! с первых минут вовлекла в процесс знакомства с природой и историей! очень понравилось 👌🏻
экскурсовод Салима просто умничка, профессионал своего дела, которое любит всей душой! с первых минут вовлекла в
экскурсовод Салима просто умничка, профессионал своего дела, которое любит всей душой! с первых минут вовлекла в
экскурсовод Салима просто умничка, профессионал своего дела, которое любит всей душой! с первых минут вовлекла в
экскурсовод Салима просто умничка, профессионал своего дела, которое любит всей душой! с первых минут вовлекла в
экскурсовод Салима просто умничка, профессионал своего дела, которое любит всей душой! с первых минут вовлекла в
экскурсовод Салима просто умничка, профессионал своего дела, которое любит всей душой! с первых минут вовлекла в
экскурсовод Салима просто умничка, профессионал своего дела, которое любит всей душой! с первых минут вовлекла в
экскурсовод Салима просто умничка, профессионал своего дела, которое любит всей душой! с первых минут вовлекла в+5
экскурсовод Салима просто умничка, профессионал своего дела, которое любит всей душой! с первых минут вовлекла в
экскурсовод Салима просто умничка, профессионал своего дела, которое любит всей душой! с первых минут вовлекла в
экскурсовод Салима просто умничка, профессионал своего дела, которое любит всей душой! с первых минут вовлекла в
экскурсовод Салима просто умничка, профессионал своего дела, которое любит всей душой! с первых минут вовлекла в
экскурсовод Салима просто умничка, профессионал своего дела, которое любит всей душой! с первых минут вовлекла в
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Т
Великолепная экскурсия!
Очень живописные места, про которые было рассказано очень много полезной и интересной информации в лёгком и понятном формате:)
Гид Лукас - настоящий профессионал и мастер своего дела с обширными знаниями
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вне рамок экскурсии, что немаловажно! Ответит на любой Ваш вопрос, очень горит своим делом)
Водитель Хаджарат водит как бог, так что вы не почувствуете никакого дискомфорта в пути!)
Ребята безумно любят свою родину и обязательно влюбят в нее Вас!
Безумно понравилась реконструированная станция Псцырха, очень красивая как и рукотворный водопад.
Озеро Рица как всегда прекрасно!
Спасибо большое, мы обязательно вернёмся еще)

Великолепная экскурсия!
Великолепная экскурсия!
Великолепная экскурсия!
Великолепная экскурсия!
Великолепная экскурсия!
Великолепная экскурсия!
Великолепная экскурсия!
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Н
Ездили в Абхазию из района курорта Имеретинский. Трансфер забрал нас со стоянки, расположенной не далеко от нашего отеля и довез до КПП. Там нас встретил гид. Границу перешли пешком. В
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Абхазии нас ждал другой транспорт на котором мы объехали все запланированные достопримечательности + предложенные дополнительно. Всё время нашей экскурсии гид очень интересно рассказывал историю местности которую мы проезжали и посещаемые места. Очень понравилась природа и посещаемые места. Вот только на мой взгляд был выбран не очень интересное место дегустации мёда. Рассказчик преподнес дегустацию так себе. Для него было главное, чтоб мы побыстрее купили мед и ушли.
На По завершению экскурсии возвращались до границы без гида, он вышел в Абхазском городе, не помню название. Сообщив, что нас на границе встретят и помогут перейти границу. Приехав к погранпосту мы немного задержались так, как надо было взять из багажника машины свои покупки. Когда взяли свои сумки, никого уже из нашей группы не было видно. Пришлось самостоятельно идти до КПП. Этот момент конечно был неприятен. Хотелось, чтоб в будущем организатор учел эти случаи.

Ездили в Абхазию из района курорта Имеретинский. Трансфер забрал нас со стоянки, расположенной не далеко от
Ездили в Абхазию из района курорта Имеретинский. Трансфер забрал нас со стоянки, расположенной не далеко от
Ездили в Абхазию из района курорта Имеретинский. Трансфер забрал нас со стоянки, расположенной не далеко от
Ездили в Абхазию из района курорта Имеретинский. Трансфер забрал нас со стоянки, расположенной не далеко от
Ездили в Абхазию из района курорта Имеретинский. Трансфер забрал нас со стоянки, расположенной не далеко от
Ездили в Абхазию из района курорта Имеретинский. Трансфер забрал нас со стоянки, расположенной не далеко от
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Наталья
К самой экскурсии и персоналу вопросов нет. Все отлично. Большие вопросы организации в Сочи. Маршрутка, которая должна была приехать проехала мимо нас. Позвонили водителю он сказал, что нас нет в
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списке. Я позвонила диспетчеру она сказала, что что-то решит и игнор. Я перезвонила и нам дали новую машину. Перед поездкой я задала конкретный вопрос организаторам можно ли платить картой на что мне был дал положительный ответ. В итоге картой платить нельзя, везде принимают либо наличные, либо переводы. Это ладно, спасибо прекрасной девушке экскурсоводу, что вошла в нашу ситуацию. Дальше приезжаем обратно проходить границу у всех есть сопровождают, а нас нет. Дач была девушка, которая нас встретила и оставила. Всех других проводила быстрее в разные окошки и только наша группа как белые вороны. Абхазия шикарна, но организация именно в сочи желает лучшего

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Е
Экскурсия отличная. Абхазия шикарная!! Природа не сравнимая ни с чем, таких мест нет на земле больше. Алан -рыжая борода- самый лучший лид, сколько он знает, рассказывал не переставая, да еще и с юмором и шутками!!! Впечатлений много! А в конце поездки - купание в теплом прозрачном море!!
Экскурсия отличная. Абхазия шикарная!! Природа не сравнимая ни с чем, таких мест нет на земле больше.
Экскурсия отличная. Абхазия шикарная!! Природа не сравнимая ни с чем, таких мест нет на земле больше.
Экскурсия отличная. Абхазия шикарная!! Природа не сравнимая ни с чем, таких мест нет на земле больше.
Экскурсия отличная. Абхазия шикарная!! Природа не сравнимая ни с чем, таких мест нет на земле больше.
Экскурсия отличная. Абхазия шикарная!! Природа не сравнимая ни с чем, таких мест нет на земле больше.
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Ольга
Экскурсия оочень понравилась 🔥😍 мы сами с Якутии, ездили всей семьёй: я, муж и дети 7, 8, 14 и 20 лет и все, по возвращении домой единогласно сказали, что экскурсия
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супер💯 мы все в восторге от природы Абхазии🌴🌳🌲 чистейшего моря Пицунды 😍🌊хочется вернуться и побыть там намного больше, чем один день 🩷 хотелось бы сказать спасибо гиду Мактине за наше незабываемое знакомство с Абхазией 🌹🔥 замечательно всех организовывала, координировала, её рассказы об истории и традициях Абхазии заслуживают отдельного внимания 🌹все слушали с большим интересом😊 сразу видно, что человек любит свой край и свою работу 🩷 водитель Адгур (надеюсь правильно написала имя) ас своего дела🔥 благодарю команду за возможность увидеть столько прекрасного и испытать такие положительные эмоции🌹🔥 мы обязательно приедем ещё💯🤗

Экскурсия оочень понравилась 🔥😍 мы сами с Якутии, ездили всей семьёй: я, муж и дети 7,
Экскурсия оочень понравилась 🔥😍 мы сами с Якутии, ездили всей семьёй: я, муж и дети 7,
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