  1. Россия
  2. Экскурсии

Мыс Фиолент — Балаклава — Форос

5
1 отзыв
Виктория К.
Виктория К. – Гид из Алушты
Увлекательная экскурсия ⛳ по маршруту мыс Фиолент — Балаклава — Форос.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Группа не более 35 человек

  • 1 600 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Мыс Фиолент — Балаклава — Форос
Мыс Фиолент — Балаклава — Форос

Что вы увидите

  • Свято-Георгиевский монастырь
  • Яшмовый пляж
  • Скала явления
  • Мыс Фиолент
  • Набережная Балаклавы
  • Форосская церковь
На экскурсии 🧭 вы увидите
  • Свято-Георгиевский монастырь находится между Мраморной балкой и мысом Фиолент. Расположен в живописном месте — на верхней террасе берега, отвесно обрывающегося с запада к морю.
  • Прогулка на катере к мысу Фиолент и Скале Явления.
  • Свободное время в Балаклаве.
  • Пешая прогулка 👣 по бухте, обзорно генуэзская крепость Чембало
  • На обратном пути посещение Форосской церкви.
Организационные детали
С собой иметь удобную обувь, головной убор, деньги на обед, дополнительные расходы и входные билеты 🎫
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты на объекты показа
  • Прогулка на катере (400 руб)
  • Обед
  • Личные расходы
Начало
🚩 Алушта, ул. Горького, 7
Место завершения
🏁 Алушта
Мыс Фиолент — Балаклава — Форос
Мыс Фиолент — Балаклава — Форос

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Виктория К.
Виктория К.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Виктория К. проводит ещё 5 экскурсий

По дворцам Южнобережья
1 400
10 часов
По дворцам Южнобережья
3 отзыва
Главные достопримечательности Крыма за один день
1 400
11 часов
Главные достопримечательности Крыма за один день
1 отзыв
Винзавод «Массандра»
750
4 часа
Винзавод «Массандра»
1 отзыв
Бахчисарай - столица Крымского ханства.
1 600
10 часов
Бахчисарай - столица Крымского ханства.
Пещеры Чатыр-Дага
1 300
6 часов
Пещеры Чатыр-Дага

Еще несколько необычных экскурсий в Алуште

Воронцовский дворец — Ласточкино гнездо — Теплоход — Ялта
1 200
8 часов
Воронцовский дворец — Ласточкино гнездо — Теплоход — Ялта
5 отзывов
Южный берег Крыма - супер-тур
1 400
12 часов
Южный берег Крыма - супер-тур
4 отзыва
Путешествие в историю: Бахчисарай — столица Крымского ханства
1 600
8 часов
Путешествие в историю: Бахчисарай — столица Крымского ханства
1 отзыв
К поляне солнечная через Долину Привидений (Южная Демерджи)
1 500
4 часа
К поляне солнечная через Долину Привидений (Южная Демерджи)
1 отзыв
Балаклава, Севастополь и Херсонес
1 600
11 часов
Балаклава, Севастополь и Херсонес
1 отзыв
Экскурсия по местам царской охоты
1 200
6 часов
Экскурсия по местам царской охоты
1 отзыв