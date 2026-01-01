Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с Алуштой
Погрузитесь в атмосферу Алушты, гуляя по её улицам. Узнайте о дачах, особняках и их знаменитых гостях, а также об истории города
Начало: Площадь Советская, 1 (У памятника Грибоедову)
«Расскажу я и о современной жизни города: поделюсь «паролями и явками» любимых мест и порекомендую интересные для посещения музеи»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
4000 ₽ за всё до 5 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Ялта - царица Крыма: красота сквозь века
Начало: Ялта или Севастополь ресепшен вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 9.00
24 300 ₽
27 000 ₽ за всё до 7 чел.
Водная прогулка
Дворец графа Воронцова в Алупке - замок Ласточкино гнездо - Ялта
Начало: Алушта, улица Горького, 7 (подберем для Вас ближай...
Расписание: По пятницам в 9:00
2000 ₽ за человека
