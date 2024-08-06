Мои заказы

Ялта - царица Крыма: красота сквозь века

Данный маршрут включает в себя основные достопримечательности Ялты - самые известные дворцы, гору Ай-Петри.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

На нашем пути: Воронцовский парк и дворец Ласточкино гнездо (смотровая или прогулка к ней) Ливадийский дворец ‌ Гора Ай-Петри со всеми локациями:озеро Магоби, черепашье озеро, водопад Учан-Су, сосна Паласса, серебряная беседка ‌‌ Массандровский дворец ‌ Один дворец на выбор внутри Можно добавить или заменить из экскурсии Ялта неизвестная Важная информация: Организационные детали: - Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида. - С собой удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности. - Я обучался на фото- и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач – оставить этот день не только в вашей памяти! - При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно).

Ежедневно в 9.00

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Услуги водителя
  • Фото и видео на айфон
  • Напитки
  • Аптечка с солнцезащитным кремом
  • Дождевики и зонты
  • Пледы и куртки
  • Автохолодильник
  • Разный инвентарь для пикников
  • Детское кресло и бустер
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Питание
  • Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ялта или Севастополь ресепшен вашего отеля
Завершение: Ялта или Севастополь ресепмшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9.00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Организационные детали:
  • Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида
  • С собой удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности
  • Я обучался на фото - и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач - оставить этот день не только в вашей памяти
  • При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно)
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Л
Людмила
6 авг 2024
Прекрасные дворцы Крыма с интересным экскурсоводом Спасибо Дмитрию за интересную экскурсию по Дворцам Крыма. Были вдвоем с дочерью, и нам очень понравилось! Было весело и познавательно! Во первых, Дмитрий родился
читать дальше

и вырос в этих местах и очень живо рассказал, как прошло его увлекательное детство в этих местах, про нравы местных жителей. Во-вторых он рассказал не только историю дворцов и их владельцев, но и даже про каждое деревце, выросшее в парках при дворце! В обед он нас отвез в прекрасный ресторан, где была изумительная баранина и прекрасные виды!
Всем рекомендую Дмитрия для поездок по Крыму!

