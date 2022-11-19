Золотое кольцо - озеро Рица и Новый Афон

Золотое кольцо - озеро Рица и Новый Афон
Золотое кольцо - озеро Рица и Новый Афон
Золотое кольцо - озеро Рица и Новый Афон
Золотое кольцо - озеро Рица и Новый Афон
Золотое кольцо - озеро Рица и Новый Афон

Что вас ожидает 🤩

  • Новоафонский мужской монастырь
  • Станция Псырцха
  • Рукотворный водопад
  • Новоафонская пещера
  • Грот Симона Канонита
  • Анакопийская крепость (часть пути пешком)
  • Лебединое озеро с рыбками
  • Фотолокация у водопада
  • Ресторан Гагрипш
  • Колоннада ресторана Гагрипш
  • Парк принца Ольденбургского
  • Водопад Девичьи слезы
  • Голубое озеро
  • Водопад Мужские слезы
  • Юпшарский каньон
  • Чабгарский карниз
  • Озеро Рица
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Наше путешествие мы начнем в самом известном городе Абхазии — Гагре, где прогуляемся по парку принца Ольденбургского, сфотографируемся у визитных карточек города — Колоннады и ресторана Гагрипш. Затем мы поедем в город Новый Афон, где посетим Новоафонский монастырь, побываем в Приморском парке с лебединым озером, прогуляемся к заброшенной железнодорожной станции Псырцха, где Вы сделаете очень атмосферные фото. По желанию вы сможете посетить Новоафонскую пещеру и грот Симона Канонита.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Транспорт
Что не входит
  • Билеты в Пещеру 700 р
  • Грот Симона Кананита 200р
  • Экологический сбор в РНП 700руб. /чел.
  • Обед
  • Трансфер из Сочи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адлер. Заберем вас с места где вы проживаете
Завершение: Вернем вас туда, откуда забрали
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 6:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Для пересечения российско-абхазской границы необходимо иметь при себе паспорт, а если вы путешествуете с детьми, то и их свидетельства о рождении
  • Выбирайте в дорогу удобную обувь, заранее зарядите телефон, возьмите наличные, в Абхазии не распространена оплата банковскими картами
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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