Экскурсии в Новый Афон из Адлера

Найдено 37 экскурсий в категории «Новый Афон» в Адлере, цены от 1 200 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Душевное путешествие по Абхазии из Адлера
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
81 отзыв
Душевное путешествие по Абхазии: от Гагры до озера Рица
Погрузитесь в мир древних монастырей, уникальной природы и исторических сокровищ Абхазии вместе с индивидуальной экскурсией из Адлера
Начало: У отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1600014 400 за всё до 4 чел.
В Абхазию из Адлера: Новый Афон и Гагра
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
21 отзыв
В Абхазию из Адлера: Новый Афон и Гагра
Поездка в Абхазию - обязательный пункт путешествия в Сочи! Увидите курортную Гагру, древний Новый Афон, водопады, пещеры и изумительные пейзажи
Начало: ЖД центр Сочи Адлер
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
13 800 за всё до 4 чел.
Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
36 отзывов
Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица
Приглашаем на увлекательное путешествие по Абхазии! Визитные карточки Гагры, пляжи Пицунды, озеро Рица, монастырь Нового Афона и набережная Сухума ждут вас
Начало: На КПП «Псоу» или от отеля по предварительной дого...
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
20 000 за всё до 6 чел.
Абхазия круглый год! (Из Адлера)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
61 отзыв
Абхазия из Адлера: культура, природа и история
Погрузитесь в уникальный мир Абхазии, исследуя её исторические сокровища и природные чудеса в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии
Начало: КПП Псоу, поселок Веселое
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
13 000 за всё до 4 чел.
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры из Адлера
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
61 отзыв
Уникальное путешествие: озеро Рица, Новый Афон и Гагры из Адлера
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией по самым живописным уголкам Абхазии. Насладитесь природой, культурой и гастрономией
Начало: Из отеля в Адлере
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1800016 200 за всё до 5 чел.
Автобусная экскурсия «Таинственная Абхазия»
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
21 отзыв
Незабываемая автобусная экскурсия по Абхазии: горы, каньоны и монастыри
Групповая поездка по Абхазии: каньоны, ущелья, водопады, Новый Афон, озеро Рица. Дегустация меда, сыра и вина. Погружение в историю и культуру региона
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки общественно...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
1 500 за человека
VIP тур в самое сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Групповая
12 часов
146 отзывов
VIP тур Абхазия: озеро Рица и Новый Афон из Адлера
Погрузитесь в уникальную атмосферу Абхазии, открывая её культурные сокровища и природные чудеса
Начало: В Адлере, Сириусе, из центральном Сочи забираем от...
Расписание: ежедневно в 07:15
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
14501 233 за человека
Экскурсия из Адлера в Абхазию: пять звезд
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
41 отзыв
Незабываемая групповая экскурсия из Адлера в Абхазию
На групповой экскурсии из Адлера в Абхазию вы увидите Гагры, Новый Афон, озеро Рица и другие достопримечательности. Узнайте легенды и насладитесь пейзажами
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки в Адлере. В...
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1 400 за человека
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Адлера
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
11 отзывов
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Адлера
Путешествие по Абхазии на микроавтобусе Mercedes. Посетите озеро Рица, водопады, каньоны и Новоафонский монастырь. Оцените красоту природы и богатую историю
Начало: У вашего отеля в Олимпийском или у ближайшей к вам...
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
1 500 за человека
Автобусная экскурсия «Абхазия впервые»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
11 отзывов
Автобусная экскурсия «Абхазия впервые» из Адлера
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Абхазии. Посетите Гагру, озеро Рица, Новый Афон и другие живописные места
Начало: У вашего отеля в Адлере
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
2 500 за человека
Новый Афон с профессиональным гидом
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Новый Афон с профессиональным гидом
Познакомиться с «визитными карточками» старинного города и раскрыть его историю
Начало: У вашего отеля
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
11 500 за всё до 4 чел.
Гагра, озеро Рица, Новый Афон и сердце Абхазии - древний Сухум
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
18 отзывов
Гагра, озеро Рица, Новый Афон и сердце Абхазии - древний Сухум
Познакомиться со столицей республики, навестить два курорта и побывать в Новоафонском монастыре
Начало: КПП Псоу-Абхазия. Возможен выезд из Гагры, Пицунды...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1777015 993 за всё до 6 чел.
Экскурсия из Адлера: здравствуй, Абхазия
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Экскурсия из Адлера: здравствуй, Абхазия
Озеро Рица, Гагра и Новый Афон на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Начало: Из отеля путешественника в Адлере. Посещение пещер...
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
1777015 993 за всё до 6 чел.
Групповая экскурсия «Сокровища Абхазии»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
12 отзывов
Групповая экскурсия «Сокровища Абхазии»
Полюбоваться звездой-Рицей, поймать брызги водопадов, посетить Гагру и увидеть святыни Нового Афона
Начало: У места вашего проживания или ближайшей остановки
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1 700 за человека
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день (из Адлера)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день (из Адлера)
Объехать всю Страну души и открыть ее древнюю историю, культуру и природу
Начало: У вашего отеля Адлер или Сириус
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
30 000 за всё до 3 чел.
Гагра, озеро Рица и Новый Афон на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
1 отзыв
Гагра, озеро Рица и Новый Афон на микроавтобусе
Проехать по классическому маршруту «Золотое кольцо Абхазии» с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
2 700 за человека
Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
14 отзывов
Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
Насыщенная экскурсия на комфортном микроавтобусе по системе «всё включено»
Начало: В Адлере или Олимпийском парке
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2 250 за человека
Удивительная Абхазия
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Удивительная Абхазия
Озеро Рица, Новый Афон и Пицунда за один день на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Сбор из отеля в Адлере
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
18 000 за всё до 5 чел.
Большое путешествие по Абхазии (из Адлера)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Большое путешествие по Абхазии (из Адлера)
Озеро Рица, Новый Афон и богатая история страны на авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
2150019 350 за всё до 7 чел.
В Новый Афон (от границы): святые места и природа
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
5 отзывов
В Новый Афон (от границы): святые места и природа
Экскурсия к монастырю, субтропическому парку, водопаду и пещере
Начало: На границе Абхазия-Россия (или в Абхазии у места в...
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
12 июня в 08:30
1 200 за человека
Абхазия - страна души: тур на минивэне | Гагры, Рица и Новый Афон
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
453 отзыва
Популярное предложение
Абхазия - страна души: тур на минивэне | Гагры, Рица и Новый Афон
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 6:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 1 400 за человека
Золотое кольцо Абхазии: Гагра - Рица - Новый Афон
Индивидуальная
12 часов
73 отзыва
Золотое кольцо Абхазии: от Гагры до Нового Афона - незабываемое путешествие
Погрузитесь в мир древних городов и природных чудес Абхазии. Откройте для себя Гагру, озеро Рица и Новый Афон в одной поездке
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно с 6:00 или по договоренности
Сегодня в 06:00
10 июня в 06:00
15 000 за всё до 4 чел.
Золотое кольцо Абхазии с купанием в Пицунде: Гагра, Рица и Новый Афон
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
282 отзыва
Золотое кольцо Абхазии: путешествие из Адлера по Гагре, Рице и Афону
Познайте культурное наследие и природные чудеса Абхазии в увлекательной экскурсии из Адлера
Начало: Точки сбора расположенные рядом с Вашим отелем
Расписание: Ежедневно 5-00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
от 1 400 за человека
На минивэне в Абхазию: Гагра, Новый Афон в мини-группе 6-8 человек
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
6 отзывов
На минивэне в Абхазию: Гагра, Новый Афон в мини-группе 6-8 человек
Начало: По договоренности
Расписание: Среда, пятница, суббота и воскресенье.
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
2 000 за человека
Тайны Нового Афона в Абхазии
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Тайны Нового Афона в Абхазии
Начало: Мы заберем вас из отеля в Адлере
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Большой тур из Адлера по Золотому кольцу Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Большой тур из Адлера по Золотому кольцу Абхазии
Посетить Гагру и Новый Афон, озеро Рица и природные памятники в долине реки Бзыбь в мини-группе
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
17 000 за всё до 6 чел.
Абхазия: Озеро Рица и Новый Афон (из Адлера в мини-группе)
Групповая
12.5 часов
Абхазия: Озеро Рица и Новый Афон (из Адлера в мини-группе)
Расписание: Среда, Суббота, Воскресенье в 07:00
1 600 за человека
Золотое кольцо Абхазии: Озеро Рица и Новый Афон (из Адлера)
Групповая
13 часов
Золотое кольцо Абхазии: Озеро Рица и Новый Афон (из Адлера)
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Суббота, Воскресенье в 07:00
1 400 за человека
Золотое кольцо - озеро Рица и Новый Афон
Индивидуальная
10 часов
Золотое кольцо - озеро Рица и Новый Афон
Начало: Адлер. Заберем вас с места где вы проживаете
Расписание: Ежедневно с 6:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 000 за всё до 6 чел.
Золотое кольцо Абхазии: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
Золотое кольцо Абхазии: автобусная экскурсия
Главные сокровища Страны души - в классическом путешествии по природным и историческим памятникам
Начало: В Адлере, Сириусе
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2 400 за человека
Из Адлера - в Новый Афон
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Из Адлера - в Новый Афон
Увидеть культовые святыни и крепость, подняться в келью Апостола, и прогуляться в парке с лебедями
Начало: На КПП ПСОУ
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 000 за всё до 4 чел.
Новый Афон - Душа Абхазии
Индивидуальная
10 часов
Новый Афон - Душа Абхазии
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно 9-00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 8 чел.
Вся Абхазия на мотоцикле: большой тур из Адлера
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
12 часов
Вся Абхазия на мотоцикле: большой тур из Адлера
Увидеть ключевые достопримечательности страны во время захватывающей мотопрогулки
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
17 000 за человека
Византийская Абхазия
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Византийская Абхазия
Раскрыть секрет гармоничного слияния религиозных течений и архитектурных стилей
Начало: в Адлере по месту проживания
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
«Абхазия как на ладони» по Золотому кольцу (Гагра, Рица, Новый Афон)
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
«Абхазия как на ладони» по Золотому кольцу (Гагра, Рица, Новый Афон)
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно, 5-00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
от 1 400 за человека
Кындыг, Новый Афон и Сухум
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
Кындыг, Новый Афон и Сухум
Начало: Автобусные остановки и КПП крупных отелей
Расписание: Среда, Воскресенье 6-00
Завтра в 06:00
12 июня в 06:00
2 300 за человека
Завораживающая Абхазия
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Завораживающая Абхазия
Гагра, озеро Рица, Новый Афон, Юпшарский каньон и водопады на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Экскурсия из Адлера в Абхазию: пять звезд
    Были на экскурсии 02 июня с экскурсоводом Мадиной и водителем Аликом. Экскурсия очень понравилась, познавательная, интересная, много узнали о стране
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    Абхазии. Что не понравилось: водитель лихачил, выезжал на встречку, нас сильно укачало в дороге, хотя не страдаем такой проблемой. Спасибо, все остальное прошло удачно.

