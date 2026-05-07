В группе до 20 человек вы отправитесь в большое путешествие по живописной Абхазии. Посетите Гагру и искупаетесь летом в прекрасной Пицунде. Отведаете местное вино и сыры, а на пасеке попробуете душистый абхазский мёд. Оцените красоту Юпшарского каньона, озера Рица и водопадов.
А также познакомитесь со святынями Нового Афона и сделаете атмосферные снимки у ж/д станции Псырцха.
А также познакомитесь со святынями Нового Афона и сделаете атмосферные снимки у ж/д станции Псырцха.
Описание экскурсии
Знакомство с регионом в компании знатоков края
На экскурсии вы погрузитесь в атмосферу Абхазии, познакомитесь с её традициями, обычаями и историей. В сопровождении местных жителей вы прочувствуете менталитет и ценности народов республики. И конечно, увидите достопримечательности, которые представляют гордость Абхазии.
План путешествия
- Трансфер, знакомство с гидом и переход границы
- Остановка в Гагре, осмотр Колоннады и ресторана Гагрипш
- Лёгкий завтрак (чай с булочкой), дегустация вина и сыра
- Летом экскурсия в Пицунду и свободное время для купания
- Государственная пасека Абхазии «Медовый двор»
- Голубое озеро/смотровая у реки Бзыбь, по желанию полёт на тарзанке
- Каменный мешок, или Юпшарский каньон
- Озеро Рица, обед с видом на озеро (в меню мамалыга с сыром, фасоль, копчёное мясо, компот)
- Водопад Мужские Слёзы
- Посещение Симоно-Кананитского монастыря
- Новоафонский водопад
- Ж/д станция Псырцха, храм Симона Кананита 6 века
- Переход границы и трансфер обратно
Сезонные дополнительные опции (уточняйте актуальность при бронировании)
- Подъём на смотровую площадку выше озера Рица
- Водопады Молочный и Птичий клюв (40 минут)
- Храм 10 века в селе Лыхны (30 минут)
- Дача Сталина (30 минут)
- Новоафонская пещера (1.5 часа)
Организационные детали
Что включено в стоимость, а что — нет
- В цену входит экосбор в Рицинский заповедник, трансфер с ближайших остановок Адлере и Олимпийском парке и обратно; сопровождение профессионального гида; завтрак; дегустации меда, сыра и вина
- Отдельно оплачиваются: обед (по желанию) — от 500 ₽/чел.; официальная страховка гостя (по желанию) — вы можете обратиться за оформлением к нам, а также дополнительные сезонные опции и развлечения
- Экскурсию с трансфером из центрального района Сочи вы можете заказать здесь
- В сезон мы за свой счёт организуем два трансфера: один до российской границы, другой уже с абхазской. Чтобы группа не ожидала контроль транспорта, который зачастую длится дольше, чем проверка самих гостей
Детали программы
- Экскурсия начинается на территории Абхазии
- Поездка проходит в группе до 20 человек, на новом комфортном микроавтобусе Mercedes Sprinter с кондиционером и аптечкой
- Новоафонский монастырь закрывают для посещения по понедельникам, в эти дни мы подъезжаем к комплексу и осматриваем его снаружи
- Посещение Пицунды — только в тёплое время года, если будем успевать по таймингу. Если нет — для купания остановимся в Новом Афоне
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана
- Перед выездом стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Взрослым понадобится внутрироссийский или заграничный паспорт
- Детям до 14 лет — загранпаспорт
- Для детей старше — общегражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (можно копию) или отметка в паспорте одного из родителей
- Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности, в которой прописаны: страна Абхазия, дата и сроки поездки
- Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие проблемы с законом и причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Трансфер до границы для вас организую я или один из членов нашей команды.
ежедневно в 06:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|3100 ₽
|Дети до 10 лет
|1950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Адлере или Олимпийском парке
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 908 туристов
Я приехал в Сочи в 2015 году. Это был первый раз, когда я увидел море. В то время я и представить не мог, что открою тут первый бизнес и заработаю
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 32 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
экскурсовод Салима просто умничка, профессионал своего дела, которое любит всей душой! с первых минут вовлекла в процесс знакомства с природой и историей! очень понравилось 👌🏻
+5
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Т
Великолепная экскурсия!
Очень живописные места, про которые было рассказано очень много полезной и интересной информации в лёгком и понятном формате:)
Гид Лукас - настоящий профессионал и мастер своего дела с обширными знаниями
Очень живописные места, про которые было рассказано очень много полезной и интересной информации в лёгком и понятном формате:)
Гид Лукас - настоящий профессионал и мастер своего дела с обширными знаниями
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Н
Ездили в Абхазию из района курорта Имеретинский. Трансфер забрал нас со стоянки, расположенной не далеко от нашего отеля и довез до КПП. Там нас встретил гид. Границу перешли пешком. В
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К самой экскурсии и персоналу вопросов нет. Все отлично. Большие вопросы организации в Сочи. Маршрутка, которая должна была приехать проехала мимо нас. Позвонили водителю он сказал, что нас нет в
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Е
Экскурсия отличная. Абхазия шикарная!! Природа не сравнимая ни с чем, таких мест нет на земле больше. Алан -рыжая борода- самый лучший лид, сколько он знает, рассказывал не переставая, да еще и с юмором и шутками!!! Впечатлений много! А в конце поездки - купание в теплом прозрачном море!!
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Экскурсия оочень понравилась 🔥😍 мы сами с Якутии, ездили всей семьёй: я, муж и дети 7, 8, 14 и 20 лет и все, по возвращении домой единогласно сказали, что экскурсия
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