Насыщенная экскурсия на комфортном микроавтобусе по системе «всё включено»
А также познакомитесь со святынями Нового Афона и сделаете атмосферные снимки у ж/д станции Псырцха.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Знакомство с регионом в компании знатоков края
На экскурсии мы погрузим вас в атмосферу Абхазии, познакомим с её традициями, обычаями и историей. Мы пристально следим за качеством работы, в нашей команде — только лучшие гиды, которые откроют для вас гостеприимную Страну души увлекательно и с душой. В сопровождении местных жителей вы прочувствуете менталитет и ценности народов республики. И конечно, увидите достопримечательности, которые представляют гордость Абхазии.
План путешествия
🔹 Трансфер, знакомство с гидом и переход границы
🔹 Остановка в Гагре, осмотр Колоннады и ресторана Гагрипш
🔹 Лёгкий завтрак (чай с булочкой), дегустация вина и сыра
🔹 Летом экскурсия в Пицунду и свободное время для купания
🔹 Государственная пасека Абхазии «Медовый двор»
🔹 Голубое озеро/смотровая у реки Бзыбь, по желанию полёт на тарзанке
🔹 Каменный мешок, или Юпшарский каньон
🔹 Озеро Рица, обед с видом на озеро (в меню мамалыга с сыром, фасоль, копчёное мясо, компот)
🔹 Водопад Мужские слезы
🔹 Посещение Симоно-Кананитского монастыря
🔹 Новоафонский водопад
🔹 Ж/д станция Псырцха, храм Симона Кананита 6 века
🔹 Переход границы и трансфер обратно
Сезонные дополнительные опции (уточняйте актуальность при бронировании)
- Подъём на смотровую площадку выше озера Рица
- Водопады Молочный и Птичий клюв (40 минут)
- Храм 10 века в селе Лыхны (30 минут)
- Дача Сталина (30 минут)
- Новоафонская пещера (1.5 часа)
Организационные детали
Что включено в стоимость, а что — нет
- В цену входит трансфер с ближайших остановок Адлере и Олимпийском парке и обратно; сопровождение профессионального гида; завтрак и традиционный обед; дегустации меда, сыра и вина; эко-сбор в Рицинский заповедник
- Отдельно оплачивается официальная страховка гостя (по желанию) — вы можете обратиться за оформлением к нам, а также дополнительные сезонные опции и развлечения
- Экскурсию с трансфером из центрального района Сочи вы можете заказать здесь
Детали программы
- Поездка проходит в группе до 20 человек, на новом комфортном микроавтобусе Mercedes Sprinter с кондиционером и аптечкой
- Новоафонский монастырь закрывают для посещения по понедельникам, в эти дни мы подъезжаем к комплексу и осматриваем его снаружи.
- Посещение Пицунды — только в тёплое время года, если будем успевать по таймингу. Если нет — для купания остановимся в Новом Афоне.
Как проходим границу с Абхазией (правила въезда вы увидите в билете)
- Абхазия на сегодняшний день открыта только для граждан России
- Гид вас будет сопровождать при пересечении границы
- В сезон мы за свой счёт организуем два трансфера: один до российской границы, другой уже с абхазской. Чтобы группа не ожидала контроль транспорта, который зачастую длится дольше, чем проверка самих гостей
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
ежедневно в 06:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Адлере или Олимпийском парке
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 06:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.