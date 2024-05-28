Экскурсии по Золотому кольцу Абхазии из Адлера

Найдено 25 экскурсий в категории «Золотое кольцо Абхазии» в Адлере, цены от 1 350 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Абхазия - страна души: тур на минивэне | Гагры, Рица и Новый Афон
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
453 отзыва
Популярное предложение
Абхазия - страна души: тур на минивэне | Гагры, Рица и Новый Афон
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 6:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 1 400 за человека
Авторский джип-тур «Красавица Рица и Гегский водопад»
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Групповая
10 часов
317 отзывов
Авторский джип-тур «Красавица Рица и Гегский водопад»
Начало: Ближайшая остановка, по договорённости
Расписание: Ежедневно 7-30 (точное время зависит от местоположения гостей)
Сегодня в 05:00
Завтра в 06:00
от 1 600 за человека
В Абхазию на минивэне: Гагра, озеро Рица! (группа 6-8 человек)
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10.5 часов
505 отзывов
Путешествие в сердце Абхазии: озеро Рица и красоты Гагры на минивэне
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии по Абхазии, где вас ждут горные пейзажи, озера и парки
Начало: Ваш адрес или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 08:45
10 июня в 08:45
от 1 800 за человека
Золотое кольцо Абхазии: Гагра - Рица - Новый Афон
Индивидуальная
12 часов
73 отзыва
Золотое кольцо Абхазии: от Гагры до Нового Афона - незабываемое путешествие
Погрузитесь в мир древних городов и природных чудес Абхазии. Откройте для себя Гагру, озеро Рица и Новый Афон в одной поездке
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно с 6:00 или по договоренности
Сегодня в 06:00
10 июня в 06:00
15 000 за всё до 4 чел.
Золотое кольцо Абхазии с купанием в Пицунде: Гагра, Рица и Новый Афон
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
282 отзыва
Золотое кольцо Абхазии: путешествие из Адлера по Гагре, Рице и Афону
Познайте культурное наследие и природные чудеса Абхазии в увлекательной экскурсии из Адлера
Начало: Точки сбора расположенные рядом с Вашим отелем
Расписание: Ежедневно 5-00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
от 1 400 за человека
«Золотая Абхазия» на люксовом микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
22 отзыва
«Золотая Абхазия» на люксовом микроавтобусе
Начало: Забираем от гостиницы
Расписание: Ежедневно в 6:00 - 6:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
2 300 за человека
Индивидуальный тур в Абхазию: комфорт и лучшие места
Индивидуальная
12 часов
36 отзывов
Эксклюзивный тур в Абхазию с личным гидом
Получите уникальный опыт путешествия по Абхазии, наслаждаясь комфортом и знаниями личного гида
Начало: Место и время согласуется заранее
Расписание: Ежедневно! Не оплачивать пока не согласуем все детали!
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 11 000 за всё до 8 чел.
«Жемчужина солнечной республики» - экскурсия на озеро Рица
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
26 отзывов
«Жемчужина солнечной республики»: экскурсия на озеро Рица из Адлера
Отправляйтесь в путешествие по Абхазии, где каждый уголок хранит свои тайны и легенды. Озеро Рица ждет вас
Начало: От месторасположения туристов
Расписание: Ежедневно утром
Сегодня в 07:00
10 июня в 07:00
от 14 000 за всё до 6 чел.
