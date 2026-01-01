Озёра, цветущие склоны и водопады: треккинг налегке в Абхазии

Полюбоваться разноцветными просторами, преодолеть перевал Анчхо и увидеть кусочек Альп
Отправьтесь в незабываемое путешествие по одному из самых живописных уголков Кавказа — Рицинскому реликтовому национальному парку.

За 3 дня вы увидите легендарные Голубое озеро и озеро Большая Рица, подниметесь в горы
читать дальше

к укромному озеру Малая Рица и услышите шум водопада Птичий. Вас ждёт треккинг к перевалу Анчхо через буково-пихтовые леса, чистейшие реки и альпийские луга. Весной маршрут расцветает рододендронами и редкими чёрными тюльпанами.

Вы насладитесь обедом у живописного Аджарского водопада, вечерами будете отдыхать у костра под звёздным небом и вдыхать свежесть горного воздуха. Будем жить на высоте 1650 м. Индивидуально подберём рацион для тех, кто соблюдает особое питание.

Описание тура

Организационные детали

Взять с собой:
— Головной убор (кепка/панама)
— Тёплая куртка, ветровка
— Кофта с длинными рукавами
— Рубаха с длинными рукавами х/б
— Термобельё/лосины
— Штаны для похода (легкие) — 2 пары
— Обувь на рифленой подошве (желательно трекинговые кроссовки или легкие ботинки)
— Сланцы или легкие сандалии
— Носки высокие — 3 пары/шерстяные — 1 пара
— Полотенце, средства личной гигиены
— Фонарик, доп. батарейки, пауэр банк
— Средство от насекомых (комары/слепни)
— Бутылка 0,5 / 1,5 л — для похода и минералки
— Маленький рюкзачок — 15-20 л
— Личная аптечка.

Программа тура по дням

1 день

Озёра Голубое и Рица, Птичий водопад и вечер под звёздами

Встретимся всей группой и отправимся в путешествие по территории Рицинского реликтового национального парка. По пути сделаем остановки у кристально чистого Голубого озера и у знаменитого озера Большая Рица.

Затем на автомобиле подъедем к месту старта нашего маршрута. Начнём пеший маршрут — треккинг до живописного озера Малая Рица. На его берегу устроим походный обед на свежем воздухе. После отдыха пешком вернёмся к транспорту. Далее нас ждёт знакомство с Птичьим водопадом и смотровая площадка с видами на озеро Рица.

После насыщенного дня разместимся в уютном домике, где нас будет ждать ужин и тёплый вечер под открытым звёздным небом.

2 день

Треккинг к перевалу Анчхо и альпийские луга

Ранним утром позавтракаем и начнём новый день с треккинга к перевалу Анчхо (Пыв). По пути будем пересекать реки Ауадхара и Лашипсе и пройдём через буково-пихтовый лес. Если позволит погода и уровень снега, заглянем к водопаду Секретный — место посещения может меняться в зависимости от погодных условий.

Далее тропа выведет нас на залитые солнцем альпийские луга. Вечером вернёмся на базу, где нас будет ждать ужин у уютного костра.

3 день

Цветущие склоны и водопад Аджарра

После раннего подъёма и завтрака соберём вещи и начнём день с прогулки по субальпийской зоне. Весной нас порадуют цветущие рододендроны и редкие чёрные тюльпаны, а осенью — яркие краски горного леса.

Далее отправимся в треккинг к живописному Аджаррскому водопаду, где устроим обед на природе. После отдыха вернёмся пешком к транспорту и покинем территорию Рицинского реликтового национального парка. В завершение путешествия спустимся к побережью.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник24 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансфер от/до КПП
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гидов-инструкторов
  • Входные билеты
  • Налоги и сборы
Что не входит в цену
  • Переезд/перелёт до Абхазии
  • Доплата за 1-местное размещение - 4200 ₽
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
КПП Псоу, время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: по расписанию
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму запроса на бронь.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна
Инна — ваш гид в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 279 туристов
Я Инна! Уже более 20 лет провожу классические и уникальные экскурсии по Абхазии. Написала несколько авторских маршрутов по городу Сухум и десятки по Республике Абхазия. Со мной вы навсегда влюбитесь
читать дальше

не только в этот потрясающий город, но и в нашу маленькую страну. А ещё я являюсь инструктором пешего туризма и вожу в компании с супругом гостей в горы без рюкзаков. Для меня это не просто работа, а любимое дело, которое приносит массу удовольствия.

