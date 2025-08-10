Для тех, кто уже немного знаком с Алуштой, будет интересно продолжить знакомство с самой старой его частью — Крепостной горкой.
Наш путь пройдёт по территории крепости Алустон и её окрестностям той части города, которая хранит историю его основания.
Наш путь пройдёт по территории крепости Алустон и её окрестностям той части города, которая хранит историю его основания.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииЧто вас ждёт?
- Разгадаем почему в византийской крепости Генуэзская башня.
- Представим, как крепость выглядела раньше, и узнаем, куда делись её стены и башни, а также как использовали жители татарской слободки башню Ашага-Куле и как менялось её назначение.
- Пройдём по лабиринту самых старых и запутанных улочек татарской слободки, где жили первые поселенцы, и увидим, как живут её современные владельцы.
- Побываем у одной из самых лучших гостиниц города, узнаем, представители какой семьи были её владельцами и при чём здесь К. С. Станиславский.
- Прикоснёмся к скрытым страницам истории Великой Отечественной войны и истории героев алуштинцев, которым не поставят памятник. А ещё побываем в Рио-де-Фанейро, повторим путь Кавказской пленницы и увидим знаменитую лестницу Ниночки. Узнаем, куда горожане ходили делать рынок, и многое-многое другое необычное и интересное.
Ежедневно с 09:00 до 17:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость Алустон и место раскопок
- Мечеть Юкары Джами
- Крепостная горка и её улочки
- Храм Федора Стратилата
- Базарная улица
- Дом купца Сарибана
- Алуштинский эфиромасличный савхоз-завод
- Лестница Кавказской пленницы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Алушта, ул. 15 Апреля, д. 21, в сквере у памятника
Завершение: Алушта, площадь Советская
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00 до 17:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
10 авг 2025
Очень познавательная и не скучная экскурсия, прекрасный экскурсовод Юлия, узнали много интересного из истории Алушты
Входит в следующие категории Алушты
Похожие экскурсии из Алушты
Индивидуальная
до 10 чел.
Алушты древний лик
Начало: Алушта, улица 15 апреля, д. 21
Расписание: Ежедневно, по договоренности
24 ноя в 09:00
25 ноя в 09:00
5500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Истории Профессорского уголка
Погрузитесь в атмосферу Профессорского уголка, где история и архитектура создают уникальный колорит. Узнайте о знаменитых жителях и их наследии
Начало: У входа в ресторан «Встреча», ул. Ленина, 2
Расписание: По согласованию с гидом.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с Алуштой
Погрузитесь в атмосферу Алушты, гуляя по её улицам. Узнайте о дачах, особняках и их знаменитых гостях, а также об истории города
Начало: Площадь Советская, 1 (У памятника Грибоедову)
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.