Сочи впечатлит вас не только живописными набережными, буйной южной растительностью, морем и горами,...

Сочи впечатлит вас не только живописными набережными, буйной южной растительностью, морем и горами, но и интересной историей, которую вы узнаете из моей экскурсии.

Вы увидите все главные достопримечательности Сочи, а в завершение подниметесь на смотровую башню Ахун.
Знакомьтесь - Сочи
Знакомьтесь - Сочи
Знакомьтесь - Сочи
Знакомьтесь - Сочи
Знакомьтесь - Сочи
Знакомьтесь - Сочи
Знакомьтесь - Сочи
Что вас ждет?
Сочи впечатлит вас не только живописными набережными, буйной южной растительностью, морем и горами, но и интересной историей. Я расскажу, при каких обстоятельствах был образован город, когда он начал развиваться как курорт, какие известные люди его посещали и что он представляет из себя сегодня.
А также поделюсь советами местного жителя: где погулять в свободное время, где вкусно и приятно поесть и куда съездить в окрестностях.
Вы увидите все главные достопримечательности Сочи: морской порт, парк развлечений Ривьера, Зимний театр с неоклассической колоннадой и старинный маяк, освещающий путь морякам уже более ста лет.
Гуляя по популярной пешеходной улице Навогинская с пальмами и цветами, понаблюдаете за местной жизнью.
Взавершение подниметесь на смотровую башню Ахун, возведенную в 30-е годы прошлого века, и насладитесь видами на Сочи и горные долины.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
12 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • гид
  • легковое авто
Что не входит
  • вход в места посещения
  • питание
Где начинаем и завершаем
Начало: заберу на авто
Завершение: Привезу обратно
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно, время договорное
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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ежедневно, время договорное

Василий Д.
Василий Д.
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