«Золотая Абхазия» на комфортабельном минивэне
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
20 отзывов
«Золотая Абхазия» на комфортабельном минивэне
Начало: Морской бульвар д. 1
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 300 за человека
Термальный источник Кындыг, Черниговка, Сухум
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
66 отзывов
Термальный источник Кындыг, Черниговка, Сухум
Начало: Адлер, удобная для вас остановка
Расписание: По четным числам
Сегодня в 06:00
10 июня в 06:00
1 900 за человека
«Золотая Абхазия» в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
29 отзывов
«Золотая Абхазия» в мини-группе
Начало: Ваш отель в Адлере
Расписание: Ежедневно с 6:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
2 300 за человека
В Абхазию к озеру Рица на авто до 10 человек
Групповая
9 часов
29 отзывов
В Абхазию к озеру Рица на авто до 10 человек
Начало: Адлер, Сириус. Ближайшая остановка или Ж/Д
Расписание: Ежедневно в 8.30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1 900 за человека
Сокровище Апсны: Золотое кольцо Абхазии из Адлера
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
57 отзывов
Сокровище Апсны: Золотое кольцо Абхазии из Адлера
Начало: Адлер, Кпп отеля или ближайшие остановки
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
1 350 за человека
Абхазия: путешествие на минивэне к озеру Рица
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
16 отзывов
Абхазия: путешествие на минивэне к озеру Рица
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 7:00 до 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2 300 за человека
Золотое кольцо Абхазии в мини-группе с гидом
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
131 отзыв
Золотое кольцо Абхазии в мини-группе с гидом
Начало: От остановок центральных улиц Сочи, Адлера, ЖД
Расписание: ежедневно
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 1 450 за человека
Поездка в Гагру - жемчужину Абхазии
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Поездка в Гагру - жемчужину Абхазии
Начало: Ваш отель/ апартаменты
Расписание: Ежедневно с 7:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
12 500 за всё до 4 чел.
Самые «сочные» места Абхазии
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Самые «сочные» места Абхазии
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Золотое кольцо Абхазии на автобусе за один день (из Адлера)
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
4 отзыва
Золотое кольцо Абхазии на автобусе за один день (из Адлера)
Начало: Граница или остановки ул. Ленина, Олимпийский парк
Расписание: Ежедневно с 06:00-07:00 утра.
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
1 500 за человека
Озеро Рица - жемчужина Абхазии
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
1 отзыв
Озеро Рица - жемчужина Абхазии
Начало: Адлер Ж/Д Вокзал
Расписание: Ежедневно 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1 400 за человека
Золотое Кольцо Абхазии
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
6 отзывов
Золотое Кольцо Абхазии
Начало: Ближайшая Автобусная остановка на трассе в Абхазию
Расписание: Ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
1 400 за человека
От пляжей и пальм до заснеженных вершин: вся Абхазия за один день
Индивидуальная
10 часов
От пляжей и пальм до заснеженных вершин: вся Абхазия за один день
Начало: Граница кпп Псоу
Расписание: Ежедневно в 7 - 8 часов
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
11 000 за всё до 5 чел.
Озеро Рица - индивидуальная экскурсия
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
10 часов
Озеро Рица - индивидуальная экскурсия
Начало: Адлер. Заберем вас с места где вы проживаете
Расписание: Ежедневно с 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 7 чел.
Золотое кольцо - озеро Рица и Новый Афон
Индивидуальная
10 часов
Золотое кольцо - озеро Рица и Новый Афон
Начало: Адлер. Заберем вас с места где вы проживаете
Расписание: Ежедневно с 6:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 000 за всё до 6 чел.
Новый Афон - Душа Абхазии
Индивидуальная
10 часов
Новый Афон - Душа Абхазии
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно 9-00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 8 чел.
«Абхазия как на ладони» по Золотому кольцу (Гагра, Рица, Новый Афон)
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
«Абхазия как на ладони» по Золотому кольцу (Гагра, Рица, Новый Афон)
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно, 5-00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
от 1 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Vitalul14
    28 мая 2024
    Авторский джип-тур «Красавица Рица и Гегский водопад»
    Прекрасно провели время. Отдых подходит для всей семьи. Очень красивая природа Абхазии, много интересного рассказывает гид-водитель. Отдельное спасибо водителю "Лёве" и Екатерине - работают на все 100%!
  • А
    Андреева
    26 мая 2024
    Авторский джип-тур «Красавица Рица и Гегский водопад»
    Очень весело)
  • А
    Алексей
    26 мая 2024
    Авторский джип-тур «Красавица Рица и Гегский водопад»
    Гегский водопад, набережную Гагры, центр Гагры, озеро Рица, Голубое озеро, подвесной мост, 2 небольших водопада
  • М
    Мария
    25 мая 2024
    Абхазия - страна души: тур на минивэне | Гагры, Рица и Новый Афон
    Однозначно рекомендую 👍🏻 очень позитивные ребята, экскурсовод Виктория и водитель Андрей оставили прекрасные впечатления об Абхазии) посмотрели места, узнала историю страны.
