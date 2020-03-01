Сергей проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

От Гагры к Девичьим слезам

Путешествие начнется с прекрасной курортной Гагры, где вы посетите парк имени ее основателя, принца Ольденбургского, увидите легендарный ресторан «Гагрипш» и сфотографируетесь на фоне знаменитой Гагрской колоннады. Затем отправитесь по дороге в горы, вверх по руслу бурной реки Бзыбь. По пути познакомитесь с историей Бзыбской крепости и храма 10 века. А далее — остановитесь у первого водопада, Девичьи слезы, где сможете сделать красивые снимки, а также услышите об укоренившихся традициях и местных легендах.

Голубое озеро

Следующий природный шедевр — озеро удивительного сапфирово-голубого цвета, который не меняется даже в ненастье. Я расскажу о происхождении водоема и любопытных феноменах, связанных не только с оттенком, но также с его способностью не замерзать даже в суровые зимы и полным отсутствием животного мира. Кроме того, я обращу ваше внимание на поверхность воды — заметите ли вы еще одну особенность?

Грандиозный Юпшарский каньон

Поднимаясь все выше, вы доберетесь до следующего пункта программы — каньона с рекой Юпшара, которая за несколько тысячелетий размыла гигантскую трещину в скале, образовавшуюся в результате землетрясения. Вы побродите по территории выразительного природного творения, «Каменного мешка», а на выходе из каньона встретите еще один водопад, Мужские слезы, у которого припасены свои легенды. Чуть позже оцените величественные виды нависшего над пропастью Чабгарского карниза, всмотритесь в дали с площадки с примечательным названием «Прощай, Родина» и откроете новый ракурс Юпшарского каньона. А после — побываете у высокогорного Молочного водопада с необычным оттенком.

Наша цель — сказочная Рица

Смотровая площадка на озере — кульминация всего путешествия. Виды, которые вам откроются, просто поражают воображение. Вы рассмотрите горный водоем во всем великолепии, узнаете о его происхождении и интересных особенностях, связанных с изменением цвета. И, конечно, сможете запечатлеть волшебные панорамы. По желанию, в программу можно включить посещение дачи Сталина на Рице, а также расположенных неподалеку дач Хрущева и Брежнева — экскурсию для вас проведет опытный специалист.

🍯 🍶 🧀 Во время путешествия вы сможете бесплатно продегустировать вино, чачу, сыры и мед. А если захотите — приобретете натуральную домашнюю продукцию в качестве отличного сувенира из Абхазии.