Что вас ожидает:Встреча и дорога к началу маршрута

Встреча гида с участниками экскурсии 🧭. В зависимости от того, где вы остановились на отдых, на то, чтобы добраться к месту проведения экскурсии, нам понадобится от полу-часа до двух с половиной часов.

Прогулка и фотосессия 📷. Озеро урочища Арпат и смотровая площадка

Поход с фотографом это интересное приключение. Тем, что вы все равно увидите все самые красивые 🤩 места маршрута. Так, начнем мы от озера в Зеленогорье, с зеленой водой. Вы удивитесь, оно и правда зеленое!

После озера, мы поднимемся на смотровую площадку, с которой видно всю долину. Феерическое зрелище, такого вам не покажут больше нигде. И здесь вы переоденетесь и сделаем красивые снимки.

Обратная дорога тоже приключение

После фотосессии можно пройти в сторону Арпатских водопадов, если останется время и желание. А дальше нам ждет еще не менее увлекательная дорога домой. Не забывайте, что тур индивидуальный. Это значит, что мы можем остановится в любом живописном месте на любое время. Организационные детали:• Экскурсия ⛳ проводится с сопровождением профессионального фотографа. Если вы хотите получить максимум, пожалуйста, возьмите с собой наряд, в котором вы хотели бы провести съемку. Лучше всего если это будет длинное воздушное платье. Идеально — однотонного яркого цвета. Да, этот тур рассчитан на девушек.