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Крымские фьорды. Балаклава - Севастополь.

Виктория К.
Виктория К. – Гид из Алушты
Крымские фьорды.

Балаклава - Севастополь.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 1 600 ₽ за человека

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Крымские фьорды. Балаклава - Севастополь.
Крымские фьорды. Балаклава - Севастополь.

Что вы увидите

  • Балаклава набережная
  • прогулка на катере с купанием. Севастополь центр города. Арт бухта
  • памятник затопленным кораблям
  • Графская пристань. Херсонес Таврический.
Балаклаву называют затерянным миром, она таит в себе много загадок, её история 📖 уходит далеко в прошлое и овеяна легендами и мифами. Херсонес Таврический в Севастополе основан ещё древними греками, место крещения Руси князем Владимиром. Арт бухта в центре Севастополя помнит не одну войну и бережно хранит память о своих защитниках.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание (транспорт, гид)
Что не входит
  • Входные билеты Херсонес и прогулка на катере взрослый 600
  • детский 500
Начало
🚩 г. Алушта ул Горького, 7
Место завершения
🏁 Алушта
Крымские фьорды. Балаклава - Севастополь.
Крымские фьорды. Балаклава - Севастополь.
Крымские фьорды. Балаклава - Севастополь.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Виктория К.
Виктория К.
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