Виктория К. проводит ещё 5 экскурсий

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Пещеры Чатыр-Дага

Виктория К.
Виктория К. – Гид из Алушты
Пещеры Чатыр-Дага
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 29 человек

  • 1 300 ₽ за человека

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Пещеры Чатыр-Дага
Пещеры Чатыр-Дага
Пещера Мраморная входит в пятерку красивейших карстовых полостей Европы.
Открыта для посещения с 1989 г. В пещере проложены удобные дорожки, проведено освещение. Подземную экскурсию ⛳ проводят опытные спелеологи. Они познакомят Вас с многочисленными пещерными образованиями – сталактитами, сталагмитами: драпировками, цветами-кораллитами и многим другим. В программу входит посещение галереи сказок.
В 2-х км. от Мраморной находится пещера Эмине-Баир-Хосар, также оборудованная для посещения и По-праву считается одной из красивейших оборудованных пещер мира. В программу входит посещение Северной галереи, подземного озера и Зала идолов.
Последний 8-ми км. Участок дороги проходит по лесу 🌲, а затем по нижнему плато Чатыр-Дага.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание (транспорт, гид)
Что не входит
  • Входные билеты 600 + 600
Начало и место завершения
🚩 г. Алушта ул Горького, 7
Пещеры Чатыр-Дага
Пещеры Чатыр-Дага

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 29 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Виктория К.
Виктория К.
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