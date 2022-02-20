1239 m над уровнем моря. Поход на Южную Демерджи с облегченным подъемом

1239 m над уровнем моря

Индивидуальная
1239 m над уровнем моря. Поход на Южную Демерджи с облегченным подъемом
1239 m над уровнем моря. Поход на Южную Демерджи с облегченным подъемом
1239 m над уровнем моря. Поход на Южную Демерджи с облегченным подъемом
1239 m над уровнем моря. Поход на Южную Демерджи с облегченным подъемом
1239 m над уровнем моря. Поход на Южную Демерджи с облегченным подъемом
1239 m над уровнем моря. Поход на Южную Демерджи с облегченным подъемом

Что вы можете увидеть 🤩

  • Вершнина Южная Демерджи (1239м)
  • Долина Приведений
  • Места съемок "Кавказская пленница"
  • Вид на Алушту и ее окрестности
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Демерджи — одна из самых ярких природных достопримечательностей Крыма. Красота этой горы, расположенной в окрестностях Алушты, не оставит равнодушным самого взыскательного туриста.
Долина приведений и Южная Демерджи, пожалуй, самое мистическое место в Крыму, ведь до конца неизвестно откуда образовались каменные столбы, которые принято называть приведениями, потому что в долину часто опускается туман, а каменные тени напоминают приведения.
Известно это место еще под названиями "каменные грибы".
Только у нас маршрут разработан так, чтобы был облегченный подъем через лес, а спуск через Солнечную поляну в Долину приведений.
По дороге посетим место, где снимали фильм "кавказская пленница".

А еще, посетим место, где снимали кавказскую пленницу:

    «камне Варлей», где исполнялась «Песня про медведей» и орех, плодами которого Балбес кидался, нечаянно подбив глаз Бывалому, сейчас известен как «Никулинский»
    Вас ждут отличная компания, прекрасные виды, для отдыха и привала, крымский травяной чай, интересные истории и хорошие впечатления! А главное, день, который вы полностью посвятите себе!

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги профессионального гида
    • Треккинговые палки
    • Трансфер из Алушты в Лучистое и обратно
    • Травяной крымский чай собственного сбора
    • Перекус на подъеме (банан+злаковый батончик)
    • Медицинская аптечка
    Что не входит
    Место начала и завершения?
    Поселок Лучистое
    Когда и сколько длится
    Когда: По выбранному вами времени
    Экскурсия длится около 8 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
    Важная информация
    • Не забудьте зарядите телефоны и камеру, снимков захочется сделать много. Так же я беру с собой фотокамеру и делаю снимки
    • Одевайтесь удобно и по погоде. Обувь без каблука и обязательно должна фиксировать вашу ногу. С собой иметь головной убор
    • Мы приготовим травяной чай, собранный в крымских горах и небольшой перекус. Возьмите с собой обед
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Вы сами выбираете дату и время

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