Приглашаю пройтись по уютным улочкам Алушты и отыскать яркие образцы исторической архитектуры

Приглашаю пройтись по уютным улочкам Алушты и отыскать яркие образцы исторической архитектуры.

Вы увидите старинные дачи и купеческие особняки, услышите множество любопытных фактов об их обитателях и представите, как выглядел город в разные эпохи.

А еще заглянете в легендарный концертный зал!
Знакомство с Алуштой
Знакомство с Алуштой
Знакомство с Алуштой
Знакомство с Алуштой
Знакомство с Алуштой
Знакомство с Алуштой

Что вы увидите 🤩

  • Дача Батуева
  • Дача «Голубка»
  • Вилла Стахеева
  • Храм во имя всех Крымских святых и Феодора Стратилата
  • Башня крепости Алустон
  • Здания двух дореволюционных гостиниц
Об экскурсии
Вы пройдете по местам съемок «Кавказской пленницы» и узнаете, как гостиница Ялы Бахча связана с Массандровским дворцом. Раскроете историю появления ротонды на городской набережной и осмотрите дачу, которую посещал Черчилль по пути на Ялтинскую конференцию. Отыщете усадьбу купца Стахеева и дом, принадлежавший деду композитора Шостаковича.
Мы побываем в концертном зале, где в 1988 году проходил рок-фестиваль с участием групп «Кино», «Алиса» и «Поп-механика». Поговорим о том, как складывалась история Алушты и почему она не стала второй Ялтой. Расскажу я и о современной жизни города: поделюсь «паролями и явками» любимых мест и порекомендую интересные для посещения музеи.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Знакомство с Алуштой
2 300 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем
Начало: Площадь Советская 1 (У памятника Грибоедову)
Завершение: Ротонда на Центральной Набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Любой свободный день
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Любой свободный день

Николай Р.
Николай Р.
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