1 чел.
По популярности
Мини-группа
9 часов
Влюбиться в Абхазию! Поездка в мини-группе
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Абхазии, где вас ждут озеро Рица, Гагры, Юпшарский каньон и водопады. Программа включает трансфер и дегустацию
Начало: В Адлере
«Поездка проходит на комфортабельном минивэне в группе до 8 человек»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 800₽ за человека
Групповая
5 часов
Обзорная экскурсия по Сочи: от Адлера до морского порта
Получите полное представление о Сочи, путешествуя в комфорте с экспертным гидом и новыми друзьями
Начало: В Адлере или пгт. Сириус
«С нами вы увидите основные достопримечательности и не устанете, ведь передвигаться мы будем на комфортабельном микроавтобусе в группе до 18 человек»
Расписание: ежедневно в 12:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
1 000₽ за человека
скидка
15%
Групповая
12 часов
VIP тур Абхазия: озеро Рица и Новый Афон из Адлера
Погрузитесь в уникальную атмосферу Абхазии, открывая её культурные сокровища и природные чудеса
Начало: В Адлере, Сириусе, из центральном Сочи забираем от...
«Экскурсия проходит только на микроавтобусах Mercedes вместимостью до 20-ти человек»
Расписание: ежедневно в 07:15
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
14501 233₽ за человека
Групповая
12 часов
Незабываемая групповая экскурсия из Адлера в Абхазию
На групповой экскурсии из Адлера в Абхазию вы увидите Гагры, Новый Афон, озеро Рица и другие достопримечательности. Узнайте легенды и насладитесь пейзажами
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки в Адлере. В...
«Экскурсия проходит на 19-местном микроавтобусе Mercedes-Sprinter»
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1 400₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Джип-тур в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по горам Красной Поляны, наслаждайтесь крафтовым пивом и домашним вином на пикнике
Начало: У автобусной остановки в Адлере или Сириусе
«Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике или минивэне»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
2 600₽ за человека
Групповая
11 часов
Автобусная экскурсия «Абхазия впервые» из Адлера
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Абхазии. Посетите Гагру, озеро Рица, Новый Афон и другие живописные места
Начало: У вашего отеля в Адлере
«Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
2 500₽ за человека
Групповая
8 часов
Курорты Красной Поляны: путешествие из Адлера
Откройте красоту горных вершин и курортов Красной Поляны, насладитесь дегустациями местных деликатесов
Начало: У вашего отеля в Адлере
«На комфортабельном микроавтобусе Мерседес, в группе до 18 человек, вы отправитесь на курорты Красной Поляны: Горки Город, Роза Хутор и Газпром Галактика»
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
2 000₽ за человека
скидка
20%
Групповая
9 часов
Курорты Сочи: большое путешествие
Посетить Розу хутор, Красную поляну и Газпром Лауру и узнать их историю на групповой экскурсии
Начало: В центральном Сочи, на ближайшей остановке к вашем...
«На 20-местном мерседесе Sprinter или 50-местном автобусе SCANIA»
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
800640₽ за человека
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия «Сокровища Абхазии»
Полюбоваться звездой-Рицей, поймать брызги водопадов, посетить Гагру и увидеть святыни Нового Афона
Начало: У места вашего проживания или ближайшей остановки
«На комфортном микроавтобусе мы отправимся в Страну души»
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1 700₽ за человека
Групповая
10 часов
Гагра, озеро Рица и Новый Афон на микроавтобусе
Проехать по классическому маршруту «Золотое кольцо Абхазии» с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
«Экскурсия проходит на микроавтобусе или минивэне»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
2 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
Насыщенная экскурсия на комфортном микроавтобусе по системе «всё включено»
Начало: В Адлере или Олимпийском парке
«Поездка проходит в группе до 20 человек, на новом комфортном микроавтобусе Mercedes Sprinter с кондиционером и аптечкой»
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2 250₽ за человека
скидка
25%
Мини-группа
9 часов
Экскурсия в Абхазию: Гагра, Рица, водопады - из Адлера
Откройте для себя волшебство Абхазии: от уникальных природных красот до исторических сокровищ
Начало: в Сириусе, Адлере
«Поездка проходит на комфортабельном минивэне вместимостью до 7 человек»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
20001 500₽ за человека
Групповая
8 часов
В Новый Афон (от границы): святые места и природа
Экскурсия к монастырю, субтропическому парку, водопаду и пещере
Начало: На границе Абхазия-Россия (или в Абхазии у места в...
«На минивэне или микроавтобусе (в зависимости от количества путешественников) с кондиционером»
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
12 июня в 08:30
1 200₽ за человека
Групповая
12 часов
Популярное предложение
Абхазия - страна души: тур на минивэне | Гагры, Рица и Новый Афон
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 6:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 1 400₽ за человека
Групповая
10.5 часов
Путешествие в сердце Абхазии: озеро Рица и красоты Гагры на минивэне
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии по Абхазии, где вас ждут горные пейзажи, озера и парки
Начало: Ваш адрес или ближайшая остановка
«Данный тур осуществляется на минивэнах вместимостью 6-7 человек»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 08:45
10 июня в 08:45
от 1 800₽ за человека
Групповая
12 часов
«Золотая Абхазия» на люксовом микроавтобусе
Начало: Забираем от гостиницы
«Все самые известные и уникальные достопримечательности Абхазии на комфортабельном микроавтобусе с небольшой группой»
Расписание: Ежедневно в 6:00 - 6:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
2 300₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
«Жемчужина солнечной республики»: экскурсия на озеро Рица из Адлера
Отправляйтесь в путешествие по Абхазии, где каждый уголок хранит свои тайны и легенды. Озеро Рица ждет вас
Начало: От месторасположения туристов
«С нами вы едете только своей компанией, на комфортабельном минивэне, до 8 человек»
Расписание: Ежедневно утром
Сегодня в 07:00
10 июня в 07:00
от 14 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
10 часов
«Золотая Абхазия» на комфортабельном минивэне
Начало: Морской бульвар д. 1
«Что вас ожидает: С нашим интересным и весёлым гидом на комфортабельном минивене (8-11 человек) ваше путешествие станет настоящим незабываемым приключением»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 300₽ за человека
Групповая
10 часов
На минивэне в Абхазию: Гагра, Новый Афон в мини-группе 6-8 человек
Начало: По договоренности
«Вас ждет легкая и очень комфортная туристическая программа с гидом на минивэне»
Расписание: Среда, пятница, суббота и воскресенье.
