В ходе экскурсии 🧭 я познакомлю Вас с историей 📖 Алушты с начала ее существования как форпоста Византийской империи и появления крепости Алустон, до начала 20 х гг., когда город 🏙️ сформировался как курорт.

Мы пройдем улочками Старого города, познакомимся с Крепостной горкой, увидим единственную сохранившуюся Круглую башню крепости, узнаем как возводили крепостные сооружения и почему для «нашей» крепости выбрали именно это место, узнаем кто и как жил за стенами и вне их, были ли клады, где они скрывались и как их нашли. Побываем на смотровой площадке, с которой открывается вид на Алуштинскую долину – самую красивую на Южном побережье. Познакомимся с историей главного храма города Феодора Стратилата и всех Крымских Святых, с мечетью Юкары-Джами, узнаем где турецкий флот осуществлял свой десант и с какими событиями это было связано, а также историей первой улицы города, увидим старинные виллы, узнаем с историю Набережной и пройдем по местам съемок легендарной комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука».