  1. Россия
  2. Экскурсии

Экскурсия с фотографом к Скале Свиданий

Фирсова Н.
Фирсова Н. – Гид из Алушты
Некрымские Крымские пейзажи, фантастическая энергетика урочища Арпат и просто сносящие голову кадры — вот что такое экскурсия ⛳ к Скале Свиданий.

Конечно на саму скалу мы не пойдем, мы пройдем маршрутом, с которого она откроется просто во всей красе, и сделаем такие ваши снимки, что все ахнут.

Главное, не забудьте красивое 🤩 платье!
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 7 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Экскурсия с фотографом к Скале Свиданий
Экскурсия с фотографом к Скале Свиданий

Что вы увидите

  • Арпат
  • Скала Свиданий
Что вас ожидает:Встреча и дорога к началу маршрута
Встреча гида с участниками экскурсии 🧭. В зависимости от того, где вы остановились на отдых, на то, чтобы добраться к месту проведения экскурсии, нам понадобится от полу-часа до двух с половиной часов.
Прогулка и фотосессия 📷. Озеро урочища Арпат и смотровая площадка
Поход с фотографом это интересное приключение. Тем, что вы все равно увидите все самые красивые 🤩 места маршрута. Так, начнем мы от озера в Зеленогорье, с зеленой водой. Вы удивитесь, оно и правда зеленое!
После озера, мы поднимемся на смотровую площадку, с которой видно всю долину. Феерическое зрелище, такого вам не покажут больше нигде. И здесь вы переоденетесь и сделаем красивые снимки.
Обратная дорога тоже приключение
После фотосессии можно пройти в сторону Арпатских водопадов, если останется время и желание. А дальше нам ждет еще не менее увлекательная дорога домой. Не забывайте, что тур индивидуальный. Это значит, что мы можем остановится в любом живописном месте на любое время. Организационные детали:• Экскурсия ⛳ проводится с сопровождением профессионального фотографа. Если вы хотите получить максимум, пожалуйста, возьмите с собой наряд, в котором вы хотели бы провести съемку. Лучше всего если это будет длинное воздушное платье. Идеально — однотонного яркого цвета. Да, этот тур рассчитан на девушек.
Что входит
  • Услуги гида
  • Вода, фрукты на маршруте
  • Профессиональная фотосессия
  • Трансфер.
Что не входит
  • Медицинская страховка
  • Полноценная еда на маршруте
  • Прокат платьев.
Начало и место завершения
🚩 Уточните после бронирования
Экскурсия с фотографом к Скале Свиданий
Экскурсия с фотографом к Скале Свиданий
Экскурсия с фотографом к Скале Свиданий
Экскурсия с фотографом к Скале Свиданий

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Фирсова Н.
Фирсова Н.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Фирсова Н. проводит ещё 5 экскурсий

К поляне солнечная через Долину Привидений (Южная Демерджи)
1 500
4 часа
К поляне солнечная через Долину Привидений (Южная Демерджи)
1 отзыв
Пещеры горы Чатыр-Даг: холодная, тысячеголовая, эмине-баир-хосар, мраморная
9 000
11 часов
Пещеры горы Чатыр-Даг: холодная, тысячеголовая, эмине-баир-хосар, мраморная
Пешая экскурсия по Северной Демерджи — к Ивану и Марье
1 500
6 часов
Пешая экскурсия по Северной Демерджи — к Ивану и Марье
Автомобильная экскурсия с треккингом: Неземная киммерия: от моря к звездам
4 500
12 часов
Автомобильная экскурсия с треккингом: Неземная киммерия: от моря к звездам
В Новый свет из Алушты с посещением водопада Джур-Джур
4 000
12 часов
В Новый свет из Алушты с посещением водопада Джур-Джур

Еще несколько необычных экскурсий в Алуште

Воронцовский дворец — Ласточкино гнездо — Теплоход — Ялта
1 000
8 часов
Воронцовский дворец — Ласточкино гнездо — Теплоход — Ялта
5 отзывов
Южный берег Крыма - супер-тур
1 400
12 часов
Южный берег Крыма - супер-тур
4 отзыва
По дворцам Южнобережья
12 000
10 часов
По дворцам Южнобережья
3 отзыва
Мыс Фиолент — Балаклава — Форос
12 000
11 часов
Мыс Фиолент — Балаклава — Форос
1 отзыв
Главные достопримечательности Крыма за один день
1 400
11 часов
Главные достопримечательности Крыма за один день
1 отзыв
Путешествие в историю: Бахчисарай — столица Крымского ханства
1 600
8 часов
Путешествие в историю: Бахчисарай — столица Крымского ханства
1 отзыв