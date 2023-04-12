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По Абхазии с ветерком, музыкой и вином
Промчаться по горам на УАЗике, побывать на абхазском застолье и пройтись по городу-призраку
Начало: Встречаемся на КПП «Россия-Абхазия» с российской с...
«Вас ждут прогулки по атмосферным заброшкам, треккинг к озеру Малая Рица, свежий горный воздух и купание в диком горячем источнике под звёздами»
22 мая в 15:00
4 июн в 15:00
45 900 ₽
57 375 ₽ за человека
Самое популярное в Абхазии за выходные: индивидуальный тур
Увидеть топовые городские и природные локации без спешки и с комфортом и узнать об истории страны
Начало: Адлер, место и время по договорённости
«На ночь остановитесь в отеле на побережье в Гудауте, сможете попробовать местные блюда и обновиться в термальных источниках»
20 мая в 08:00
1 июн в 08:00
44 000 ₽ за всё до 7 чел.
Всё лучшее в Абхазии со стартом в Адлере и размещением в отеле с бассейном
Погулять в 4 городах, увидеть горное озеро Рица, отведать блюд и обновиться в термальных водах
Начало: Адлер, ж/д вокзал, 11:15
«Также посетим село Лыхны, оно же бывшая столица Абхазского княжества, горячие источники и побываем на абхазском застолье и кулинарном мастер-классе»
26 сен в 11:15
2 ноя в 11:15
28 300 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена12 апреля 2023"По Абхазии с ветерком, музыкой и вином" с 6 по 9 апреля Это было сказочное приключение-путешествие! Много, несомненно, зависит от подбора группы.
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Термальные источники»
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