Что вас ожидает:Храм Петра и Павла, Святой Троицы или Свято-Троицкий монастырь, в котором покоятся мощи святителя Луки в Симферополе, Свято-Успенский мужской скальный монастырь (Крымская лавра) в Бахчисарае, Свято-Климентский монастырь в Инкермане, храм Воскресения Христова в Форосе, храм Святого Архистратига Михаила в районе Ореанды.
Организационные детали:
С собой нужно иметь удобную обувь, головной убор, деньги на обед, дополнительные расходы и на экскурсии 🧭 по монастырям.
Что входит
Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
Экскурсия по Инкерману — 100 руб.
по Свято-Успенскому монастырю — 100 руб.
Обед.
Начало
🚩 г. Алушта ул Горького, 7
Место завершения
🏁 Алушта
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.