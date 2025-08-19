Хашупсинский каньон и форелевое хозяйство: джип-тур в Абхазию

Погрузитесь в атмосферу приключений на джип-туре по Абхазии, исследуя каньоны и наслаждаясь свежей форелью. Уникальные пейзажи ждут вас
Каньон Хашупсе привлекает своей магией и загадочностью. Туристы могут увидеть Белые скалы, бурные потоки и тихие гроты Христофорского каньона. Маршрут через лес и броды добавляет остроты приключению. Отдых у форелевого хозяйства с дегустацией свежей рыбы станет приятным дополнением.

Это идеальная возможность для любителей природы насладиться уникальными пейзажами и атмосферой Абхазии
40 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные пейзажи
  • 🚙 Захватывающий джип-тур
  • 🐟 Дегустация свежей форели
  • 🌳 Путешествие через лес и броды
  • 📸 Отличные возможности для фото

Лучшее время для посещения

Лучшие месяцы для посещения каньона - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а природа расцветает. В это время можно насладиться яркими красками и теплым климатом. Октябрь и апрель также подходят для поездки, но стоит учитывать возможные дожди. В зимние месяцы тур возможен, но погодные условия могут ограничить доступ к некоторым участкам маршрута.
Сейчас май — это идеальное время.
Что можно увидеть

  • Белые скалы
  • Хашупсинский каньон
  • Христофорский каньон

Описание экскурсии

Магия Каньона Хашупсе заключается не только в его красоте, но и в таинственной атмосфере, которую туристы ощущают, ступив на его территорию. Это место наполнено энергией и загадками, которые притягивают любителей приключений и исследований Не упустите возможность познакомиться с удивительным Каньоном Хашупсе вместе с нами! Важная информация:
  • Экскурсию можно забронировать с трансфером из Центрального, Хостинского, Адлерского районов, от пгт Сириус или от границы. Выбирайте соответствующую опцию на форме бронирования.
  • Время отправления на сайте указано ориентировочно и может меняться в зависимости от места вашего проживания.
  • Оформляйте бронирование, и менеджер свяжется с вами в мессенджере или по телефону в течение двух часов, чтобы согласовать точное время и место посадки и ответить на ваши вопросы. Вы можете самостоятельно добраться до точки сбора в Адлере или на границе, если не хотите приобретать трансфер.
  • Пожалуйста, оставляйте контактный телефон при бронировании для оперативной связи.

Ежедневно 6-00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Белые скалы
  • Хашупсинский каньон
  • Христофорский каньон
  • Форелевое хозяйство
Что включено
  • Услуги водителя-экскурсовода
  • Трансфер из Центрального, Хостинского и Адлерского районов (выбирайте по типу билета)
  • Сопровождение через государственную границу
  • Дегустации
  • Подарок от водителя (бутылка абхазского вина на всю компанию)
  • Подарочный сертификат (не забудьте взять у организатора)
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Экологический сбор - 200 рублей
  • Вход на Хашупсинский каньон - 200 рублей
  • Вход на Христофорский каньон (форелевое хозяйство) - 100 рублей
  • Питание (оплачивается отдельно по меню)
Место начала и завершения?
Ближайшая точка сбора, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 6-00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Замечательная экскурсия. Красота необыкновенная.
Брали экскурсию только из-за каньона Хашупсе. На сайте общее время было указано 6.00-14.00, то же самое и в электронных билетах И это время меня полностью устроило, не хотелось тратить весь
день, тем более каньон недалеко от границы с Абхазией. В итоге оказалось, что стандартная экскурсия заканчивается купанием в море до 16.30, то есть плюс переход границы и развоз по гостиницам это уже далеко за 14.00. Это, конечно, очень нас разочаровало. Вносите, пожалуйста, точные данные о времени экскурсии.

Экскурсия очень понравилась,отдельное спасибо гиду Алексу
Парни, где самая крутая форель и где ее обалденно готовят? Мы были там с пацанами! Это форелевое хозяйство около Христофорского каньона!
Ездили в Хашупсинский каньон с коллегами, какой там воздух и величие нетронутой природы! Спасибо организаторам!
Хочу сказать ш душевное спасибо все, кто организовало поездку в Хашупсинский каньон, было очень круто! И главное недалеко от границы, не было изматывающего серпантина!
В Компании Lexx tour огромныц выбор туров и экскурсий по прекрасной Абхазии! мой выбор пал на Хашупсинский каньон и форелевое хозяйство. Это 8 часовая экскурсия, мини путешествие! Море впечатлений и ощущений! Спасибо!
После поездки в Хашупсинский каньон у моей семьи одни слова благодарности!
Моя девушка ездила в Абхазию с мамой, попали в Хашупсинский каньон, плыли на сапах вдоль всего каньона! Сказала, что это безопасно и что ещё раз поедет! Про маму молчу,ту той одни эмоции!
Люди, первозданную природу можно увидеть в Абхазии, посетив каньоны Хашупсе и Христофорский! Девственный лес, чистейший воздух и хорошая компания! Советую!
Чтобы почувствовать свое внутреннее я, услышать свой голос и прожить потрясающие эмоции, отправляйтесь в каньон Хашупсе!
Искали с друзьями где бы порыбачить на форель, и нам подсказали: в форелевом хозяйстве, это недалеко от границы, по дороге в гагру. Вот это мы оторвались!
Забытый богом край, и оттого прекрасный отсутствие цивилизации., Природа Хашупсинского каньона! Прозрачная река и заросшие мхом скалы, как в кино! Это нужно почувствовать!
Вы забудете обо всем на свете, о всех своих проблемах, очутившись в ложе Хашупсинского каньона! Благодарим за это таинство!
Компания Lexx Tour открыла нам чудесный мир природы и приключений, организовав выезд в Хашупсинский каньон и на рыбалку в форелевое хозяйстве!

Похожие экскурсии на «Хашупсинский каньон и форелевое хозяйство: джип-тур в Абхазию»

Джип-приключение по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
12 часов
63 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Джип-приключение по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад
Исследовать край лесистых гор, водопадов и голубых озёр в мини-группе до 8 человек
Начало: Возле ближайшей к вам остановки общественного тран...
Расписание: ежедневно в 06:45 и 07:00
Завтра в 06:45
4 мая в 06:45
2200 ₽ за человека
Тур на озеро Рица - к символу Абхазии
На машине
8 часов
35 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тур на озеро Рица - к символу Абхазии
Насыщенное путешествие по самым зрелищным местам классического маршрута к озеру
Начало: В Адлерском районе. Я заберу вас на машине прямо и...
4 мая в 04:00
5 мая в 04:00
14 850 ₽ за всё до 4 чел.
Увлекательный джип-тур по каньонам: Псахо и ущелье Ахцу
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
5 часов
-
24%
139 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Увлекательный джип-тур по каньонам: Псахо и ущелье Ахцу
Начало: Адлер и Сириус: ближайшая к вашему адресу остановк...
Расписание: Ежедневно в 12:00-13:00 от остановок в Адлере и Сириусе
1900 ₽2500 ₽ за человека
Джип-тур Абхазия: Гагра, Мандариновый сад, озеро Рица и Гегский водопад
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
11 часов
-
10%
205 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Джип-тур Абхазия: Гагра, Мандариновый сад, озеро Рица и Гегский водопад
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 7:00
1890 ₽2100 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Адлере. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Адлере
