Балаклаву называют затерянным миром, она таит в себе много загадок, её история 📖 уходит далеко в прошлое и овеяна легендами и мифами. Херсонес Таврический в Севастополе основан ещё древними греками, место крещения Руси князем Владимиром. Арт бухта в центре Севастополя помнит не одну войну и бережно хранит память о своих защитниках.