1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Душевное путешествие по Абхазии: от Гагры до озера Рица
Погрузитесь в мир древних монастырей, уникальной природы и исторических сокровищ Абхазии вместе с индивидуальной экскурсией из Адлера
Начало: У отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1600014 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
В Абхазию из Адлера: Новый Афон и Гагра
Поездка в Абхазию - обязательный пункт путешествия в Сочи! Увидите курортную Гагру, древний Новый Афон, водопады, пещеры и изумительные пейзажи
Начало: ЖД центр Сочи Адлер
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
13 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица
Приглашаем на увлекательное путешествие по Абхазии! Визитные карточки Гагры, пляжи Пицунды, озеро Рица, монастырь Нового Афона и набережная Сухума ждут вас
Начало: На КПП «Псоу» или от отеля по предварительной дого...
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Абхазия из Адлера: культура, природа и история
Погрузитесь в уникальный мир Абхазии, исследуя её исторические сокровища и природные чудеса в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии
Начало: КПП Псоу, поселок Веселое
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Уникальное путешествие: озеро Рица, Новый Афон и Гагры из Адлера
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией по самым живописным уголкам Абхазии. Насладитесь природой, культурой и гастрономией
Начало: Из отеля в Адлере
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1800016 200₽ за всё до 5 чел.
Групповая
10 часов
Незабываемая автобусная экскурсия по Абхазии: горы, каньоны и монастыри
Групповая поездка по Абхазии: каньоны, ущелья, водопады, Новый Афон, озеро Рица. Дегустация меда, сыра и вина. Погружение в историю и культуру региона
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки общественно...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
1 500₽ за человека
скидка
15%
Групповая
12 часов
VIP тур Абхазия: озеро Рица и Новый Афон из Адлера
Погрузитесь в уникальную атмосферу Абхазии, открывая её культурные сокровища и природные чудеса
Начало: В Адлере, Сириусе, из центральном Сочи забираем от...
Расписание: ежедневно в 07:15
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
14501 233₽ за человека
Групповая
12 часов
Незабываемая групповая экскурсия из Адлера в Абхазию
На групповой экскурсии из Адлера в Абхазию вы увидите Гагры, Новый Афон, озеро Рица и другие достопримечательности. Узнайте легенды и насладитесь пейзажами
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки в Адлере. В...
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1 400₽ за человека
Групповая
13 часов
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Адлера
Путешествие по Абхазии на микроавтобусе Mercedes. Посетите озеро Рица, водопады, каньоны и Новоафонский монастырь. Оцените красоту природы и богатую историю
Начало: У вашего отеля в Олимпийском или у ближайшей к вам...
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
1 500₽ за человека
Групповая
11 часов
Автобусная экскурсия «Абхазия впервые» из Адлера
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Абхазии. Посетите Гагру, озеро Рица, Новый Афон и другие живописные места
Начало: У вашего отеля в Адлере
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Новый Афон с профессиональным гидом
Познакомиться с «визитными карточками» старинного города и раскрыть его историю
Начало: У вашего отеля
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Гагра, озеро Рица, Новый Афон и сердце Абхазии - древний Сухум
Познакомиться со столицей республики, навестить два курорта и побывать в Новоафонском монастыре
Начало: КПП Псоу-Абхазия. Возможен выезд из Гагры, Пицунды...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1777015 993₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Экскурсия из Адлера: здравствуй, Абхазия
Озеро Рица, Гагра и Новый Афон на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Начало: Из отеля путешественника в Адлере. Посещение пещер...
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
1777015 993₽ за всё до 6 чел.
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия «Сокровища Абхазии»
Полюбоваться звездой-Рицей, поймать брызги водопадов, посетить Гагру и увидеть святыни Нового Афона
Начало: У места вашего проживания или ближайшей остановки
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1 700₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день (из Адлера)
Объехать всю Страну души и открыть ее древнюю историю, культуру и природу
Начало: У вашего отеля Адлер или Сириус
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
30 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
10 часов
Гагра, озеро Рица и Новый Афон на микроавтобусе
Проехать по классическому маршруту «Золотое кольцо Абхазии» с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
2 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
Насыщенная экскурсия на комфортном микроавтобусе по системе «всё включено»
Начало: В Адлере или Олимпийском парке
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2 250₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Удивительная Абхазия
Озеро Рица, Новый Афон и Пицунда за один день на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Сбор из отеля в Адлере
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
18 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Большое путешествие по Абхазии (из Адлера)
Озеро Рица, Новый Афон и богатая история страны на авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
2150019 350₽ за всё до 7 чел.
Групповая
8 часов
В Новый Афон (от границы): святые места и природа
Экскурсия к монастырю, субтропическому парку, водопаду и пещере
Начало: На границе Абхазия-Россия (или в Абхазии у места в...
