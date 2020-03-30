Заразилось 727 +20

Умерло 3

Выздоровело 290 +66

Болеют сейчас 434

Летальность 0.41% около 4 чел. на 1000 заболевших

В Алтайском крае, включая Барнаул, находится 0.31%, 727 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 3 умерло, 290 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 434 человека



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Барнауле и Алтайском крае График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Алтайском крае, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 2.2 раза в Алтайском крае летальность ⇣ ниже, чем , чем в остальных регионах России 4 человека на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Алтайском крае

Карта распространения коронавируса в Алтайском крае и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Барнауле и Алтайском крае от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Алтайского края по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 727 +20+3% 3 290 +66+29% ▼ 434-46 11 мая 2020 707 +38+6% 3 224 +20+10% ▲ 480+18 10 мая 2020 669 +28+4% 3 204 +31+18% ▼ 462-3 9 мая 2020 641 +20+3% 3 173 +9+5% ▲ 465+11 8 мая 2020 621 +16+3% 3 164 +32+24% ▼ 454-16 7 мая 2020 605 +17+3% 3 132 +22+20% ▼ 470-5 6 мая 2020 588 +33+6% 3 110 +1+1% ▲ 475+32 5 мая 2020 555 +21+4% 3 +1+50% 109 +27+33% ▼ 443-7 4 мая 2020 534 +36+7% 2 +1+100% 82 +6+8% ▲ 450+29 3 мая 2020 498 +47+10% 1 76 +7+10% ▲ 421+40 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Алтайском крае по дням