  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    Гранд-тур Абхазия: Гагра, Рица, Новый Афон в мини-группе
    Всё было замечательно, кроме того, что конечная стоимость экскурсии оказалась значительно выше заявленной. Мы ехали с маленьким ребёнком и не
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    хотели брать дополнительные платные локации, чтобы не утомить малыша, но гид просто поставила нас перед фактом, что мы будем заезжать на водопад и в село Лыхны, и выставила мне счёт с учётом этих мест. Насчёт водопада вопросов нет, там мы были недолго, а вот село Лыхны - самая бесполезная трата времени. Долго, жарко, утомительно, а главное - там нет ничего интересного, кроме развалин дворцового комплекса и старой церкви, которая, при всём уважении, не производит никакого впечатления.

  • А
    Анна
    22 мая 2024
    Абхазия - страна души: тур на минивэне | Гагры, Рица и Новый Афон
    Прекрасные места. Потрясающая природа. Погода выдалась великолепной. Не запомнила имён водителя и экскурсовода. Но у нас был белый мерседес спринтер В 007АТ. Благодарна каждому за их работу и замечательную поездку.
  • И
    Инна
    20 мая 2024
    В Абхазию на минивэне: Гагра, озеро Рица! (группа 6-8 человек)
    Всем, рекомендую данную экскурсию! Очень удобно, мини-группа хороших людей. Нашим гидом 19 мая 2024 года был Темыр: очень хороший, тактичный,
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    умный, добрый. В 9 утра забрал нас из отеля, за 20 минут прошли все пограничные формальности, и вот,мы в Абхазии! По пути наш гид все очень хорошо и грамотно рассказал, ответил на все вопросы, провёл инструктаж по туру, привёз в Гагру, мы прогулялись, сделали фото, потом поехали на чайную дегустацию, а затем на винную, где мы пробовали настоящее вино, наслаждались местными сырами, цветущим садом радушных хозяев Винодельни, затем поехали в ресторан Абхазский дворик, где очень вкусно поели,пофоткались, погуляли, потом поехали в Рицкий заповедник, по пути останавливались на Водопады, каньон, Голубое озеро. Все спокойно, дружелюбно! Приехали на Рица, когда заканчивалось время, то увидели водный трамвайчик Альбатрос, решили всей группой прокатиться(супер идея), и наш Темыр нас спокойно ждал лишние 40 минут, спасибо, ему! Мы, влюбились в Абхазию! Рекомендую эту поездку, как самую лучшую по времени и качеству!

  • С
    Сергей
    18 мая 2024
    Золотое кольцо Абхазии с купанием в Пицунде: Гагра, Рица и Новый Афон
    Мака прекрасный гид. Сказочная и гостеприимный Абхазия. Классная экскурсия. Всем рекомендую туда съездить. Готовьтесь к долгой экскурсии. Но этт того стоит. Советую посетить прекрасный город Сухум.
  • A
    Artem
    18 мая 2024
    Абхазия - страна души: тур на минивэне | Гагры, Рица и Новый Афон
    Хотим сказать огромное спасибо Гиду Вике и водителю Шаваршу! Первый раз с девушкой были в Абхазии. Остались довольны. В любых стрессовых
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    ситуациях (опоздания особенно) Вика вела себя профессионально! Предупреждала моменты, о которых неопытный турист (как мы) не знает, что помогала сберечь нервы и деньги. В общем, ребят, спасибо за поездку! Вы крутые!

  • О
    Олеся
    16 мая 2024
    Гранд-тур Абхазия: Гагра, Рица, Новый Афон в мини-группе
    Шикарно все прошло, весело. Гид супер 🙌👍🏻. Рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Золотое кольцо Абхазии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 25
  1. Абхазия - страна души: тур на минивэне | Гагры, Рица и Новый Афон
  2. Авторский джип-тур «Красавица Рица и Гегский водопад»
  3. В Абхазию на минивэне: Гагра, озеро Рица! (группа 6-8 человек)
  4. Золотое кольцо Абхазии: Гагра - Рица - Новый Афон
  5. Золотое кольцо Абхазии с купанием в Пицунде: Гагра, Рица и Новый Афон
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "Золотое кольцо Абхазии" можно забронировать 25 экскурсий и билетов от 1 350 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 2075 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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