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видно, что гости- это важно для него. Чистая, ни пятнышка ❤️ По маршруту заезжали в места, которые не значились в наших пожеланиях, но они остались в нашей памяти прекрасным впечатлением (клубника, самая вкусная, соленый миндаль у дедушки ❤️, чистейшие озера, качели…) Очень важно, что Дмитрий провел экскурсию с учетом возрастных особенностей сыновей. Рассказал много историй своего детства, чем их покорил. Очень вежливый, внимательный, ответственный… Дмитрий покоряет! С ним очень легко, как будто знакомы много лет ❤