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Золотое кольцо Крыма

Виктория К.
Виктория К. – Гид из Алушты
Данный тур религиозного характера.

В один день вы увидите множество монастырей и храмов полуострова.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 14 000 ₽ за экскурсию

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Золотое кольцо Крыма
Золотое кольцо Крыма

Что вы увидите

  • Храм Петра и Павла
  • Святой Троицы или Свято-Троицкий монастырь
  • Свято-Успенский мужской скальный монастырь
  • Свято-Климентский монастырь
  • Храм Воскресения Христова
  • Храм Святого Архистратига Михаила
Что вас ожидает:Храм Петра и Павла, Святой Троицы или Свято-Троицкий монастырь, в котором покоятся мощи святителя Луки в Симферополе, Свято-Успенский мужской скальный монастырь (Крымская лавра) в Бахчисарае, Свято-Климентский монастырь в Инкермане, храм Воскресения Христова в Форосе, храм Святого Архистратига Михаила в районе Ореанды.

Организационные детали:

  • С собой нужно иметь удобную обувь, головной убор, деньги на обед, дополнительные расходы и на экскурсии 🧭 по монастырям.
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Экскурсия по Инкерману — 100 руб.
  • по Свято-Успенскому монастырю — 100 руб.
  • Обед.
Начало
🚩 г. Алушта ул Горького, 7
Место завершения
🏁 Алушта
Золотое кольцо Крыма
Золотое кольцо Крыма
Золотое кольцо Крыма
Золотое кольцо Крыма

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Виктория К.
Виктория К.
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