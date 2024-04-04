Расписание: В любой день в 9:00 (или 10:00)

Погрузитесь в дивный мир Крыма, отправляясь на трекинг к Ай-Йори. Вдохните лесной воздух и насладитесь природой

за всё до 3 чел.

10 500 ₽ за всё до 3 чел.

Расписание: По договоренности 09:00 до 20:00

Однодневный маршрут на верхнее плато Чатыр-Даг и вершину Ангар-Бурун. Вас ждут потрясающие горные пейзажи, интересная природа и комфортный треккинг

🚶 Пешая

Индивидуальная

5 часов 1 отзыв

Долина Привидений Демерджи - просто фантастика Отправьтесь в легкий треккинг по красивейшему месту Крыма и получите на память фото и видео. Насладитесь видами Алуштинской долины и гор Начало: Лучистое, ул. имени Леонида Гайдая 1Б

Расписание: по субботам и воскресеньям в несезон