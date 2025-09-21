Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы С нами вы отправитесь по многовековой истории южного берега Крыма и Севастополя.



Вы прогуляетесь по Севастопольской бухте и узнаете интересные факты о сражениях, загляните в Херсонес Таврический и познакомитесь с античной историей Крыма, посетите набережную Севастополя и покатаетесь на катерах по желанию. Также побываете в Новом Херсонесе и Херсонесе Таврическом. 4.7 33 отзыва

Виктория Кургалина Ваш гид в Алуште Задать вопрос Групповая экскурсия 3000 ₽ за человека 4.7 33 отзыва 12 часов На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Херсонес Таврический в Севастополе основан ещё древними греками, место крещения князя Руси Владимира. Посещение Нового Херсонеса. Арт бухта в центре Севастополя помнит не одну войну и бережно хранит память о своих защитниках. В Севастополе посещение: Артиллерийская бухта: памятник затопленным кораблям, графская пристань, Приморский бульвар. Важная информация: Перед бронированием уточняйте пожалуйста есть ли места на экскурсию! В Херсонесе свободное время, наш экскурсовод не имеет права проводить там экскурсию (по правилам Херсонеса)

пн, чтв, сб в 8:30 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Исторический центр Севастополя

Арт-бухта

Памятник затопленным кораблям

Графская пристань

Херсонес Таврический по желанию

Новый Херсонес

Музей Крыма и Новороссии по желанию Что включено Услуги гида

Транспорт. Что не входит в цену Новый Херсонес 500 руб взрослый

Музей Крыма и Новороссии по желанию 600 руб

Херсонес Таврический (по желанию, время посещение Нового Херсонеса будет сокращено при посещении Херсонеса Таврического) - 700 руб. /взрослый, 350 руб. /пенсионный, 350 детский /n

Кафе Где начинаем и завершаем? Начало: Алушта, улица Горького, 7 (подберем для Вас ближайшее место посадки) Завершение: Алушта Когда и сколько длится? Когда: пн, чтв, сб в 8:30 Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек. Важная информация Перед бронированием уточняйте пожалуйста есть ли места на экскурсию

В Херсонесе свободное время, наш экскурсовод не имеет права проводить там экскурсию (по правилам Херсонеса) Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.