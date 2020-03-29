Последние новости коронавируса в Амурской области на сегодня со статистикой
Заразилось 169+17
Умерло 1
Выздоровело 30+6
Болеют сейчас 138+11
Летальность 0.59%около 6 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35
В Амурской области, включая Благовещенск, находится 0.07%, 169 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 1 умер, 30 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 138 человек
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Благовещенске и Амурской области
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Амурской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Амурской области и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Благовещенске и Амурской области от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Амурской области по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата
Заразилось
Умерло
Выздоровело
Болеют сейчас
12 мая 2020
169+17+11%
1
30+6+25%
▲138+11
11 мая 2020
152+12+9%
1
24
▲127+12
10 мая 2020
140+5+4%
1
24+4+20%
▲115+1
9 мая 2020
135+12+10%
1
20
▲114+12
8 мая 2020
123+11+10%
1
20+4+25%
▲102+7
7 мая 2020
112+6+6%
1
16
▲95+6
6 мая 2020
106+8+8%
1
16+2+14%
▲89+6
5 мая 2020
98+14+17%
1
14
▲83+14
4 мая 2020
84+5+6%
1
14+1+8%
▲69+4
3 мая 2020
79+7+10%
1
13
▲65+7
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Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Амурской области по дням
Амурская область и другие регионы России в сравнении
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%
Последние новости об обстановке с коронавирусом в Амурской области
Министерство строительства и ЖКХ разрешило ввод в эксплуатацию первого автомобильного моста из России в Китай. Автомост, пролегающий над рекой Амур, соединит российский город Благовещенск и расположенный через границу китайский Хэйхэ. Он начнет работу после снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.
Министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова уволилась по собственному желанию после критики главы Минпромторга Дениса Мантурова за то, что регион не подает заявки на закупку средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом.
В северо-восточную китайскую провинцию Хэйлунцзян, которая граничит с Забайкальским, Приморским и Хабаровским краями, а также с Амурской и Еврейской автономной областями, приехали из России более 200 человек с коронавирусом. Все эти лица, кроме одного, прибыли из России.
Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ
Мыть и обрабатывать руки;
Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;
Держаться на дистанции от других людей, не менее 1.5 метров, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию больше;
Не пользоваться общественных транспортом;
Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.
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