Экскурсии на микроавтобусе в Адлере с гидом по низким ценам

Найдено 25 экскурсий в категории «На микроавтобусе» в Адлере, цены от 640 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Влюбиться в Абхазию! Поездка в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
9 часов
37 отзывов
Влюбиться в Абхазию! Поездка в мини-группе
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Абхазии, где вас ждут озеро Рица, Гагры, Юпшарский каньон и водопады. Программа включает трансфер и дегустацию
Начало: В Адлере
«Поездка проходит на комфортабельном минивэне в группе до 8 человек»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 800 за человека
Групповая обзорная экскурсия по Сочи из Адлера
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5 часов
27 отзывов
Обзорная экскурсия по Сочи: от Адлера до морского порта
Получите полное представление о Сочи, путешествуя в комфорте с экспертным гидом и новыми друзьями
Начало: В Адлере или пгт. Сириус
«С нами вы увидите основные достопримечательности и не устанете, ведь передвигаться мы будем на комфортабельном микроавтобусе в группе до 18 человек»
Расписание: ежедневно в 12:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
1 000 за человека
VIP тур в самое сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Групповая
12 часов
146 отзывов
VIP тур Абхазия: озеро Рица и Новый Афон из Адлера
Погрузитесь в уникальную атмосферу Абхазии, открывая её культурные сокровища и природные чудеса
Начало: В Адлере, Сириусе, из центральном Сочи забираем от...
«Экскурсия проходит только на микроавтобусах Mercedes вместимостью до 20-ти человек»
Расписание: ежедневно в 07:15
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
14501 233 за человека
Экскурсия из Адлера в Абхазию: пять звезд
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
41 отзыв
Незабываемая групповая экскурсия из Адлера в Абхазию
На групповой экскурсии из Адлера в Абхазию вы увидите Гагры, Новый Афон, озеро Рица и другие достопримечательности. Узнайте легенды и насладитесь пейзажами
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки в Адлере. В...
«Экскурсия проходит на 19-местном микроавтобусе Mercedes-Sprinter»
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1 400 за человека
Джип-тур в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
5 отзывов
Джип-тур в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по горам Красной Поляны, наслаждайтесь крафтовым пивом и домашним вином на пикнике
Начало: У автобусной остановки в Адлере или Сириусе
«Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике или минивэне»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
2 600 за человека
Автобусная экскурсия «Абхазия впервые»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
11 отзывов
Автобусная экскурсия «Абхазия впервые» из Адлера
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Абхазии. Посетите Гагру, озеро Рица, Новый Афон и другие живописные места
Начало: У вашего отеля в Адлере
«Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
2 500 за человека
Курорты Красной Поляны на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
4 отзыва
Курорты Красной Поляны: путешествие из Адлера
Откройте красоту горных вершин и курортов Красной Поляны, насладитесь дегустациями местных деликатесов
Начало: У вашего отеля в Адлере
«На комфортабельном микроавтобусе Мерседес, в группе до 18 человек, вы отправитесь на курорты Красной Поляны: Горки Город, Роза Хутор и Газпром Галактика»
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
2 000 за человека
Курорты Сочи: большое путешествие
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Групповая
9 часов
8 отзывов
Курорты Сочи: большое путешествие
Посетить Розу хутор, Красную поляну и Газпром Лауру и узнать их историю на групповой экскурсии
Начало: В центральном Сочи, на ближайшей остановке к вашем...
«На 20-местном мерседесе Sprinter или 50-местном автобусе SCANIA»
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
800640 за человека
Групповая экскурсия «Сокровища Абхазии»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
12 отзывов
Групповая экскурсия «Сокровища Абхазии»
Полюбоваться звездой-Рицей, поймать брызги водопадов, посетить Гагру и увидеть святыни Нового Афона
Начало: У места вашего проживания или ближайшей остановки
«На комфортном микроавтобусе мы отправимся в Страну души»
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1 700 за человека
Гагра, озеро Рица и Новый Афон на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
1 отзыв
Гагра, озеро Рица и Новый Афон на микроавтобусе
Проехать по классическому маршруту «Золотое кольцо Абхазии» с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
«Экскурсия проходит на микроавтобусе или минивэне»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
2 700 за человека
Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
14 отзывов
Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
Насыщенная экскурсия на комфортном микроавтобусе по системе «всё включено»
Начало: В Адлере или Олимпийском парке
«Поездка проходит в группе до 20 человек, на новом комфортном микроавтобусе Mercedes Sprinter с кондиционером и аптечкой»
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2 250 за человека
Солнечная Абхазия в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Мини-группа
9 часов
8 отзывов
Экскурсия в Абхазию: Гагра, Рица, водопады - из Адлера
Откройте для себя волшебство Абхазии: от уникальных природных красот до исторических сокровищ
Начало: в Сириусе, Адлере
«Поездка проходит на комфортабельном минивэне вместимостью до 7 человек»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
20001 500 за человека
В Новый Афон (от границы): святые места и природа
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
