За горами, за лесами: Ай-Петри и Большой каньон

Ближайшие даты:
1
дек2
дек3
дек4
дек5
дек6
дек7
дек
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

Описание экскурсии

На Ай-Петри можно не только полюбоваться панорамой Южного берега, но и для желающих — испытать себя (мостики, виа феррата). После сытного обеда в татарском кафе нас будет ждать приятный несложный хайкинг вдоль горной реки и в качестве кульминации — купание в легендарной ледяной Ванне молодости, что особенно приятно в жару. ‌ Важная информация: Организационные детали: Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида. С собой — удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности. Я обучался на фото- и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач – оставить этот день не только в вашей памяти! При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно). Для вашего беззаботного отдыха в автомобиле заготовлены: напитки аптечка автохолодильник оборудование для пикника (ковёр, столик, чайник, горелка, турка, бокалы и др.) пенки (коврики) пляжный инвентарь (маски, трубки, ласты, водные пистолеты) солнцезащитные средства и репелленты дождевики и зонты пледы и куртки детское кресло и бустер

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • На нашем пути
  • ‌ - горы Ай-Петри все её локации
  • ‌ - озеро Магоби
  • ‌ - черепашье озеро
  • ‌ - водопад Учан-Су
  • ‌ - сосна Паласса
  • ‌‌ - серебряная беседка
  • ‌‌ - Большой каньон все его локации
  • ‌ - голубое озеро
  • ‌ - источник Пания
  • ‌ - ванна молодости
  • ‌ - вид на каньон
Что включено
  • Гид-экскурсовод
  • Услуги водителя
  • Фото-видео на айфон
  • Дегустация меда
  • Напитки
  • Инвентарь для пикника
  • Автохолодильник
  • Пледы и куртки
  • Зонты и дождевики
Что не входит в цену
  • Питание
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
Г. Ялта, ул. Московская 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Организационные детали:
  • Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида
  • С собой - удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности
  • Я обучался на фото - и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач - оставить этот день не только в вашей памяти
  • При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно)
  • Для вашего беззаботного отдыха в автомобиле заготовлены:
  • Напитки
  • Аптечка
  • Автохолодильник
  • Оборудование для пикника (ковёр, столик, чайник, горелка, турка, бокалы и др.)
  • Пенки (коврики)
  • Пляжный инвентарь (маски, трубки, ласты, водные пистолеты)
  • Солнцезащитные средства и репелленты
  • Дождевики и зонты
  • Пледы и куртки
  • Детское кресло и бустер
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
Наталия
5 авг 2024
Ездили с Дмитрием на индивидуальную экскурсию по Крыму. Он подобрал маршрут по нашим желаниям. Ездили на машине Дмитрия, по которой видно, что гости- это важно для него. Чистая, ни пятнышка
читать дальше

❤️
По маршруту заезжали в места, которые не значились в наших пожеланиях, но они остались в нашей памяти прекрасным впечатлением (клубника, самая вкусная, соленый миндаль у дедушки ❤️, чистейшие озера, качели…)
Очень важно, что Дмитрий провел экскурсию с учетом возрастных особенностей сыновей. Рассказал много историй своего детства, чем их покорил.
Очень вежливый, внимательный, ответственный…
Дмитрий покоряет! С ним очень легко, как будто знакомы много лет ❤