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
12 июня в 08:30
1 200₽ за человека
Групповая
12 часов
Популярное предложение
Абхазия - страна души: тур на минивэне | Гагры, Рица и Новый Афон
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 6:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 1 400₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Золотое кольцо Абхазии: от Гагры до Нового Афона - незабываемое путешествие
Погрузитесь в мир древних городов и природных чудес Абхазии. Откройте для себя Гагру, озеро Рица и Новый Афон в одной поездке
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно с 6:00 или по договоренности
Сегодня в 06:00
10 июня в 06:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Золотое кольцо Абхазии: путешествие из Адлера по Гагре, Рице и Афону
Познайте культурное наследие и природные чудеса Абхазии в увлекательной экскурсии из Адлера
Начало: Точки сбора расположенные рядом с Вашим отелем
Расписание: Ежедневно 5-00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
от 1 400₽ за человека
Групповая
10 часов
На минивэне в Абхазию: Гагра, Новый Афон в мини-группе 6-8 человек
Начало: По договоренности
Расписание: Среда, пятница, суббота и воскресенье.
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
2 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Тайны Нового Афона в Абхазии
Начало: Мы заберем вас из отеля в Адлере
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Большой тур из Адлера по Золотому кольцу Абхазии
Посетить Гагру и Новый Афон, озеро Рица и природные памятники в долине реки Бзыбь в мини-группе
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
17 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
12.5 часов
Расписание: Среда, Суббота, Воскресенье в 07:00
1 600₽ за человека
Групповая
13 часов
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Суббота, Воскресенье в 07:00
1 400₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Золотое кольцо - озеро Рица и Новый Афон
Начало: Адлер. Заберем вас с места где вы проживаете
Расписание: Ежедневно с 6:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
12 часов
Золотое кольцо Абхазии: автобусная экскурсия
Главные сокровища Страны души - в классическом путешествии по природным и историческим памятникам
Начало: В Адлере, Сириусе
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2 400₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Из Адлера - в Новый Афон
Увидеть культовые святыни и крепость, подняться в келью Апостола, и прогуляться в парке с лебедями
Начало: На КПП ПСОУ
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Новый Афон - Душа Абхазии
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно 9-00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
12 часов
Вся Абхазия на мотоцикле: большой тур из Адлера
Увидеть ключевые достопримечательности страны во время захватывающей мотопрогулки
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
17 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Византийская Абхазия
Раскрыть секрет гармоничного слияния религиозных течений и архитектурных стилей
Начало: в Адлере по месту проживания
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
«Абхазия как на ладони» по Золотому кольцу (Гагра, Рица, Новый Афон)
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно, 5-00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
от 1 400₽ за человека
Групповая
12 часов
Кындыг, Новый Афон и Сухум
Начало: Автобусные остановки и КПП крупных отелей
Расписание: Среда, Воскресенье 6-00
Завтра в 06:00
12 июня в 06:00
2 300₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Завораживающая Абхазия
Гагра, озеро Рица, Новый Афон, Юпшарский каньон и водопады на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия3 июня 2024Были на экскурсии 02 июня с экскурсоводом Мадиной и водителем Аликом. Экскурсия очень понравилась, познавательная, интересная, много узнали о стране
- ННаталия31 мая 2024Супер,очень интересно и познавательно, гид суперский,большое ему спасибо.
- ЕЕлена31 мая 2024В целом экскурсию рекомендую, но есть несколько но! Организатор Абхазтур. К тому что будем заезжать на дегустации была готова, было 2 шт,
- ЮЮрий31 мая 2024Рекомендуем Станислава! Кто еще может интересно рассказывать о стране, как не коренной абхазец! Узнали много интересного! Мы были первый раз в Абхазии, поездкой довольны, вернемся еще! Юрий
- ММария28 мая 2024Экскурсия превзошла наше ожидание! Станислав забрал нас из отеля. Границу прошли быстро (старайтесь выезжать как можно раньше на маршрут) Программа полностью соответствует
- ЮЮлия25 мая 2024От гида Ольги одни восторги:) невероятно позитивная девушка. Рассказывает очень интересно и живо, ей бы аудиокниги начитывать😀 Сама экскурсия очень понравилась, времени всегда было достаточно на каждой локации. Спасибо большое и успехов в работе!
- ЛЛюбовь25 мая 2024Ездили в путешествие с Юрием. Отличный экскурсовод и собеседник, и просто замечательный человек! Говорит, как песню поёт. Приятно видеть, как
- ММария25 мая 2024Однозначно рекомендую 👍🏻 очень позитивные ребята, экскурсовод Виктория и водитель Андрей оставили прекрасные впечатления об Абхазии) посмотрели места, узнала историю страны.
- ААлексей24 мая 2024Отличная организация экскурсий от начала и до конца! Водитель Андрей наилучший виртуоз по дорогам Абхазии!) Виктория самый лучший гид, хоть
- ММарина24 мая 2024Всё замечательно! Организация на высшем уровне! Очень интересная подача материала, отличные локации. Большое спасибо экскурсоводу Астамуру и водителю Кану. На озере Рица очень вкусный обед. Порекомендовали нам солянку, форель и шашлык - пальчики оближешь 😋 10 из 10: рекомендую 👍
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Новый Афон»
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