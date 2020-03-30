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Последние новости коронавируса в Алтайском крае на сегодня со статистикой

  • Заразилось 727+20
  • Умерло 3
  • Выздоровело 290+66
  • Болеют сейчас 434
  • Летальность 0.41%около 4 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Алтайском крае, включая Барнаул, находится 0.31%, 727 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 3 умерло, 290 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 434 человека

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Барнауле и Алтайском крае

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Алтайском крае, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 2.2 разав Алтайском крае летальность ⇣ ниже, чем в остальных регионах России
4 человекав среднем умирает в Алтайском крае на 1000 зараженных.
В других регионах России, 9 человек

Карта распространения коронавируса в Алтайском крае и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Барнауле и Алтайском крае от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Алтайского края по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 2020727+20+3%3290+66+29%434-46
11 мая 2020707+38+6%3224+20+10%480+18
10 мая 2020669+28+4%3204+31+18%462-3
9 мая 2020641+20+3%3173+9+5%465+11
8 мая 2020621+16+3%3164+32+24%454-16
7 мая 2020605+17+3%3132+22+20%470-5
6 мая 2020588+33+6%3110+1+1%475+32
5 мая 2020555+21+4%3+1+50%109+27+33%443-7
4 мая 2020534+36+7%2+1+100%82+6+8%450+29
3 мая 2020498+47+10%176+7+10%421+40
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* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Алтайском крае по дням

Алтайский край и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Алтайском крае

На полицейских завели дело после избиения россиянина дубинками
На полицейских завели дело после избиения россиянина дубинками
lenta.ru
28.04.2020 09:58
Следователи возбудили уголовное дело после публикации в СМИ видео, на котором группа полицейских дубинками избивает жителя закрытого из-за коронавируса города Змеиногорск Алтайского края. 24 апреля возле магазина сотрудники полиции причинили телесные повреждения 44-летнему местному жителю. Он нарушил режим изоляции.
У 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус
У 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус
РБК
25.04.2020 12:49
В Алтайском крае число заболевших COVID-19 выросло на 41 за сутки
В Алтайском крае число заболевших COVID-19 выросло на 41 за сутки
РБК
21.04.2020 09:37
Губернатор Алтайского края отказался финансово поддерживать бизнес
Губернатор Алтайского края отказался финансово поддерживать бизнес
РБК
16.04.2020 16:55
В бюджете Алтайского края нет средств для прямой поддержки бизнеса, пострадавшего от эпидемии коронавируса, заявил губернатор Виктор Томенко. Половина средств в краевом бюджете — это дотации из центра, пояснил он
Российский губернатор сравнил бизнес с незваным гостем и отказался помогать
Российский губернатор сравнил бизнес с незваным гостем и отказался помогать
lenta.ru
16.04.2020 15:06
Власти Алтайского края отказались самостоятельно помогать пострадавшему из-за коронавируса бизнесу, потому что на это у региона нет денег. При этом губернатор сравнил предпринимателей с незваным гостем. «Мы оказываемся в ситуации, когда человека пригласили в гости, а он привел с собой еще своего товарища», — сказал он.
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
lenta.ru
12.04.2020 08:27
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом: в Новосибирской области за последние сутки заразились десять человек, также пять новых случаев выявили в Алтайском крае, общее число зараженных в регионе достигло 38 и 34 соответственно. В России зафиксировано более 13,5 тысячи случаев коронавируса.
В Алтайском крае число заразившихся COVID-19 возросло до 18 человек
В Алтайском крае число заразившихся COVID-19 возросло до 18 человек
РБК
08.04.2020 05:42
ФСБ начала проверку после травли в соцсетях россиянки с коронавирусом
ФСБ начала проверку после травли в соцсетях россиянки с коронавирусом
lenta.ru
07.04.2020 13:33
ФСБ начала проверку после травли жительницы Барнаула, заразившейся коронавирусом. Россиянка вынуждена была обратиться в прокуратуру после утечки информации о ее семье из регионального Минздрава. Женщине, которая вместе с мужем стали первыми заболевшими в регионе, посыпались угрозы.
В Алтайском крае зафиксировали пять новых случаев коронавируса
В Алтайском крае зафиксировали пять новых случаев коронавируса
РБК
06.04.2020 05:46
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
lenta.ru
06.04.2020 05:41
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом: заразившихся выявили в Алтайском крае и Приморье. В Алтайском крае коронавирус подтвержден у пяти человек, общее число зараженных достигло 12. В Приморье коронавирус выявили у прилетевшей из Мексики женщины, всего в регионе заразились восемь человек.
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Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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