Увидеть топовые городские и природные локации без спешки и с комфортом и узнать об истории страны

Начало: Адлер, место и время по договорённости

«На ночь остановитесь в отеле на побережье в Гудауте, сможете попробовать местные блюда и обновиться в термальных источниках»