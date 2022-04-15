Что вас ожидает

История старинного района в лицах

Гуляя по красивым улочкам, поговорим об удивительной семье Бекетовых и наследии, которое оставили ее представители отечественной науке. Я покажу место, где яркий поэт Серебряного века Осип Мандельштам написал одно из своих лучших стихотворений. Познакомлю с чудесным образцом дореволюционных вилл Большой Алушты. А также расскажу, где жил во время ссылки Александр Куприн и создатель самого популярного русского букваря.

Курортная атмосфера и секреты Алушты

Попутно вы услышите историю первых советских здравниц и проследите вехи развития курортной сферы Алушты. Посетите живописную беседку, с которой полюбуетесь великолепным видом Профессорского уголка. Кроме того, часть маршрута пройдет по цветущей аллее Декабристов, о которой мало кто знает из гостей города. А еще вы выясните, как и почему здесь появился памятник самолету ЯК-3.

Это лишь малая часть того, что вам предстоит открыть на экскурсии. Ведь эти места полны интересных историй и загадок. И, в конце концов, здесь просто красиво.

В завершении всех участников ожидают небольшие эксклюзивные подарки на память об Алуште.

Организационные детали

Дополнительных расходов не предвидится.