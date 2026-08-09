Во время этой экскурсии я познакомлю вас с самыми главными, культовыми, историческими и природными объектами города-курорта.Мы с вами поднимемся на гору Ахун, где с панорамной площадки на смотровой башне, открывается

невероятной красоты вид. Зайдем на дачу И. В. Сталина, где интерьеры комнат не изменились до настоящего времени. И не только интерьеры: на вешалке до сих пор висит пальто его охранника. А дальше всё красивее и красивее! Агурское ущелье с разнообразием растительности и завораживающих видов.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Знакомство с главными достопримечательностями

Эта экскурсия предлагает уникальную возможность гостям Сочи погрузиться в атмосферу знаменитых исторических и природных объектов, которые делают наш город-курорт таким привлекательным.

Гора Ахун и дача «Отца народов»

Вершина горы Ахун высотой 663 метра предоставляет потрясающую панорамную площадку на смотровой башне. Этот выдержанный в природном стиле проект был создан так, чтобы кроны деревьев не мешали восхитительному виду. Не упустите возможность увидеть дачу «Отца народов» И. В. Сталина, где порой решались судьбы страны. Вас ждёт личный кабинет Сталина, а также интерьеры комнат, сохранившиеся до наших дней.

Агурское ущелье и сероводородный источник

Во время экскурсии вы окажетесь в живописном Агурском ущелье, где сможете насладиться красотами субтропического леса, каньона, реки и захватывающего водопада, носащего несколько зловещее название «Чертова купель». Затем мы посетим знаменитую долину реки Мацеста, где находится известный сероводородный источник.