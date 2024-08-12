Авторский джип-тур «Вечерняя Рица, для тех, кто долго спит»

Авторский джип-тур «Вечерняя Рица, для тех, кто долго спит»
Авторский джип-тур «Вечерняя Рица, для тех, кто долго спит»
Авторский джип-тур «Вечерняя Рица, для тех, кто долго спит»
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Тур для тех, кто мечтает побывать на озере Рица, но никак не хочет просыпаться рано утром. Для тех, кто мечтает насладиться тишиной и спокойствием, подышать свежим воздухом, почувствовать брызги водопадов и своими глазами увидеть легендарное голубое озеро! Важная информация:
  • Экскурсию можно забронировать с трансфером из Адлерского района, от пгт Сириус или от границы. Выбирайте соответствующую опцию на форме бронирования.
  • Время отправления на сайте указано ориентировочно и может меняться в зависимости от места вашего проживания.
  • Оформляйте бронирование, и менеджер свяжется с вами в мессенджере или по телефону в течение двух часов, чтобы согласовать точное время и место посадки и ответить на ваши вопросы. Вы можете самостоятельно добраться до точки сбора.
  • Пожалуйста, оставляйте контактный телефон при бронировании для оперативной связи.

Понедельник, Среда, Пятница 9-00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет от границы1 400 ₽
Стандартный билет из Адлера и пгт Сириус1 800 ₽

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ресторан Гагрипш
  • Парк принца Ольденбургского
  • Приморский бульвар в городе Гагра
  • Гагра Колоннада
  • Зимний театр
  • Дегустационный зал «Отырба» (бесплатная дегустация мёда, вина, чачи, сыра, мяса по абхазски, высокогорного чая, Медовый двор (дегустация мёда и медовухи)
  • Водопад Девичьи слезы
  • Водопад Мужские слезы
  • Подвесной мост через р. Бзыбь
  • Голубое озеро (тарзанка по желанию)
  • Юпшарский каньон
  • Каменный мешок
  • Чабгарский карниз
  • Смотровая площадка «Прощай Родина»
  • Озеро Рица (970 м над уровнем моря)
Что включено
  • Сопровождение через государственную границу
  • Транспортно-экскурсионные услуги
  • Услуги водителя-экскурсовода
  • Подарок от водителя (бутылка абхазского вина)
  • Дегустации
  • Страховка
  • Подарочный сертификат (обращаться к организатору)
  • Трансфер из Центрального, Хостинского и Адлерского районов (выбирайте по типу билетов)
Что не входит в цену
  • Экологический сбор в Рицинский национальный парк - Взрослый (с 12 лет) - 700 руб. Детский (с 8 до 12 лет) 200 руб,
  • Питание - средний чек 600 руб. (по желанию)
  • Тарзанка (зиплайн) - 1000 руб (по желанию)
  • Катамараны на озере Рица - 400 рублей/30 мин (по желанию)
  • Качели над рекой Бзыбь - 300 рублей (по желанию)
  • Водопады / "Молочный/" и /"Птичий клюв/" + смотровая площадка на озеро Рица - 500 руб с человека (по желанию)
Место начала и завершения?
Ближайшая остановка, по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Среда, Пятница 9-00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Добрый день
  • Вы забронировали джип-тур в Абхазию
  • Данная экскурсия доступна для граждан РФ, Белоруссии, Казахстана и Преднестровья
  • Экскурсия обязательно состоится. Наш диспетчер свяжется с Вами вечером перед поездкой (с 19-00 до 21-30). Будьте готовы сообщить Ваш точный адрес, чтобы мы смогли определить ближайшую для Вас точку сбора
  • Для пересечения государственной границы РФ Вам необходимо иметь при себе документы удостоверяющие личность в оригинале:
  • Для совершеннолетних граждан (достигшие 18-ти летнего возраста: (паспорт гражданина РФ, или загран паспорт). Документы должны быть в хорошем состоянии (не порваны, не порисованы, нет доступа к фото (не отклеена и не надорвана ламинация), а так же не просрочен срок действия (на смену документа по возрасту дается 90 календарных дней, в таком случае просроченный паспорт считается действительным)
  • Для несовершеннолетних граждан:
  • Свидетельство о рождении (до 14 лет) с обязательной печатью о гражданстве РФ
  • Паспорт (с 14 лет). Обратите внимание, что в день наступления 14-ти летия несовершеннолетний гражданин РФ уже не может пересечь государственную границу по свидетельству о рождении, необходим паспорт
  • Несовершеннолетние граждане могут покидать страну только в сопровождении законных представителей (мать, отец). Родственники второго порядка: тёти, дяди, бабушки, дедушки, братья, сёстры, соседи, должны иметь при себе нотариально заверенное разрешение на вывоз ребенка из страны (доверенность)
  • Обратите, пожалуйста, внимание на то, что сбор туристов осуществляется с ближайших остановок общественного транспорта, находящихся рядом с вашим отелем
  • Центральный район: ул. Виноградная, ул. Горького, Курортный проспект. Интервал времени с 5-50 до 6-20
  • Хостинский район: Остановка «Хоста Мост» интервал времени 6-30
  • Адлерский район: ул. Ленина, ул. Каспийская, ул. Урожайная. Интервал времени с 6-30 до 7-10
  • Сириус (Олимпийский парк): КПП крупных отелей. Интервал времени с 6-30 до 7-20
  • Время прибытия на границу 7-30
  • Большая просьба берите с собой наличные деньги для оплаты экскурсии и дополнительных услуг
  • С собой необходимо взять:
  • Купальные принадлежности и удобную обувь
  • Солнцезащитный крем
  • Наличные деньги
  • Заряженые гаджеты
  • Спасибо за то, что выбрали нашу команду
  • P.S. - Если у Вас остались какие либо срочные вопросы, то пишите на WhatsApp для уточнения организационных моментов: 8-938-878-87-08 Екатерина
  • С уважением
  • Екатерина Лычак
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Адлера

ГрупповыеДжиппингПрирода и пейзажиВыездныеНа весь деньАбхазияОзеро РицаПопулярные местаВечерниеАвторскиеДжиппинг в Абхазию

Похожие экскурсии из Адлера

Джип-тур по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
22 отзыва
12 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выбор
Путешествие на джипах по Абхазии: водопады, озёра и каньоны
Готовы покорить горную Абхазию на джипах в мини-группе? Вас ждут водопады, озёра и каньоны, а также дегустация абхазских вин и мёда
Начало: Возле ближайшей к вам остановки общественного тран...
Расписание: ежедневно в 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
2 000 за человека
Тур на озеро Рица - к символу Абхазии
На машине
33 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на озеро Рица: живописные виды Абхазии. Индивидуальный тур
Погрузитесь в красоту Абхазии: озеро Рица, водопады и каньоны ждут вас. Индивидуальная экскурсия с гидом и дегустацией местных продуктов
Начало: В Адлерском районе. Я заберу вас на машине прямо и...
12 авг в 04:00
13 авг в 04:00
14 850 за всё до 4 чел.
Авторский джип-тур «Красавица Рица и Гегский водопад»
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
381 отзыв
10 часов
Групповая
Авторский джип-тур «Красавица Рица и Гегский водопад»
Начало: Ближайшая остановка, по договорённости
Расписание: Ежедневно 7-30 (точное время зависит от местоположения гостей)
Завтра в 06:00
11 авг в 06:00
от 1 600 за человека
У нас ещё много экскурсий в Адлере. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Адлере
ХорошоТам