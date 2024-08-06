Данный маршрут включает в себя основные достопримечательности Ялты - самые известные дворцы, гору Ай-Петри.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииНа нашем пути: Воронцовский парк и дворец Ласточкино гнездо (смотровая или прогулка к ней) Ливадийский дворец Гора Ай-Петри со всеми локациями:озеро Магоби, черепашье озеро, водопад Учан-Су, сосна Паласса, серебряная беседка Массандровский дворец Один дворец на выбор внутри Можно добавить или заменить из экскурсии Ялта неизвестная Важная информация: Организационные детали: - Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида. - С собой удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности. - Я обучался на фото- и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач – оставить этот день не только в вашей памяти! - При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно).
Ежедневно в 9.00
Что включено
- Услуги гида-экскурсовода
- Услуги водителя
- Фото и видео на айфон
- Напитки
- Аптечка с солнцезащитным кремом
- Дождевики и зонты
- Пледы и куртки
- Автохолодильник
- Разный инвентарь для пикников
- Детское кресло и бустер
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
- Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ялта или Севастополь ресепшен вашего отеля
Завершение: Ялта или Севастополь ресепмшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Организационные детали:
- Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида
- С собой удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности
- Я обучался на фото - и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач - оставить этот день не только в вашей памяти
- При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно)
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Л
Людмила
6 авг 2024
Прекрасные дворцы Крыма с интересным экскурсоводом Спасибо Дмитрию за интересную экскурсию по Дворцам Крыма. Были вдвоем с дочерью, и нам очень понравилось! Было весело и познавательно! Во первых, Дмитрий родился
