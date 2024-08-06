Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Данный маршрут включает в себя основные достопримечательности Ялты - самые известные дворцы, гору Ай-Петри. 5 1 отзыв

На нашем пути: Воронцовский парк и дворец Ласточкино гнездо (смотровая или прогулка к ней) Ливадийский дворец ‌ Гора Ай-Петри со всеми локациями:озеро Магоби, черепашье озеро, водопад Учан-Су, сосна Паласса, серебряная беседка ‌‌ Массандровский дворец ‌ Один дворец на выбор внутри Можно добавить или заменить из экскурсии Ялта неизвестная Важная информация: Организационные детали: - Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида. - С собой удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности. - Я обучался на фото- и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач – оставить этот день не только в вашей памяти! - При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно).

Ответы на вопросы Что включено Услуги гида-экскурсовода

Услуги водителя

Фото и видео на айфон

Напитки

Аптечка с солнцезащитным кремом

Дождевики и зонты

Пледы и куртки

Автохолодильник

Разный инвентарь для пикников

Детское кресло и бустер Что не входит в цену Входные билеты

Питание

Питание

Сувениры

