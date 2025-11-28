Сочи — особое место, город-мечта о тёплом море, каникулах и отпуске. А ещё он объединяет олимпийские арены, богатое прошлое и южный колорит.
Мы полюбуемся панорамами с гор, углубимся в реликтовую рощу и сравним Зимний театр с античным Парфеноном.
Я расскажу, как Сочи стал городом-посланцем мира и чем вдохновляет путешественников и местных жителей.
Мы полюбуемся панорамами с гор, углубимся в реликтовую рощу и сравним Зимний театр с античным Парфеноном.
Я расскажу, как Сочи стал городом-посланцем мира и чем вдохновляет путешественников и местных жителей.
Описание экскурсии
- Гора Ахун, с которой открывается панорамный вид на курорт
- Столетний парк «Ривьера», где находится поляна Дружбы народов
- Железнодорожный вокзал с необычным циферблатом
- Морской вокзал, скульптуры которого олицетворяют времена года и стороны света
- Зимний театр — потомок греческого Парфенона
- Парк Дендрарий и более 1800 видов и форм растений
- Тисо-самшитовая роща с реликтовым лесом
- Олимпийский парк, благодаря которому о Сочи узнал весь мир
По пути мы будем заезжать в те места, которые вам будут интересны. Вы сможете сами решить, где сколько времени провести.
Вы узнаете:
- как город Сочи развивался
- когда получил статус города-курорта
- благодаря чему стал считаться городом посланцем мира
- что такое поляна Дружбы
- в чём главная особенность Зимнего театра
- и многое другое!
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Chery Tiggo 7 PRO MAX. При необходимости я установлю детские кресла — напишите мне заранее, если они потребуются
- Питание не входит в стоимость, средний чек на обед будет около 1000 ₽ за чел. в ресторане или кафе по вашему выбору
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Адлере
Я аттестованный гид-экскурсовод. Почему стоит выбрать мои экскурсии? - Индивидуальный подход — маршруты, адаптированные под ваши интересы - Нескучные истории — только живой рассказ, без заученных текстов - Гибкость — время, место и тема экскурсии подстраиваются под вас - Закрытые места — покажу то, что не найдёшь в стандартных путеводителях
Входит в следующие категории Адлера
Похожие экскурсии из Адлера
Групповая
Обзорная экскурсия по Сочи: от Адлера до морского порта
Получите полное представление о Сочи, путешествуя в комфорте с экспертным гидом и новыми друзьями
Начало: В Адлере или пгт. Сириус
Расписание: ежедневно в 12:30
Завтра в 12:30
29 ноя в 12:30
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Живописные ущелья и курорты Адлера
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по горным ущельям и курортам Адлера. Узнайте о древних дольменах и насладитесь красотой природы
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
29 ноя в 08:00
16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Путь к вершинам «Розы Хутор»
Погрузитесь в мир горных приключений, посетив Скайпарк, трамплинный комплекс и курорт Роза Хутор. Уникальные виды и незабываемые эмоции гарантированы
3 дек в 10:00
4 дек в 10:00
15 000 ₽ за всё до 6 чел.