С нами вы отправитесь по многовековой истории южного берега Крыма и Севастополя.
Вы прогуляетесь по Севастопольской бухте и узнаете интересные факты о сражениях, загляните в Херсонес Таврический и познакомитесь с античной историей Крыма, посетите набережную Севастополя и покатаетесь на катерах по желанию. Также побываете в Новом Херсонесе и Херсонесе Таврическом.
Вы прогуляетесь по Севастопольской бухте и узнаете интересные факты о сражениях, загляните в Херсонес Таврический и познакомитесь с античной историей Крыма, посетите набережную Севастополя и покатаетесь на катерах по желанию. Также побываете в Новом Херсонесе и Херсонесе Таврическом.
Описание экскурсииХерсонес Таврический в Севастополе основан ещё древними греками, место крещения князя Руси Владимира. Посещение Нового Херсонеса. Арт бухта в центре Севастополя помнит не одну войну и бережно хранит память о своих защитниках. В Севастополе посещение: Артиллерийская бухта: памятник затопленным кораблям, графская пристань, Приморский бульвар. Важная информация: Перед бронированием уточняйте пожалуйста есть ли места на экскурсию! В Херсонесе свободное время, наш экскурсовод не имеет права проводить там экскурсию (по правилам Херсонеса)
пн, чтв, сб в 8:30
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исторический центр Севастополя
- Арт-бухта
- Памятник затопленным кораблям
- Графская пристань
- Херсонес Таврический по желанию
- Новый Херсонес
- Музей Крыма и Новороссии по желанию
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Новый Херсонес 500 руб взрослый
- Музей Крыма и Новороссии по желанию 600 руб
- Херсонес Таврический (по желанию, время посещение Нового Херсонеса будет сокращено при посещении Херсонеса Таврического) - 700 руб. /взрослый, 350 руб. /пенсионный, 350 детский /n
- Кафе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Алушта, улица Горького, 7 (подберем для Вас ближайшее место посадки)
Завершение: Алушта
Когда и сколько длится?
Когда: пн, чтв, сб в 8:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Перед бронированием уточняйте пожалуйста есть ли места на экскурсию
- В Херсонесе свободное время, наш экскурсовод не имеет права проводить там экскурсию (по правилам Херсонеса)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 33 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Большое спасибо экскурсоводу, все было замечательно!
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Н
Все супер. Понравилась сама организация сервиса, так как бронировала онлайн, организаторы быстро решили вопросы по месту проведения. Сама экскурсия интересная, экскурсовод рассказал очень много интересной информации! Экскурсия была насыщенная и информативная. Воспользуюсь еще данным сервисом
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Г
Всё замечательно! Очень хороший гид Ольга. Интересно и увлекательно рассказывает. Очень хороший водитель. Большой автобус с кондиционером. Ну а про Новый Херсонес можно рассказывать бесконечно. Это потрясающе, нужно увидеть своими глазами. Спасибо большое! Всем советую, не пожалеете!
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И
Моя мечта побывать в Севастополе и Балаклава сбылась! Спасибо организаторам и экскурсоводу Наталье! Благодаря ей, я полюбила наш Крым ещё сильнее. Удивительно интересный рассказ о Севастополе, о природе и истории Крыма. Всё организовано и расчитано по минутам. Спасибо и до новых встреч!
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Н
Экскурсия очень понравилась, организовано все чётко безопозданий и ожиданий. Особую благодарность хочется выразить гиду Людмила, от неё узнали много интересной информации, она настоящий профессионал своего дела! По больше бы таких гидов! Спасибо за интересно проведённое время!
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Н
Прекрасная экскурсия Балаклава-Херсонес-Севастополь, все заявленное было, гид - Сергей очень понравился, его очень интересно слушать, доступно, подробно и самое главное НЕ занудно излагает материал по ходу движения, поэтому информация прекрасно запоминается.
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Входит в следующие категории Алушты
3000 ₽ за человека