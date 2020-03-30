- Заразилось 727+20
- Умерло 3
- Выздоровело 290+66
- Болеют сейчас 434
- Летальность 0.41%около 4 чел. на 1000 заболевших
В Алтайском крае, включая Барнаул, находится 0.31%, 727 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 3 умерло, 290 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 434 человека
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Барнауле и Алтайском крае
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Алтайском крае, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
В других регионах России, 9 человек
Карта распространения коронавируса в Алтайском крае и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Барнауле и Алтайском крае от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Алтайского края по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
|Дата
|Заразилось
|Умерло
|Выздоровело
|Болеют сейчас
|12 мая 2020
|727+20+3%
|3
|290+66+29%
|▼434-46
|11 мая 2020
|707+38+6%
|3
|224+20+10%
|▲480+18
|10 мая 2020
|669+28+4%
|3
|204+31+18%
|▼462-3
|9 мая 2020
|641+20+3%
|3
|173+9+5%
|▲465+11
|8 мая 2020
|621+16+3%
|3
|164+32+24%
|▼454-16
|7 мая 2020
|605+17+3%
|3
|132+22+20%
|▼470-5
|6 мая 2020
|588+33+6%
|3
|110+1+1%
|▲475+32
|5 мая 2020
|555+21+4%
|3+1+50%
|109+27+33%
|▼443-7
|4 мая 2020
|534+36+7%
|2+1+100%
|82+6+8%
|▲450+29
|3 мая 2020
|498+47+10%
|1
|76+7+10%
|▲421+40
* "0" или "—", могут означать, что данных нет