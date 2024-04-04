1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Затерянный мир Крыма: трекинг к водопадам Головкинского
Погрузитесь в дивный мир Крыма, отправляясь на трекинг к Ай-Йори. Вдохните лесной воздух и насладитесь природой
Начало: Остановка на трассе Алушта-Ялта «Виноградное»
Расписание: В любой день в 9:00 (или 10:00)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Поход на Чатыр-Даг (маршрут на Ангар-Бурун)
Однодневный маршрут на верхнее плато Чатыр-Даг и вершину Ангар-Бурун. Вас ждут потрясающие горные пейзажи, интересная природа и комфортный треккинг
Начало: Уточните после бронирования
Расписание: По договоренности 09:00 до 20:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Долина Привидений Демерджи - просто фантастика
Отправьтесь в легкий треккинг по красивейшему месту Крыма и получите на память фото и видео. Насладитесь видами Алуштинской долины и гор
Начало: Лучистое, ул. имени Леонида Гайдая 1Б
Расписание: по субботам и воскресеньям в несезон
16 июня в 09:00
22 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Поход по сказочному крымскому лесу: Иван да Марья
Прогулка по буковому лесу, где оживают сказки. Подъем на вершины Кудрявая Марья и Лысый Иван, легенды о любви и истории этих мест
Начало: Ангарский перевал
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Круговой трекинг к вершине южной Демерджи в Алуште
Пройдите круговой трекинг к вершине южной Демерджи. Маршрут подходит для всех уровней подготовки, с привалами и захватывающими видами на долину Алушты
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 400₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННина4 апреля 2024Поднялись на самый верх долины. Подъем при этом не был сильно тяжелым. Красота неописуемая. Прошлись по основным «местам силы» долины,
Ответы на вопросы от путешественников по Алуште в категории «Треккинг и походы»
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