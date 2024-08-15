читать дальше месту съемки «Кавказской пленницы». Ольга - прекрасный гид. Все рассказала, сделала снимки и видео. Отличный гид и хороший человек. Обязательно еще раз поднимемся в долину и возьмем с Ольгой другую экскурсию.

Поднялись на самый верх долины. Подъем при этом не был сильно тяжелым. Красота неописуемая. Прошлись по основным «местам силы» долины,