Виктория К. проводит ещё 5 экскурсий

Пещера Мраморная входит в пятерку красивейших карстовых полостей Европы.

Открыта для посещения с 1989 г. В пещере проложены удобные дорожки, проведено освещение. Подземную экскурсию ⛳ проводят опытные спелеологи. Они познакомят Вас с многочисленными пещерными образованиями – сталактитами, сталагмитами: драпировками, цветами-кораллитами и многим другим. В программу входит посещение галереи сказок.

В 2-х км. от Мраморной находится пещера Эмине-Баир-Хосар, также оборудованная для посещения и По-праву считается одной из красивейших оборудованных пещер мира. В программу входит посещение Северной галереи, подземного озера и Зала идолов.

Последний 8-ми км. Участок дороги проходит по лесу 🌲, а затем по нижнему плато Чатыр-Дага.