5 отзывов
В Новый Афон (от границы): святые места и природа
Экскурсия к монастырю, субтропическому парку, водопаду и пещере
Начало: На границе Абхазия-Россия (или в Абхазии у места в...
«На минивэне или микроавтобусе (в зависимости от количества путешественников) с кондиционером»
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
12 июня в 08:30
1 200 за человека
Абхазия - страна души: тур на минивэне | Гагры, Рица и Новый Афон
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
453 отзыва
Популярное предложение
Абхазия - страна души: тур на минивэне | Гагры, Рица и Новый Афон
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 6:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 1 400 за человека
В Абхазию на минивэне: Гагра, озеро Рица! (группа 6-8 человек)
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10.5 часов
505 отзывов
Путешествие в сердце Абхазии: озеро Рица и красоты Гагры на минивэне
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии по Абхазии, где вас ждут горные пейзажи, озера и парки
Начало: Ваш адрес или ближайшая остановка
«Данный тур осуществляется на минивэнах вместимостью 6-7 человек»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 08:45
10 июня в 08:45
от 1 800 за человека
«Золотая Абхазия» на люксовом микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
22 отзыва
«Золотая Абхазия» на люксовом микроавтобусе
Начало: Забираем от гостиницы
«Все самые известные и уникальные достопримечательности Абхазии на комфортабельном микроавтобусе с небольшой группой»
Расписание: Ежедневно в 6:00 - 6:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
2 300 за человека
«Жемчужина солнечной республики» - экскурсия на озеро Рица
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
26 отзывов
«Жемчужина солнечной республики»: экскурсия на озеро Рица из Адлера
Отправляйтесь в путешествие по Абхазии, где каждый уголок хранит свои тайны и легенды. Озеро Рица ждет вас
Начало: От месторасположения туристов
«С нами вы едете только своей компанией, на комфортабельном минивэне, до 8 человек»
Расписание: Ежедневно утром
Сегодня в 07:00
10 июня в 07:00
от 14 000 за всё до 6 чел.
«Золотая Абхазия» на комфортабельном минивэне
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
20 отзывов
«Золотая Абхазия» на комфортабельном минивэне
Начало: Морской бульвар д. 1
«Что вас ожидает: С нашим интересным и весёлым гидом на комфортабельном минивене (8-11 человек) ваше путешествие станет настоящим незабываемым приключением»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 300 за человека
На минивэне в Абхазию: Гагра, Новый Афон в мини-группе 6-8 человек
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
6 отзывов
На минивэне в Абхазию: Гагра, Новый Афон в мини-группе 6-8 человек
Начало: По договоренности
«Вас ждет легкая и очень комфортная туристическая программа с гидом на минивэне»
Расписание: Среда, пятница, суббота и воскресенье.
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
2 000 за человека
«Золотая Абхазия» в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
29 отзывов
«Золотая Абхазия» в мини-группе
Начало: Ваш отель в Адлере
«Что вас ожидает: С нашим интересным и весёлым гидом на комфортабельном минивэне (до 8 человек) ваше путешествие станет настоящим незабываемым приключением»
Расписание: Ежедневно с 6:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
2 300 за человека
Абхазия: путешествие на минивэне к озеру Рица
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
16 отзывов
Абхазия: путешествие на минивэне к озеру Рица
Начало: По договоренности
«Мы осуществляем трансфер от вашего отеля на комфортабельных минивэнах, группы от 8 до 18 человек (Mercedes Sprinter, Hyundai Starex и др»
Расписание: Ежедневно с 7:00 до 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2 300 за человека
Магия вечернего Сочи
🚌 На автобусе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
Магия вечернего Сочи
Главные достопримечательности города и закат на горе Ахун на автомобильной обзорной экскурсии
Начало: По договоренности
«Экскурсия проходит на микроавтобусе Фольксваген»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
12 000 за всё до 5 чел.
Озеро Рица - индивидуальная экскурсия
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
10 часов
Озеро Рица - индивидуальная экскурсия
Начало: Адлер. Заберем вас с места где вы проживаете
«Это однодневное путешествие на комфортабельном минивене в сопровождении профессионального гида»
Расписание: Ежедневно с 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 7 чел.
Золотое кольцо Абхазии: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
Золотое кольцо Абхазии: автобусная экскурсия
Главные сокровища Страны души - в классическом путешествии по природным и историческим памятникам
Начало: В Адлере, Сириусе
«Включено в стоимость: транспорт — туристические автобусы Mercedes Sprinter, Scania или Higer, сопровождение гида, дегустации»
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2 400 за человека
Каньон Псахо: природное чудо и одно из лучших мест для фотосессий
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Фотопрогулка
6 часов
Каньон Псахо: природное чудо и одно из лучших мест для фотосессий
Отправиться в треккинг по ущелью в окружении скал и самшитового леса (в мини-группе)
Начало: У вашего отеля в Адлере/Хосте
«В стоимость включён трансфер на минивэне Toyota Grand Hiace из Адлера и Хосты, гости из Сочи добираются до ж/д вокзала в Хосте самостоятельно»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Экскурсия из Адлера в Абхазию: пять звезд
    Были на экскурсии 02 июня с экскурсоводом Мадиной и водителем Аликом. Экскурсия очень понравилась, познавательная, интересная, много узнали о стране
    читать дальше

