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Групповая
12 часов
Популярное предложение
Абхазия - страна души: тур на минивэне | Гагры, Рица и Новый Афон
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 6:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 1 400₽ за человека
Групповая
10 часов
Авторский джип-тур «Красавица Рица и Гегский водопад»
Начало: Ближайшая остановка, по договорённости
Расписание: Ежедневно 7-30 (точное время зависит от местоположения гостей)
Сегодня в 05:00
Завтра в 06:00
от 1 600₽ за человека
Групповая
10.5 часов
Путешествие в сердце Абхазии: озеро Рица и красоты Гагры на минивэне
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии по Абхазии, где вас ждут горные пейзажи, озера и парки
Начало: Ваш адрес или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 08:45
10 июня в 08:45
от 1 800₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Золотое кольцо Абхазии: от Гагры до Нового Афона - незабываемое путешествие
Погрузитесь в мир древних городов и природных чудес Абхазии. Откройте для себя Гагру, озеро Рица и Новый Афон в одной поездке
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно с 6:00 или по договоренности
Сегодня в 06:00
10 июня в 06:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Золотое кольцо Абхазии: путешествие из Адлера по Гагре, Рице и Афону
Познайте культурное наследие и природные чудеса Абхазии в увлекательной экскурсии из Адлера
Начало: Точки сбора расположенные рядом с Вашим отелем
Расписание: Ежедневно 5-00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
от 1 400₽ за человека
Групповая
12 часов
«Золотая Абхазия» на люксовом микроавтобусе
Начало: Забираем от гостиницы
Расписание: Ежедневно в 6:00 - 6:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
2 300₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Эксклюзивный тур в Абхазию с личным гидом
Получите уникальный опыт путешествия по Абхазии, наслаждаясь комфортом и знаниями личного гида
Начало: Место и время согласуется заранее
Расписание: Ежедневно! Не оплачивать пока не согласуем все детали!
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 11 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
«Жемчужина солнечной республики»: экскурсия на озеро Рица из Адлера
Отправляйтесь в путешествие по Абхазии, где каждый уголок хранит свои тайны и легенды. Озеро Рица ждет вас
Начало: От месторасположения туристов
Расписание: Ежедневно утром
Сегодня в 07:00
10 июня в 07:00
от 14 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
10 часов
«Золотая Абхазия» на комфортабельном минивэне
Начало: Морской бульвар д. 1
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 300₽ за человека
Групповая
12 часов
Термальный источник Кындыг, Черниговка, Сухум
Начало: Адлер, удобная для вас остановка
Расписание: По четным числам
Сегодня в 06:00
10 июня в 06:00
1 900₽ за человека
Мини-группа
10 часов
«Золотая Абхазия» в мини-группе
Начало: Ваш отель в Адлере
Расписание: Ежедневно с 6:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
2 300₽ за человека
Групповая
9 часов
В Абхазию к озеру Рица на авто до 10 человек
Начало: Адлер, Сириус. Ближайшая остановка или Ж/Д
Расписание: Ежедневно в 8.30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1 900₽ за человека
Групповая
12 часов
Сокровище Апсны: Золотое кольцо Абхазии из Адлера
Начало: Адлер, Кпп отеля или ближайшие остановки
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
1 350₽ за человека
Групповая
10 часов
Абхазия: путешествие на минивэне к озеру Рица
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 7:00 до 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2 300₽ за человека
Групповая
11 часов
Золотое кольцо Абхазии в мини-группе с гидом
Начало: От остановок центральных улиц Сочи, Адлера, ЖД
Расписание: ежедневно
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 1 450₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Поездка в Гагру - жемчужину Абхазии
Начало: Ваш отель/ апартаменты
Расписание: Ежедневно с 7:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Самые «сочные» места Абхазии
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Золотое кольцо Абхазии на автобусе за один день (из Адлера)
Начало: Граница или остановки ул. Ленина, Олимпийский парк
Расписание: Ежедневно с 06:00-07:00 утра.
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
1 500₽ за человека
Групповая
11 часов
Озеро Рица - жемчужина Абхазии
Начало: Адлер Ж/Д Вокзал
Расписание: Ежедневно 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1 400₽ за человека
Групповая
15 часов
Золотое Кольцо Абхазии
Начало: Ближайшая Автобусная остановка на трассе в Абхазию
Расписание: Ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
1 400₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
От пляжей и пальм до заснеженных вершин: вся Абхазия за один день
Начало: Граница кпп Псоу
Расписание: Ежедневно в 7 - 8 часов
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
11 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Озеро Рица - индивидуальная экскурсия
Начало: Адлер. Заберем вас с места где вы проживаете
Расписание: Ежедневно с 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Золотое кольцо - озеро Рица и Новый Афон
Начало: Адлер. Заберем вас с места где вы проживаете
Расписание: Ежедневно с 6:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Новый Афон - Душа Абхазии
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно 9-00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 8 чел.
Групповая
12 часов
«Абхазия как на ладони» по Золотому кольцу (Гагра, Рица, Новый Афон)
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно, 5-00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
от 1 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- VVitalul1428 мая 2024Прекрасно провели время. Отдых подходит для всей семьи. Очень красивая природа Абхазии, много интересного рассказывает гид-водитель. Отдельное спасибо водителю "Лёве" и Екатерине - работают на все 100%!
- ААндреева26 мая 2024Очень весело)
- ААлексей26 мая 2024Гегский водопад, набережную Гагры, центр Гагры, озеро Рица, Голубое озеро, подвесной мост, 2 небольших водопада
- ММария25 мая 2024Однозначно рекомендую 👍🏻 очень позитивные ребята, экскурсовод Виктория и водитель Андрей оставили прекрасные впечатления об Абхазии) посмотрели места, узнала историю страны.
- ЕЕлена23 мая 2024Гранд-тур Абхазия: Гагра, Рица, Новый Афон в мини-группеВсё было замечательно, кроме того, что конечная стоимость экскурсии оказалась значительно выше заявленной. Мы ехали с маленьким ребёнком и не
- ААнна22 мая 2024Прекрасные места. Потрясающая природа. Погода выдалась великолепной. Не запомнила имён водителя и экскурсовода. Но у нас был белый мерседес спринтер В 007АТ. Благодарна каждому за их работу и замечательную поездку.
- ИИнна20 мая 2024Всем, рекомендую данную экскурсию! Очень удобно, мини-группа хороших людей. Нашим гидом 19 мая 2024 года был Темыр: очень хороший, тактичный,
- ССергей18 мая 2024Мака прекрасный гид. Сказочная и гостеприимный Абхазия. Классная экскурсия. Всем рекомендую туда съездить. Готовьтесь к долгой экскурсии. Но этт того стоит. Советую посетить прекрасный город Сухум.
- AArtem18 мая 2024Хотим сказать огромное спасибо Гиду Вике и водителю Шаваршу! Первый раз с девушкой были в Абхазии. Остались довольны. В любых стрессовых
- ООлеся16 мая 2024Гранд-тур Абхазия: Гагра, Рица, Новый Афон в мини-группеШикарно все прошло, весело. Гид супер 🙌👍🏻. Рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Золотое кольцо Абхазии»
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