Что вы увидите
- Свято-Георгиевский монастырь
- Яшмовый пляж
- Скала явления
- Мыс Фиолент
- Набережная Балаклавы
- Форосская церковь
На экскурсии 🧭 вы увидите
- Свято-Георгиевский монастырь находится между Мраморной балкой и мысом Фиолент. Расположен в живописном месте — на верхней террасе берега, отвесно обрывающегося с запада к морю.
- Прогулка на катере к мысу Фиолент и Скале Явления.
- Свободное время в Балаклаве.
- Пешая прогулка 👣 по бухте, обзорно генуэзская крепость Чембало
- На обратном пути посещение Форосской церкви.
Организационные детали
С собой иметь удобную обувь, головной убор, деньги на обед, дополнительные расходы и входные билеты 🎫
Что входит
- Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
- Входные билеты на объекты показа
- Прогулка на катере (400 руб)
- Обед
- Личные расходы
Начало
🚩 Алушта, ул. Горького, 7
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 35 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Виктория К.
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Виктория К. проводит ещё 5 экскурсий
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