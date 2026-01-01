За 3 дня вы увидите легендарные Голубое озеро и озеро Большая Рица, подниметесь в горы
Описание тура
Организационные детали
Взять с собой:
— Головной убор (кепка/панама)
— Тёплая куртка, ветровка
— Кофта с длинными рукавами
— Рубаха с длинными рукавами х/б
— Термобельё/лосины
— Штаны для похода (легкие) — 2 пары
— Обувь на рифленой подошве (желательно трекинговые кроссовки или легкие ботинки)
— Сланцы или легкие сандалии
— Носки высокие — 3 пары/шерстяные — 1 пара
— Полотенце, средства личной гигиены
— Фонарик, доп. батарейки, пауэр банк
— Средство от насекомых (комары/слепни)
— Бутылка 0,5 / 1,5 л — для похода и минералки
— Маленький рюкзачок — 15-20 л
— Личная аптечка.
Программа тура по дням
Озёра Голубое и Рица, Птичий водопад и вечер под звёздами
Встретимся всей группой и отправимся в путешествие по территории Рицинского реликтового национального парка. По пути сделаем остановки у кристально чистого Голубого озера и у знаменитого озера Большая Рица.
Затем на автомобиле подъедем к месту старта нашего маршрута. Начнём пеший маршрут — треккинг до живописного озера Малая Рица. На его берегу устроим походный обед на свежем воздухе. После отдыха пешком вернёмся к транспорту. Далее нас ждёт знакомство с Птичьим водопадом и смотровая площадка с видами на озеро Рица.
После насыщенного дня разместимся в уютном домике, где нас будет ждать ужин и тёплый вечер под открытым звёздным небом.
Треккинг к перевалу Анчхо и альпийские луга
Ранним утром позавтракаем и начнём новый день с треккинга к перевалу Анчхо (Пыв). По пути будем пересекать реки Ауадхара и Лашипсе и пройдём через буково-пихтовый лес. Если позволит погода и уровень снега, заглянем к водопаду Секретный — место посещения может меняться в зависимости от погодных условий.
Далее тропа выведет нас на залитые солнцем альпийские луга. Вечером вернёмся на базу, где нас будет ждать ужин у уютного костра.
Цветущие склоны и водопад Аджарра
После раннего подъёма и завтрака соберём вещи и начнём день с прогулки по субальпийской зоне. Весной нас порадуют цветущие рододендроны и редкие чёрные тюльпаны, а осенью — яркие краски горного леса.
Далее отправимся в треккинг к живописному Аджаррскому водопаду, где устроим обед на природе. После отдыха вернёмся пешком к транспорту и покинем территорию Рицинского реликтового национального парка. В завершение путешествия спустимся к побережью.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|24 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Трансфер от/до КПП
- Трансфер по маршруту
- Услуги гидов-инструкторов
- Входные билеты
- Налоги и сборы
Что не входит в цену
- Переезд/перелёт до Абхазии
- Доплата за 1-местное размещение - 4200 ₽
- Личные расходы