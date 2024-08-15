Гора Чатыр-Даг – экскурсии в Алуште

Найдено 3 экскурсии в категории «Гора Чатыр-Даг» в Алуште, цены от 2400 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Долина привидений Демерджи - просто фантастика
Пешая
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Долина Привидений Демерджи - просто фантастика
Отправьтесь в легкий треккинг по красивейшему месту Крыма и получите на память фото и видео. Насладитесь видами Алуштинской долины и гор
Начало: Лучистое, ул. имени Леонида Гайдая, 1Б
Расписание: Ежедневно, по договоренности
18 мар в 09:00
19 мар в 09:00
6500 ₽ за всё до 5 чел.
Феодосия - галлерея Айвазовского
На автобусе
12 часов
4 отзыва
Групповая
Увлекательное морское путешествие к Кара-Дагу и галерея Айвазовского
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по Кара-Дагу и галерее Айвазовского. Узнайте легенды Крыма и насладитесь живописными видами Золотых ворот
Начало: Алушта, улица Горького, 7
Расписание: По субботам в 8:30
23 мар в 08:30
6 июл в 08:00
2400 ₽ за человека
На восток - К вулкану Кара-Даг по холмам и степям
12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
На восток - К вулкану Кара-Даг
Отправляйтесь на восток к вулкану Кара-Даг, чтобы увидеть Крым с новой стороны. Уникальный маршрут, наполненный загадками и живописными пейзажами
Начало: Г. Ялта, ул. Московская 5
Сегодня в 18:00
Завтра в 07:00
23 000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    15 августа 2024
    Феодосия - галлерея Айвазовского
    Экскурсия очень понравилась. всё прошло отлично.
  • К
    Кирилл
    14 июня 2024
    Феодосия - галлерея Айвазовского
    Большое спасибо за экскурсию! Получил массу положительных эмоций. Работа экскурсовода на высшем уровне.
  • Н
    Нина
    4 апреля 2024
    Долина привидений Демерджи - просто фантастика
    Поднялись на самый верх долины. Подъем при этом не был сильно тяжелым. Красота неописуемая. Прошлись по основным «местам силы» долины,
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    месту съемки «Кавказской пленницы». Ольга - прекрасный гид. Все рассказала, сделала снимки и видео. Отличный гид и хороший человек. Обязательно еще раз поднимемся в долину и возьмем с Ольгой другую экскурсию.

  • А
    Александр
    11 июня 2023
    Феодосия - галлерея Айвазовского
    Отличный сервис! Экскурсия на пятерку, гид молодчина!

Ответы на вопросы от путешественников по Алуште в категории «Гора Чатыр-Даг»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Алуште
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Долина привидений Демерджи - просто фантастика
  2. Феодосия - галлерея Айвазовского
  3. На восток - К вулкану Кара-Даг по холмам и степям
Какие места ещё посмотреть в Алуште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Ай-Петри
  2. Набережная
  3. Крепость Фуна
  4. Крепость Алустон
  5. Массандровский дворец
  6. Юсуповский дворец
  7. Ливадийский дворец
  8. Воронцовский дворец
  9. Ласточкино гнездо
  10. Никитский ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Алуште в марте 2025
Сейчас в Алуште в категории "Гора Чатыр-Даг" можно забронировать 3 экскурсии от 2400 до 23 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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