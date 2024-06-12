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Жемчужины Ялты

Монастыри и храмы полуострова: религиозная экскурсия из Алушты на автобусе
Насыщенный тур по памятникам храмовой и дворцовой архитектуры Крыма.

Вы увидите Ливадийский дворец и парк, храм в Верхней Ореанде, Ласточкино гнездо и набережную Ялты, а также совершите увлекательное путешествие на теплоходе
5
4 отзыва
Жемчужины Ялты
Жемчужины Ялты
Жемчужины Ялты

Описание экскурсии

В программе:

  • Храм Архистратига Михаила в Верхней Ореанде;
  • Ливадийский дворец и парк;
  • Ласточкино гнездо;

• Набережная Ялты, прогулка на теплоходе по желанию. Организационные детали:

  • Обратите внимание, входные билеты на объекты показа оплачиваются дополнительно;
  • С собой необходимы: удобная обувь, головной убор, вода в дорогу, деньги на обед и личные расходы.

Ежедневно в 8:30 (по согласованию с гидом)

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Храм Архистратига Михаила в Верхней Ореанде
  • Ливадийский дворец и парк
  • Ласточкино гнездо
  • Набережная Ялты
  • Прогулка на теплоходе по желанию
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Что не входит в цену
  • Ливадийский дворец по желанию 700 руб.
  • Ласточкино гнездо по желанию 200 руб.
  • Прогулка на теплоходе по желанию 1500 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Алушта, улица Горького, 7
Завершение: Алушта
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:30 (по согласованию с гидом)
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Р
Благодарим вас за организацию экскурсии для нашей семьи. Все прошло прекрасно, экскурсовод, маршрут, водитель - всё на высшем уровне. Теперь мы знаем, что Крым прекрасен и решили позже вернуться сюда снова!
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Ю
Спасибо больше, экскурсия была замечательная, гид выше всех похвал, все рассказала и ответила на все вопросы. Автобус комфортный, все вовремя.
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Н
Спасибо за организацию нашего путешествия. Было сказочно!
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А
Понравилось всё! Гид Елена - лучшая!
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