    Абхазии. Что не понравилось: водитель лихачил, выезжал на встречку, нас сильно укачало в дороге, хотя не страдаем такой проблемой. Спасибо, все остальное прошло удачно.

  • Н
    Наталия
    31 мая 2024
    Экскурсия из Адлера в Абхазию: пять звезд
    Супер,очень интересно и познавательно, гид суперский,большое ему спасибо.
  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    VIP тур в самое сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
    В целом экскурсию рекомендую, но есть несколько но! Организатор Абхазтур. К тому что будем заезжать на дегустации была готова, было 2 шт,
    читать дальше

    вино/сыр и мед (потратили прилично времени), у меня не первые экскурсии, я уже всего накупила, наслаждалась расказами самелье и повторила, то что знала о меде. Но как следствие, на основные экскурсии было меньше времени. По экскурсиям претензий нет. Дополнительно оплачивали экологический сбор на озеро Рица (700 руб) и 2 экскурсии по дороге Молочный водопад и село Лыхны (500 руб) Обед на озере Рица (в среднем 500 - 700 руб) По поводу экскурсовода, молодой парень, зовут Айнар, видно, как старается, но надо поработать с речью, много вводных повторяющиеся оборотов и все время отвлекался на телефон, поэтому терял мысль и все время переспрашивал, на чем я остановился. Видно, как экскурсоводы устают, в перерывах спал в машине. Оплачивала я экскурсию наличкой, сдачу так и не сдал. Не в деньгах дело, претензий нет, сумма не большая, но впечатление подпорчено.

  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Влюбиться в Абхазию! Поездка в мини-группе
    Огромное спасибо за прекрасную поездку по местам Абхазии! Нам очень повезло с водителем-гидом, а так же компанией путешествующих Все было интересно, познавательно и очень позитивно Прощаясь, мой пятилетний сын заявил «скоро увидимся»!) если не всей компанией, то с Абхазией точно!
    Огромное спасибо за прекрасную поездку по местам Абхазии!Огромное спасибо за прекрасную поездку по местам Абхазии!Огромное спасибо за прекрасную поездку по местам Абхазии!Огромное спасибо за прекрасную поездку по местам Абхазии!Огромное спасибо за прекрасную поездку по местам Абхазии!Огромное спасибо за прекрасную поездку по местам Абхазии!
  • Ю
    Юлия
    25 мая 2024
    Групповая экскурсия «Сокровища Абхазии»
    От гида Ольги одни восторги:) невероятно позитивная девушка. Рассказывает очень интересно и живо, ей бы аудиокниги начитывать😀 Сама экскурсия очень понравилась, времени всегда было достаточно на каждой локации. Спасибо большое и успехов в работе!
    От гида Ольги одни восторги:) невероятно позитивная девушка. Рассказывает очень интересно и живо, ей бы аудиокнигиОт гида Ольги одни восторги:) невероятно позитивная девушка. Рассказывает очень интересно и живо, ей бы аудиокнигиОт гида Ольги одни восторги:) невероятно позитивная девушка. Рассказывает очень интересно и живо, ей бы аудиокнигиОт гида Ольги одни восторги:) невероятно позитивная девушка. Рассказывает очень интересно и живо, ей бы аудиокниги
  • М
    Мария
    25 мая 2024
    Абхазия - страна души: тур на минивэне | Гагры, Рица и Новый Афон
    Однозначно рекомендую 👍🏻 очень позитивные ребята, экскурсовод Виктория и водитель Андрей оставили прекрасные впечатления об Абхазии) посмотрели места, узнала историю страны.
  • А
    Алексей
    24 мая 2024
    Экскурсия из Адлера в Абхазию: пять звезд
    Отличная организация экскурсий от начала и до конца! Водитель Андрей наилучший виртуоз по дорогам Абхазии!) Виктория самый лучший гид, хоть
    читать дальше

