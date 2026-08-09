Индивидуальная экскурсия по Адлеру: панорамный вид с горы Ахун и дача Сталина
Во время этой экскурсии я познакомлю вас с самыми главными, культовыми, историческими и природными объектами города-курорта.
Мы с вами поднимемся на гору Ахун, где с панорамной площадки на смотровой башне, открывается читать дальшеуменьшить
невероятной красоты вид. Зайдем на дачу И. В. Сталина, где интерьеры комнат не изменились до настоящего времени. И не только интерьеры: на вешалке до сих пор висит пальто его охранника.
А дальше всё красивее и красивее! Агурское ущелье с разнообразием растительности и завораживающих видов.
Описание экскурсии
Знакомство с главными достопримечательностями
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность гостям Сочи погрузиться в атмосферу знаменитых исторических и природных объектов, которые делают наш город-курорт таким привлекательным.
Гора Ахун и дача «Отца народов»
Вершина горы Ахун высотой 663 метра предоставляет потрясающую панорамную площадку на смотровой башне. Этот выдержанный в природном стиле проект был создан так, чтобы кроны деревьев не мешали восхитительному виду. Не упустите возможность увидеть дачу «Отца народов» И. В. Сталина, где порой решались судьбы страны. Вас ждёт личный кабинет Сталина, а также интерьеры комнат, сохранившиеся до наших дней.
Агурское ущелье и сероводородный источник
Во время экскурсии вы окажетесь в живописном Агурском ущелье, где сможете насладиться красотами субтропического леса, каньона, реки и захватывающего водопада, носащего несколько зловещее название «Чертова купель». Затем мы посетим знаменитую долину реки Мацеста, где находится известный сероводородный источник.
Ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Гора большой Ахун
Смотровая башня
Дача Сталина
Агурское ущелье с каньоном и водопадом «Чертова купель»
Мацестинский сероводородный источник
ООО «Мацеста Чай» с плантацией
Что включено
Автомобильное и экскурсионное обслуживание.
Что не входит в цену
Трансфер в центр Сочи из Адлера и обратно
Входные билеты на объекты Сочинского Национального парка,
Дачу Сталина, сероводородный источник
Обед.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.