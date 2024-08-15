Индивидуальная
до 5 чел.
Долина Привидений Демерджи - просто фантастика
Отправьтесь в легкий треккинг по красивейшему месту Крыма и получите на память фото и видео. Насладитесь видами Алуштинской долины и гор
Начало: Лучистое, ул. имени Леонида Гайдая, 1Б
Расписание: Ежедневно, по договоренности
18 мар в 09:00
19 мар в 09:00
6500 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
Увлекательное морское путешествие к Кара-Дагу и галерея Айвазовского
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по Кара-Дагу и галерее Айвазовского. Узнайте легенды Крыма и насладитесь живописными видами Золотых ворот
Начало: Алушта, улица Горького, 7
Расписание: По субботам в 8:30
23 мар в 08:30
6 июл в 08:00
2400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
На восток - К вулкану Кара-Даг
Отправляйтесь на восток к вулкану Кара-Даг, чтобы увидеть Крым с новой стороны. Уникальный маршрут, наполненный загадками и живописными пейзажами
Начало: Г. Ялта, ул. Московская 5
Сегодня в 18:00
Завтра в 07:00
23 000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена15 августа 2024Экскурсия очень понравилась. всё прошло отлично.
- ККирилл14 июня 2024Большое спасибо за экскурсию! Получил массу положительных эмоций. Работа экскурсовода на высшем уровне.
- ННина4 апреля 2024Поднялись на самый верх долины. Подъем при этом не был сильно тяжелым. Красота неописуемая. Прошлись по основным «местам силы» долины,
- ААлександр11 июня 2023Отличный сервис! Экскурсия на пятерку, гид молодчина!
Ответы на вопросы от путешественников по Алуште в категории «Гора Чатыр-Даг»
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