    и вид на нее в автобусе как и на Андрея со спины конечно, но подача информации отличная! Даже маленькие дети, которые не особо то и слушают были все во внимании, пока не спали)). Во время остановок подсказывали и помогали, особенно с детьми, за это им огромное спасибо! Экскурсия сама по себе объемная, весь день локация за локацией. Дегустациям отдельный плюс. Все вкусно, также интересно было узнать для себя что-то новое о вине и мёде. Отдельное спасибо девушке на дегустации вин! Красиво и весело "напоить" толпу в 8 утра это того стоит!)) Огромное спасибо организаторам и всей команде, которая подарила нам эти впечатления! Спасибо вам от Тимофея и Алексея, ну и конечно же от Алисы!))

    Отличная организация экскурсий от начала и до конца! Водитель Андрей наилучший виртуоз по дорогам Абхазии!) ВикторияОтличная организация экскурсий от начала и до конца! Водитель Андрей наилучший виртуоз по дорогам Абхазии!) ВикторияОтличная организация экскурсий от начала и до конца! Водитель Андрей наилучший виртуоз по дорогам Абхазии!) ВикторияОтличная организация экскурсий от начала и до конца! Водитель Андрей наилучший виртуоз по дорогам Абхазии!) ВикторияОтличная организация экскурсий от начала и до конца! Водитель Андрей наилучший виртуоз по дорогам Абхазии!) Виктория
  • М
    Марина
    24 мая 2024
    Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
    Всё замечательно! Организация на высшем уровне! Очень интересная подача материала, отличные локации. Большое спасибо экскурсоводу Астамуру и водителю Кану. На озере Рица очень вкусный обед. Порекомендовали нам солянку, форель и шашлык - пальчики оближешь 😋 10 из 10: рекомендую 👍
    Всё замечательно!Всё замечательно!Всё замечательно!Всё замечательно!Всё замечательно!Всё замечательно!
  • Л
    Любовь
    23 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Сочи из Адлера
    Экскурсия отличная! Экскурсовод Лариса, водитель Размик, - профессионалы своего дела. Впечатлений море, размером с Чёрное😊 Спасибо огромное всем, организаторам и исполнителям!
  • Ю
    Юлия
    22 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Сочи из Адлера
    Хорошая экскурсия, гид Виолетта хорошо подаёт материал, было интересно слушать. Есть пара нюансов, башня на горе Ахун закрыта с 2019 года, подняться на неё не получится, но можно прокатиться на колесе обозрения. Морской порт на реконструкции.
    Хорошая экскурсия, гид Виолетта хорошо подаёт материал, было интересно слушать. Есть пара нюансов, башня на гореХорошая экскурсия, гид Виолетта хорошо подаёт материал, было интересно слушать. Есть пара нюансов, башня на горе

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «На микроавтобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 25
  1. Влюбиться в Абхазию! Поездка в мини-группе
  2. Групповая обзорная экскурсия по Сочи из Адлера
  3. VIP тур в самое сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
  4. Экскурсия из Адлера в Абхазию: пять звезд
  5. Джип-тур в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 25 экскурсий и билетов от 640 до 14 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 1396 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Наш сайт предлагает вам заказать экскурсии на микроавтобусе в Адлере с профессиональным гидом по низким ценам. Гиды предоставят вам максимум полезной информации о достопримечательностях Адлера и помогут вам в полноценном путешествии в 2024 году!
ХорошоТам