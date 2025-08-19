Каньон Хашупсе привлекает своей магией и загадочностью. Туристы могут увидеть Белые скалы, бурные потоки и тихие гроты Христофорского каньона. Маршрут через лес и броды добавляет остроты приключению. Отдых у форелевого хозяйства с дегустацией свежей рыбы станет приятным дополнением.



Это идеальная возможность для любителей природы насладиться уникальными пейзажами и атмосферой Абхазии

Лучшее время для посещения

Лучшие месяцы для посещения каньона - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а природа расцветает. В это время можно насладиться яркими красками и теплым климатом. Октябрь и апрель также подходят для поездки, но стоит учитывать возможные дожди. В зимние месяцы тур возможен, но погодные условия могут ограничить доступ к некоторым участкам маршрута.

