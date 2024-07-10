Сталкер-тур по заброшкам Гагрского района — увидеть места, где когда-то проходили балы, были встречи влиятельных людей, жизнь била ключом.
Вы осмотрите особняк Голдобина, дворец принца Ольденбургского, Зимний театр и другие локации, в которых можно почувствовать дух прошлого.
Вы осмотрите особняк Голдобина, дворец принца Ольденбургского, Зимний театр и другие локации, в которых можно почувствовать дух прошлого.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00
Описание экскурсии
В этом туре мы с вами побываем там, где когда-то проходили балы, были встречи влиятельных людей, где жизнь била ключом. А сегодня, мы можем только представить, как это все было. Заброшки — отталкивающее слово, но с большим смыслом и историей. Наши остановки:
- особняк Голдобина (Гребешок) — постройка 1910 года с душевной историей и стенами, дошедшими до наших дней;
- торговый центр «Жоэквара», построенный в 70-х в стиле классической брежневской архитектуры. Комплекс состоял из трех этажей, в былые времена здесь располагались торговые площадки, магазины, ресторан и кафе. На крыше здания проводились дискотеки;
- дворец принца Ольденбургского (1901) — побывать там, где писалась история города, услышать кто принц и что он сделал для Гагры;
- дача Нестора Лакоба — с ней связана одна трагическая история. Здесь в 1935 или 1936 году, во время вечеринки, застрелилась дочь наркома;
- Зимний театр или кинотеатр «Гагра» — находится в старой части Гагры, там, где начиналась история этого черноморского курорта для элиты, а сейчас руины;
- балкон Джульетты;
- ж/д станция Гагра — здесь когда-то толпились мужчины и женщины в ожидании поезда. Почему-то именно в этом месте, на этой заброшенной станции, появляется чувство погружения в прошлое.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Особняк Голдобина
- Торговый центр «Жоэквара»
- Дворец принца Ольденбургского
- Дача Нестора Лакоба
- Зимний театр
- Балкон Джульетты
- Ж/Д станция Гагра
Что включено
- Сталкер-тур
Место начала и завершения?
Адлер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Сталкер-тур по заброшкам Гагрского района - увидеть места
- Где когда-то кипела жизнь
- А сегодня остались руины
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Адлера
Похожие экскурсии из Адлера
11 часов
Групповая
Джип-тур Абхазия: Гагра, Рица, Гегский водопад - незабываемые впечатления
Приглашаем в увлекательный Джип-тур по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад в компании гостеприимных хозяев
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 7:30
Завтра в 07:30
12 июля в 07:30
от 1 600₽ за человека
6 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Джип-тур с купанием в природном аквапарке
Начало: Адлер, забираем от ближайшей остановки
Расписание: Ежедневно утром и днем
Завтра в 07:15
12 июля в 07:15
2 400₽ за человека
12 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Эксклюзивный тур в Абхазию с личным гидом
Получите уникальный опыт путешествия по Абхазии, наслаждаясь комфортом и знаниями личного гида
Начало: Место и время согласуется заранее
Расписание: Ежедневно! Не оплачивать пока не согласуем все детали!
Завтра в 07:00
12 июля в 07:00
от 12 000₽ за всё до 8 чел.