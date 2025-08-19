Каньон Хашупсе привлекает своей магией и загадочностью. Туристы могут увидеть Белые скалы, бурные потоки и тихие гроты Христофорского каньона. Маршрут через лес и броды добавляет остроты приключению. Отдых у форелевого хозяйства с дегустацией свежей рыбы станет приятным дополнением.
Это идеальная возможность для любителей природы насладиться уникальными пейзажами и атмосферой Абхазии
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные пейзажи
- 🚙 Захватывающий джип-тур
- 🐟 Дегустация свежей форели
- 🌳 Путешествие через лес и броды
- 📸 Отличные возможности для фото
Лучшее время для посещения
Лучшие месяцы для посещения каньона - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а природа расцветает. В это время можно насладиться яркими красками и теплым климатом. Октябрь и апрель также подходят для поездки, но стоит учитывать возможные дожди. В зимние месяцы тур возможен, но погодные условия могут ограничить доступ к некоторым участкам маршрута.
Сейчас май — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Белые скалы
- Хашупсинский каньон
- Христофорский каньон
Описание экскурсииМагия Каньона Хашупсе заключается не только в его красоте, но и в таинственной атмосфере, которую туристы ощущают, ступив на его территорию. Это место наполнено энергией и загадками, которые притягивают любителей приключений и исследований Не упустите возможность познакомиться с удивительным Каньоном Хашупсе вместе с нами! Важная информация:
- Экскурсию можно забронировать с трансфером из Центрального, Хостинского, Адлерского районов, от пгт Сириус или от границы. Выбирайте соответствующую опцию на форме бронирования.
- Время отправления на сайте указано ориентировочно и может меняться в зависимости от места вашего проживания.
- Оформляйте бронирование, и менеджер свяжется с вами в мессенджере или по телефону в течение двух часов, чтобы согласовать точное время и место посадки и ответить на ваши вопросы. Вы можете самостоятельно добраться до точки сбора в Адлере или на границе, если не хотите приобретать трансфер.
- Пожалуйста, оставляйте контактный телефон при бронировании для оперативной связи.
Ежедневно 6-00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Форелевое хозяйство
Что включено
- Услуги водителя-экскурсовода
- Трансфер из Центрального, Хостинского и Адлерского районов (выбирайте по типу билета)
- Сопровождение через государственную границу
- Дегустации
- Подарок от водителя (бутылка абхазского вина на всю компанию)
- Подарочный сертификат (не забудьте взять у организатора)
- Страховка
Что не входит в цену
- Экологический сбор - 200 рублей
- Вход на Хашупсинский каньон - 200 рублей
- Вход на Христофорский каньон (форелевое хозяйство) - 100 рублей
- Питание (оплачивается отдельно по меню)
Место начала и завершения?
Ближайшая точка сбора, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 6-00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 40 отзывов
Замечательная экскурсия. Красота необыкновенная.
Брали экскурсию только из-за каньона Хашупсе. На сайте общее время было указано 6.00-14.00, то же самое и в электронных билетах И это время меня полностью устроило, не хотелось тратить весь
Экскурсия очень понравилась,отдельное спасибо гиду Алексу
Парни, где самая крутая форель и где ее обалденно готовят? Мы были там с пацанами! Это форелевое хозяйство около Христофорского каньона!
Ездили в Хашупсинский каньон с коллегами, какой там воздух и величие нетронутой природы! Спасибо организаторам!
Хочу сказать ш душевное спасибо все, кто организовало поездку в Хашупсинский каньон, было очень круто! И главное недалеко от границы, не было изматывающего серпантина!
В Компании Lexx tour огромныц выбор туров и экскурсий по прекрасной Абхазии! мой выбор пал на Хашупсинский каньон и форелевое хозяйство. Это 8 часовая экскурсия, мини путешествие! Море впечатлений и ощущений! Спасибо!
После поездки в Хашупсинский каньон у моей семьи одни слова благодарности!
Моя девушка ездила в Абхазию с мамой, попали в Хашупсинский каньон, плыли на сапах вдоль всего каньона! Сказала, что это безопасно и что ещё раз поедет! Про маму молчу,ту той одни эмоции!
Люди, первозданную природу можно увидеть в Абхазии, посетив каньоны Хашупсе и Христофорский! Девственный лес, чистейший воздух и хорошая компания! Советую!
Чтобы почувствовать свое внутреннее я, услышать свой голос и прожить потрясающие эмоции, отправляйтесь в каньон Хашупсе!
Искали с друзьями где бы порыбачить на форель, и нам подсказали: в форелевом хозяйстве, это недалеко от границы, по дороге в гагру. Вот это мы оторвались!
Забытый богом край, и оттого прекрасный отсутствие цивилизации., Природа Хашупсинского каньона! Прозрачная река и заросшие мхом скалы, как в кино! Это нужно почувствовать!
Вы забудете обо всем на свете, о всех своих проблемах, очутившись в ложе Хашупсинского каньона! Благодарим за это таинство!
Компания Lexx Tour открыла нам чудесный мир природы и приключений, организовав выезд в Хашупсинский каньон и на рыбалку в форелевое хозяйстве!
