особняк Голдобина (Гребешок) — постройка 1910 года с душевной историей и стенами, дошедшими до наших дней;

торговый центр «Жоэквара», построенный в 70-х в стиле классической брежневской архитектуры. Комплекс состоял из трех этажей, в былые времена здесь располагались торговые площадки, магазины, ресторан и кафе. На крыше здания проводились дискотеки;

дворец принца Ольденбургского (1901) — побывать там, где писалась история города, услышать кто принц и что он сделал для Гагры;

дача Нестора Лакоба — с ней связана одна трагическая история. Здесь в 1935 или 1936 году, во время вечеринки, застрелилась дочь наркома;

Зимний театр или кинотеатр «Гагра» — находится в старой части Гагры, там, где начиналась история этого черноморского курорта для элиты, а сейчас руины;

балкон Джульетты;

ж/д станция Гагра — здесь когда-то толпились мужчины и женщины в ожидании поезда. Почему-то именно в этом месте, на этой заброшенной станции, появляется чувство погружения в прошлое.

В этом туре мы с вами побываем там, где когда-то проходили балы, были встречи влиятельных людей, где жизнь била ключом. А сегодня, мы можем только представить, как это все было. Заброшки — отталкивающее слово, но с большим смыслом и историей. Наши остановки: