Что вас ожидает:Храм Петра и Павла, Святой Троицы или Свято-Троицкий монастырь, в котором покоятся мощи святителя Луки в Симферополе, Свято-Успенский мужской скальный монастырь (Крымская лавра) в Бахчисарае, Свято-Климентский монастырь в Инкермане, храм Воскресения Христова в Форосе, храм Святого Архистратига Михаила в районе Ореанды.

Организационные детали: