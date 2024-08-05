Мини-группа
до 1 чел.
Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта
Поднимитесь на Ай-Петри, насладитесь видами Ялты и побережья, посетите Ласточкино гнездо и прогуляйтесь по набережной Ялты
Начало: Мы встретим Вас в любом удобном месте
«• Путешествие на плато Ай-Петри: 1 вариант: Подъём и спуск по лесной дороге (около 60 мин»
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1250 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Встреча рассвета на горе Ай-Петри над Ялтой
Начало: Ваше адрес в Алупке
Расписание: Ежедневно в 03:00
Завтра в 03:00
27 июн в 03:00
10 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
За горами, за лесами: Ай-Петри и Большой каньон
Погрузитесь в мир приключений на Ай-Петри и Большом каньоне. Откройте для себя живописные виды и испытайте себя на мостиках и виа феррата
Начало: Г. Ялта, ул. Московская 5
«На Ай-Петри можно не только полюбоваться панорамой Южного берега, но и для желающих — испытать себя (мостики, виа феррата)»
1 июл в 07:00
2 июл в 07:00
23 000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия5 августа 2024Ездили с Дмитрием на индивидуальную экскурсию по Крыму. Он подобрал маршрут по нашим желаниям. Ездили на машине Дмитрия, по которой
- ММихаил26 июля 2022Все было превосходно!!! За 1 день увидели весь южный берег Крыма
Ответы на вопросы от путешественников по Алупке в категории «Ай-Петри»
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Сколько стоит экскурсия по Алупке в июне 2025
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