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Алушты древний лик

Юлия Д.
Юлия Д. – Гид из Алушты
Алушта – курорт на южном берегу Крыма, здесь снимали «Бриллиантовую руку», сюда приезжают сотни туристов со всей России и других стран.

Теплое солнце ☀️, нежное море 🌊 и ласковые пляжи не всегда радовали гостей Алушты.

Город 🏙️ сохранил богатейшую историю 📖, о которой я и предлагаю вам послушать на увлекательной пешеходной экскурсии 🧭.

Мы погрузимся в древние времена, и вы увидите, как изменилась Алушта от форпоста Византийской империи и появления крепости Алустон, до начала 20х гг., когда город сформировался как курорт.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 1 900 ₽ за экскурсию

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Алушты древний лик
Алушты древний лик

Что вы увидите

  • Крепость "Алустон"
  • церковь Феодора Стратилата и всех Крымских Святых
  • мечеть Юкары-Джами
  • дорога гр. Воронцова
  • дача "Голубка"
  • вилла "Модерн"
  • Приморский парк
  • имение Н. Д. Стахеева.
В ходе экскурсии 🧭 я познакомлю Вас с историей 📖 Алушты с начала ее существования как форпоста Византийской империи и появления крепости Алустон, до начала 20 х гг., когда город 🏙️ сформировался как курорт.
Мы пройдем улочками Старого города, познакомимся с Крепостной горкой, увидим единственную сохранившуюся Круглую башню крепости, узнаем как возводили крепостные сооружения и почему для «нашей» крепости выбрали именно это место, узнаем кто и как жил за стенами и вне их, были ли клады, где они скрывались и как их нашли. Побываем на смотровой площадке, с которой открывается вид на Алуштинскую долину – самую красивую на Южном побережье. Познакомимся с историей главного храма города Феодора Стратилата и всех Крымских Святых, с мечетью Юкары-Джами, узнаем где турецкий флот осуществлял свой десант и с какими событиями это было связано, а также историей первой улицы города, увидим старинные виллы, узнаем с историю Набережной и пройдем по местам съемок легендарной комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука».
Что входит
  • В стоимость экскурсии входят услуги гида
  • дополнительных расходов нет.
Начало
🚩 пл. Советская, 1
Место завершения
🏁 ул.Ленина, 5 В
Алушты древний лик
Алушты древний лик
Алушты древний лик

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Юлия Д.
Юлия Д.
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