  • Н
    Наталия
    31 мая 2024
    Экскурсия из Адлера в Абхазию: пять звезд
    Супер,очень интересно и познавательно, гид суперский,большое ему спасибо.
  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    VIP тур в самое сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
    В целом экскурсию рекомендую, но есть несколько но! Организатор Абхазтур. К тому что будем заезжать на дегустации была готова, было 2 шт,
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    вино/сыр и мед (потратили прилично времени), у меня не первые экскурсии, я уже всего накупила, наслаждалась расказами самелье и повторила, то что знала о меде. Но как следствие, на основные экскурсии было меньше времени. По экскурсиям претензий нет. Дополнительно оплачивали экологический сбор на озеро Рица (700 руб) и 2 экскурсии по дороге Молочный водопад и село Лыхны (500 руб) Обед на озере Рица (в среднем 500 - 700 руб) По поводу экскурсовода, молодой парень, зовут Айнар, видно, как старается, но надо поработать с речью, много вводных повторяющиеся оборотов и все время отвлекался на телефон, поэтому терял мысль и все время переспрашивал, на чем я остановился. Видно, как экскурсоводы устают, в перерывах спал в машине. Оплачивала я экскурсию наличкой, сдачу так и не сдал. Не в деньгах дело, претензий нет, сумма не большая, но впечатление подпорчено.

  • Ю
    Юрий
    31 мая 2024
    Душевное путешествие по Абхазии из Адлера
    Рекомендуем Станислава! Кто еще может интересно рассказывать о стране, как не коренной абхазец! Узнали много интересного! Мы были первый раз в Абхазии, поездкой довольны, вернемся еще! Юрий
  • М
    Мария
    28 мая 2024
    Душевное путешествие по Абхазии из Адлера
    Экскурсия превзошла наше ожидание! Станислав забрал нас из отеля. Границу прошли быстро (старайтесь выезжать как можно раньше на маршрут) Программа полностью соответствует
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    описанию, по желанию можно добавить понравившиеся локации (без дополнительных вложений). Времени было предостаточно для комфортного посещения достопримечательностей. Станислав проявлял внимание в дороге, учитывал наши потребности. Получили много полезной информации, было очень интересно и увлекательно. Отдельное спасибо за гостеприимство! После данной экскурсии мы влюбились в Абхазию. Однозначно рекомендуем)))