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
2 000₽ за человека
Мини-группа
10 часов
«Золотая Абхазия» в мини-группе
Начало: Ваш отель в Адлере
«Что вас ожидает: С нашим интересным и весёлым гидом на комфортабельном минивэне (до 8 человек) ваше путешествие станет настоящим незабываемым приключением»
Расписание: Ежедневно с 6:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
2 300₽ за человека
Групповая
10 часов
Абхазия: путешествие на минивэне к озеру Рица
Начало: По договоренности
«Мы осуществляем трансфер от вашего отеля на комфортабельных минивэнах, группы от 8 до 18 человек (Mercedes Sprinter, Hyundai Starex и др»
Расписание: Ежедневно с 7:00 до 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2 300₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Магия вечернего Сочи
Главные достопримечательности города и закат на горе Ахун на автомобильной обзорной экскурсии
Начало: По договоренности
«Экскурсия проходит на микроавтобусе Фольксваген»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Озеро Рица - индивидуальная экскурсия
Начало: Адлер. Заберем вас с места где вы проживаете
«Это однодневное путешествие на комфортабельном минивене в сопровождении профессионального гида»
Расписание: Ежедневно с 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
12 часов
Золотое кольцо Абхазии: автобусная экскурсия
Главные сокровища Страны души - в классическом путешествии по природным и историческим памятникам
Начало: В Адлере, Сириусе
«Включено в стоимость: транспорт — туристические автобусы Mercedes Sprinter, Scania или Higer, сопровождение гида, дегустации»
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2 400₽ за человека
Фотопрогулка
6 часов
Каньон Псахо: природное чудо и одно из лучших мест для фотосессий
Отправиться в треккинг по ущелью в окружении скал и самшитового леса (в мини-группе)
Начало: У вашего отеля в Адлере/Хосте
«В стоимость включён трансфер на минивэне Toyota Grand Hiace из Адлера и Хосты, гости из Сочи добираются до ж/д вокзала в Хосте самостоятельно»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия3 июня 2024Были на экскурсии 02 июня с экскурсоводом Мадиной и водителем Аликом. Экскурсия очень понравилась, познавательная, интересная, много узнали о стране
- ННаталия31 мая 2024Супер,очень интересно и познавательно, гид суперский,большое ему спасибо.
- ЕЕлена31 мая 2024В целом экскурсию рекомендую, но есть несколько но! Организатор Абхазтур. К тому что будем заезжать на дегустации была готова, было 2 шт,
- ЕЕлена31 мая 2024Огромное спасибо за прекрасную поездку по местам Абхазии! Нам очень повезло с водителем-гидом, а так же компанией путешествующих Все было интересно, познавательно и очень позитивно Прощаясь, мой пятилетний сын заявил «скоро увидимся»!) если не всей компанией, то с Абхазией точно!
- ЮЮлия25 мая 2024От гида Ольги одни восторги:) невероятно позитивная девушка. Рассказывает очень интересно и живо, ей бы аудиокниги начитывать😀 Сама экскурсия очень понравилась, времени всегда было достаточно на каждой локации. Спасибо большое и успехов в работе!
- ММария25 мая 2024Однозначно рекомендую 👍🏻 очень позитивные ребята, экскурсовод Виктория и водитель Андрей оставили прекрасные впечатления об Абхазии) посмотрели места, узнала историю страны.
- ААлексей24 мая 2024Отличная организация экскурсий от начала и до конца! Водитель Андрей наилучший виртуоз по дорогам Абхазии!) Виктория самый лучший гид, хоть
- ММарина24 мая 2024Всё замечательно! Организация на высшем уровне! Очень интересная подача материала, отличные локации. Большое спасибо экскурсоводу Астамуру и водителю Кану. На озере Рица очень вкусный обед. Порекомендовали нам солянку, форель и шашлык - пальчики оближешь 😋 10 из 10: рекомендую 👍
- ЛЛюбовь23 мая 2024Экскурсия отличная! Экскурсовод Лариса, водитель Размик, - профессионалы своего дела. Впечатлений море, размером с Чёрное😊 Спасибо огромное всем, организаторам и исполнителям!
- ЮЮлия22 мая 2024Хорошая экскурсия, гид Виолетта хорошо подаёт материал, было интересно слушать. Есть пара нюансов, башня на горе Ахун закрыта с 2019 года, подняться на неё не получится, но можно прокатиться на колесе обозрения. Морской порт на реконструкции.
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «На микроавтобусе»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 25
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 25 экскурсий и билетов от 640 до 14 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 1396 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Наш сайт предлагает вам заказать экскурсии на микроавтобусе в Адлере с профессиональным гидом по низким ценам. Гиды предоставят вам максимум полезной информации о достопримечательностях Адлера и помогут вам в полноценном путешествии в 2024 году!