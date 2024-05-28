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умный, добрый. В 9 утра забрал нас из отеля, за 20 минут прошли все пограничные формальности, и вот,мы в Абхазии! По пути наш гид все очень хорошо и грамотно рассказал, ответил на все вопросы, провёл инструктаж по туру, привёз в Гагру, мы прогулялись, сделали фото, потом поехали на чайную дегустацию, а затем на винную, где мы пробовали настоящее вино, наслаждались местными сырами, цветущим садом радушных хозяев Винодельни, затем поехали в ресторан Абхазский дворик, где очень вкусно поели,пофоткались, погуляли, потом поехали в Рицкий заповедник, по пути останавливались на Водопады, каньон, Голубое озеро. Все спокойно, дружелюбно! Приехали на Рица, когда заканчивалось время, то увидели водный трамвайчик Альбатрос, решили всей группой прокатиться(супер идея), и наш Темыр нас спокойно ждал лишние 40 минут, спасибо, ему! Мы, влюбились в Абхазию! Рекомендую эту поездку, как самую лучшую по времени и качеству!