    Экскурсия превзошла наше ожидание!Экскурсия превзошла наше ожидание!Экскурсия превзошла наше ожидание!Экскурсия превзошла наше ожидание!Экскурсия превзошла наше ожидание!Экскурсия превзошла наше ожидание!
  • Ю
    Юлия
    25 мая 2024
    Групповая экскурсия «Сокровища Абхазии»
    От гида Ольги одни восторги:) невероятно позитивная девушка. Рассказывает очень интересно и живо, ей бы аудиокниги начитывать😀 Сама экскурсия очень понравилась, времени всегда было достаточно на каждой локации. Спасибо большое и успехов в работе!
    От гида Ольги одни восторги:) невероятно позитивная девушка. Рассказывает очень интересно и живо, ей бы аудиокнигиОт гида Ольги одни восторги:) невероятно позитивная девушка. Рассказывает очень интересно и живо, ей бы аудиокнигиОт гида Ольги одни восторги:) невероятно позитивная девушка. Рассказывает очень интересно и живо, ей бы аудиокнигиОт гида Ольги одни восторги:) невероятно позитивная девушка. Рассказывает очень интересно и живо, ей бы аудиокниги
  • Л
    Любовь
    25 мая 2024
    Душевное путешествие по Абхазии из Адлера
    Ездили в путешествие с Юрием. Отличный экскурсовод и собеседник, и просто замечательный человек! Говорит, как песню поёт. Приятно видеть, как
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    сильно человек любит свою Родину, как трепетно к ней относится! Путешествие, как знакомство с прекрасной Абхазией, подходит замечательно! Посмотрели, восхитились, сделали множество фото. К сожалению, снимки ничтожно мало передают красотищу. Это можно прочувствовать только вживую. И как дух захватывает от высоты, и как голова немного кружится от одуряющего запаха цветущих растений, и как тревожно становится от звука бьющей с высоты водопада воды. В общем, надо ехать)))

    Ездили в путешествие с Юрием. Отличный экскурсовод и собеседник, и просто замечательный человек! Говорит, как песнюЕздили в путешествие с Юрием. Отличный экскурсовод и собеседник, и просто замечательный человек! Говорит, как песнюЕздили в путешествие с Юрием. Отличный экскурсовод и собеседник, и просто замечательный человек! Говорит, как песнюЕздили в путешествие с Юрием. Отличный экскурсовод и собеседник, и просто замечательный человек! Говорит, как песню
  • М
    Мария
    25 мая 2024
    Абхазия - страна души: тур на минивэне | Гагры, Рица и Новый Афон
    Однозначно рекомендую 👍🏻 очень позитивные ребята, экскурсовод Виктория и водитель Андрей оставили прекрасные впечатления об Абхазии) посмотрели места, узнала историю страны.
  • А
    Алексей
    24 мая 2024
    Экскурсия из Адлера в Абхазию: пять звезд
    Отличная организация экскурсий от начала и до конца! Водитель Андрей наилучший виртуоз по дорогам Абхазии!) Виктория самый лучший гид, хоть
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    и вид на нее в автобусе как и на Андрея со спины конечно, но подача информации отличная! Даже маленькие дети, которые не особо то и слушают были все во внимании, пока не спали)). Во время остановок подсказывали и помогали, особенно с детьми, за это им огромное спасибо! Экскурсия сама по себе объемная, весь день локация за локацией. Дегустациям отдельный плюс. Все вкусно, также интересно было узнать для себя что-то новое о вине и мёде. Отдельное спасибо девушке на дегустации вин! Красиво и весело "напоить" толпу в 8 утра это того стоит!)) Огромное спасибо организаторам и всей команде, которая подарила нам эти впечатления! Спасибо вам от Тимофея и Алексея, ну и конечно же от Алисы!))

    Отличная организация экскурсий от начала и до конца! Водитель Андрей наилучший виртуоз по дорогам Абхазии!) ВикторияОтличная организация экскурсий от начала и до конца! Водитель Андрей наилучший виртуоз по дорогам Абхазии!) ВикторияОтличная организация экскурсий от начала и до конца! Водитель Андрей наилучший виртуоз по дорогам Абхазии!) ВикторияОтличная организация экскурсий от начала и до конца! Водитель Андрей наилучший виртуоз по дорогам Абхазии!) ВикторияОтличная организация экскурсий от начала и до конца! Водитель Андрей наилучший виртуоз по дорогам Абхазии!) Виктория
  • М
    Марина
    24 мая 2024
    Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
    Всё замечательно! Организация на высшем уровне! Очень интересная подача материала, отличные локации. Большое спасибо экскурсоводу Астамуру и водителю Кану. На озере Рица очень вкусный обед. Порекомендовали нам солянку, форель и шашлык - пальчики оближешь 😋 10 из 10: рекомендую 👍
    Всё замечательно!Всё замечательно!Всё замечательно!Всё замечательно!Всё замечательно!Всё замечательно!

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Новый Афон»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 37
  1. Душевное путешествие по Абхазии из Адлера
  2. В Абхазию из Адлера: Новый Афон и Гагра
  3. Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица
  4. Абхазия круглый год! (Из Адлера)
  5. Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры из Адлера
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "Новый Афон" можно забронировать 37 экскурсий и билетов от 1 200 до 30 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 1372 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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