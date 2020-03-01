Сергей проводит ещё 1 экскурсию

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  3. Джип-тур на озеро Рица — к символу Абхазии!

Насыщенное путешествие по самым зрелищным местам классического маршрута к озеру

Сергей
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Сергей – ваш гид
В приключении на открытом джипе вы испытаете максимум эмоций от живописных уголков абхазской природы.

Проедете по памятным местам Гагры, посетите три чудесных водопада, почувствуете себя доисторическим человеком в могучем Юпшарском каньоне.

И, конечно, в полной мере насладитесь пейзажами двух озер — Голубого и Рицы.
От 11000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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Джип-тур на озеро Рица — к символу Абхазии!
Джип-тур на озеро Рица — к символу Абхазии!

Что вас ожидает

От Гагры к Девичьим слезам
Путешествие начнется с прекрасной курортной Гагры, где вы посетите парк имени ее основателя, принца Ольденбургского, увидите легендарный ресторан «Гагрипш» и сфотографируетесь на фоне знаменитой Гагрской колоннады. Затем отправитесь по дороге в горы, вверх по руслу бурной реки Бзыбь. По пути познакомитесь с историей Бзыбской крепости и храма 10 века. А далее — остановитесь у первого водопада, Девичьи слезы, где сможете сделать красивые снимки, а также услышите об укоренившихся традициях и местных легендах.

Голубое озеро
Следующий природный шедевр — озеро удивительного сапфирово-голубого цвета, который не меняется даже в ненастье. Я расскажу о происхождении водоема и любопытных феноменах, связанных не только с оттенком, но также с его способностью не замерзать даже в суровые зимы и полным отсутствием животного мира. Кроме того, я обращу ваше внимание на поверхность воды — заметите ли вы еще одну особенность?

Грандиозный Юпшарский каньон
Поднимаясь все выше, вы доберетесь до следующего пункта программы — каньона с рекой Юпшара, которая за несколько тысячелетий размыла гигантскую трещину в скале, образовавшуюся в результате землетрясения. Вы побродите по территории выразительного природного творения, «Каменного мешка», а на выходе из каньона встретите еще один водопад, Мужские слезы, у которого припасены свои легенды. Чуть позже оцените величественные виды нависшего над пропастью Чабгарского карниза, всмотритесь в дали с площадки с примечательным названием «Прощай, Родина» и откроете новый ракурс Юпшарского каньона. А после — побываете у высокогорного Молочного водопада с необычным оттенком.

Наша цель — сказочная Рица
Смотровая площадка на озере — кульминация всего путешествия. Виды, которые вам откроются, просто поражают воображение. Вы рассмотрите горный водоем во всем великолепии, узнаете о его происхождении и интересных особенностях, связанных с изменением цвета. И, конечно, сможете запечатлеть волшебные панорамы. По желанию, в программу можно включить посещение дачи Сталина на Рице, а также расположенных неподалеку дач Хрущева и Брежнева — экскурсию для вас проведет опытный специалист.

🍯 🍶 🧀 Во время путешествия вы сможете бесплатно продегустировать вино, чачу, сыры и мед. А если захотите — приобретете натуральную домашнюю продукцию в качестве отличного сувенира из Абхазии.

Организационные детали

  • Для прохождения российско-абхазской границы необходим общегражданский паспорт. Детям до 14 лет надо иметь при себе свидетельство о рождении и согласие на выезд (если ребёнок едет без обоих родителей).
  • Транспортные услуги включены в стоимость экскурсии.
  • Дополнительно оплачивается экологический сбор при въезде на озеро Рица (350 руб./чел, 100 руб./ребёнок до 8 лет) и обед.
  • Экскурсия может быть проведена как на открытом внедорожнике вместимостью 6 человек (11000 рублей/группу), так и на кроссовере вместимостью 4 человека (7500/группу, можно с детьми).
Джип-тур на озеро Рица — к символу Абхазии!
Джип-тур на озеро Рица — к символу Абхазии!
Джип-тур на озеро Рица — к символу Абхазии!
Джип-тур на озеро Рица — к символу Абхазии!
Джип-тур на озеро Рица — к символу Абхазии!
Джип-тур на озеро Рица — к символу Абхазии!
Джип-тур на озеро Рица — к символу Абхазии!
Джип-тур на озеро Рица — к символу Абхазии!
Джип-тур на озеро Рица — к символу Абхазии!
Джип-тур на озеро Рица — к символу Абхазии!
Джип-тур на озеро Рица — к символу Абхазии!
Джип-тур на озеро Рица — к символу Абхазии!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Мы — группа молодых гидов, с 2010 года организуем поездки по самым увлекательным и живописным местам Большого Сочи и Абхазии. В программы мы всегда включаем нестандартные маршруты, которых вы не встретите в классических групповых турах. С нами вы откроете невероятные природные пейзажи и получите массу положительных эмоций от комфортной, безопасной поездки и теплого приема. Ждем встречи с вами!
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Сергей проводит ещё 1 экскурсию

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