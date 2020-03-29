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Последние новости коронавируса в Амурской области на сегодня со статистикой

  • Заразилось 169+17
  • Умерло 1
  • Выздоровело 30+6
  • Болеют сейчас 138+11
  • Летальность 0.59%около 6 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Амурской области, включая Благовещенск, находится 0.07%, 169 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 1 умер, 30 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 138 человек

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Благовещенске и Амурской области

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Амурской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.54 разав Амурской области летальность ⇣ ниже, чем в остальных регионах России
6 человекв среднем умирает в Амурской области на 1000 зараженных.
В других регионах России, 9 человек

Карта распространения коронавируса в Амурской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Благовещенске и Амурской области от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Амурской области по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 2020169+17+11%130+6+25%138+11
11 мая 2020152+12+9%124127+12
10 мая 2020140+5+4%124+4+20%115+1
9 мая 2020135+12+10%120114+12
8 мая 2020123+11+10%120+4+25%102+7
7 мая 2020112+6+6%11695+6
6 мая 2020106+8+8%116+2+14%89+6
5 мая 202098+14+17%11483+14
4 мая 202084+5+6%114+1+8%69+4
3 мая 202079+7+10%11365+7
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* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Амурской области по дням

Амурская область и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Амурской области

Россия разрешила ввод в эксплуатацию первого автомоста в Китай
Россия разрешила ввод в эксплуатацию первого автомоста в Китай
lenta.ru
12.05.2020 03:03
Министерство строительства и ЖКХ разрешило ввод в эксплуатацию первого автомобильного моста из России в Китай. Автомост, пролегающий над рекой Амур, соединит российский город Благовещенск и расположенный через границу китайский Хэйхэ. Он начнет работу после снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.
Глава Минздрава российского региона уволилась после критики из Москвы
Глава Минздрава российского региона уволилась после критики из Москвы
lenta.ru
24.04.2020 12:34
Министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова уволилась по собственному желанию после критики главы Минпромторга Дениса Мантурова за то, что регион не подает заявки на закупку средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом.
Стало известно о приезде в Китай из России более 200 зараженных коронавирусом
Стало известно о приезде в Китай из России более 200 зараженных коронавирусом
lenta.ru
09.04.2020 15:38
В северо-восточную китайскую провинцию Хэйлунцзян, которая граничит с Забайкальским, Приморским и Хабаровским краями, а также с Амурской и Еврейской автономной областями, приехали из России более 200 человек с коронавирусом. Все эти лица, кроме одного, прибыли из России.

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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