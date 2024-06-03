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и вид на нее в автобусе как и на Андрея со спины конечно, но подача информации отличная! Даже маленькие дети, которые не особо то и слушают были все во внимании, пока не спали)). Во время остановок подсказывали и помогали, особенно с детьми, за это им огромное спасибо! Экскурсия сама по себе объемная, весь день локация за локацией. Дегустациям отдельный плюс. Все вкусно, также интересно было узнать для себя что-то новое о вине и мёде. Отдельное спасибо девушке на дегустации вин! Красиво и весело "напоить" толпу в 8 утра это того стоит!)) Огромное спасибо организаторам и всей команде, которая подарила нам эти впечатления! Спасибо вам от Тимофея и Алексея, ну и конечно же от Алисы!))