Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Для тех, кто уже немного знаком с Алуштой, будет интересно продолжить знакомство с самой старой его частью — Крепостной горкой.



Наш путь пройдёт по территории крепости Алустон и её окрестностям той части города, которая хранит историю его основания.