прогулка на катере с купанием. Севастополь центр города. Арт бухта
памятник затопленным кораблям
Графская пристань. Херсонес Таврический.
Балаклаву называют затерянным миром, она таит в себе много загадок, её история 📖 уходит далеко в прошлое и овеяна легендами и мифами. Херсонес Таврический в Севастополе основан ещё древними греками, место крещения Руси князем Владимиром. Арт бухта в центре Севастополя помнит не одну войну и бережно хранит память о своих защитниках.
Что входит
Экскурсионное обслуживание (транспорт, гид)
Что не входит
Входные билеты Херсонес и прогулка на катере взрослый 600
детский 500
Начало
🚩 г. Алушта ул Горького, 7
Место завершения
🏁 Алушта
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.