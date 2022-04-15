Истории Профессорского уголка

Авторская экскурсия по дореволюционным дачам и интересным местам старинного района Алушты

Индивидуальная
Живописный Профессорский уголок был основан более 150 лет назад.

Здесь по-прежнему многое напоминает о личностях, связанных с этим районом.

На прогулке вы узнаете об именитых ученых из рода Бекетовых и создателе знаменитого русского букваря, пройдете по следам Мандельштама и Куприна.

А также познакомитесь с курортным прошлым Алушты и откроете малоизвестные атмосферные места города.
Истории Профессорского уголка
Истории Профессорского уголка
Истории Профессорского уголка
Истории Профессорского уголка
Истории Профессорского уголка
Истории Профессорского уголка
Истории Профессорского уголка
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Что вас ожидает

История старинного района в лицах

Гуляя по красивым улочкам, поговорим об удивительной семье Бекетовых и наследии, которое оставили ее представители отечественной науке. Я покажу место, где яркий поэт Серебряного века Осип Мандельштам написал одно из своих лучших стихотворений. Познакомлю с чудесным образцом дореволюционных вилл Большой Алушты. А также расскажу, где жил во время ссылки Александр Куприн и создатель самого популярного русского букваря.

Курортная атмосфера и секреты Алушты

Попутно вы услышите историю первых советских здравниц и проследите вехи развития курортной сферы Алушты. Посетите живописную беседку, с которой полюбуетесь великолепным видом Профессорского уголка. Кроме того, часть маршрута пройдет по цветущей аллее Декабристов, о которой мало кто знает из гостей города. А еще вы выясните, как и почему здесь появился памятник самолету ЯК-3.

Это лишь малая часть того, что вам предстоит открыть на экскурсии. Ведь эти места полны интересных историй и загадок. И, в конце концов, здесь просто красиво.

В завершении всех участников ожидают небольшие эксклюзивные подарки на память об Алуште.

Организационные детали

Дополнительных расходов не предвидится.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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