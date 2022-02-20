Что вы можете увидеть 🤩

Демерджи — одна из самых ярких природных достопримечательностей Крыма. Красота этой горы, расположенной в окрестностях Алушты, не оставит равнодушным самого взыскательного туриста.

Долина приведений и Южная Демерджи, пожалуй, самое мистическое место в Крыму, ведь до конца неизвестно откуда образовались каменные столбы, которые принято называть приведениями, потому что в долину часто опускается туман, а каменные тени напоминают приведения.

Известно это место еще под названиями "каменные грибы".

Только у нас маршрут разработан так, чтобы был облегченный подъем через лес, а спуск через Солнечную поляну в Долину приведений.

По дороге посетим место, где снимали фильм "кавказская пленница".

А еще, посетим место, где снимали кавказскую пленницу:

«камне Варлей», где исполнялась «Песня про медведей» и орех, плодами которого Балбес кидался, нечаянно подбив глаз Бывалому, сейчас известен как «Никулинский»

Вас ждут отличная компания, прекрасные виды, для отдыха и привала, крымский травяной чай, интересные истории и хорошие впечатления! А главное, день, который вы полностью посвятите себе!