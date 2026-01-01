Встретимся всей группой и отправимся в путешествие по территории Рицинского реликтового национального парка. По пути сделаем остановки у кристально чистого Голубого озера и у знаменитого озера Большая Рица.

Затем на автомобиле подъедем к месту старта нашего маршрута. Начнём пеший маршрут — треккинг до живописного озера Малая Рица. На его берегу устроим походный обед на свежем воздухе. После отдыха пешком вернёмся к транспорту. Далее нас ждёт знакомство с Птичьим водопадом и смотровая площадка с видами на озеро Рица.

После насыщенного дня разместимся в уютном домике, где нас будет ждать ужин и тёплый вечер под открытым звёздным небом.