Заразилось 169 +17

Умерло 1

Выздоровело 30 +6

Болеют сейчас 138 +11

Летальность 0.59% около 6 чел. на 1000 заболевших

В Амурской области, включая Благовещенск, находится 0.07%, 169 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 1 умер, 30 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 138 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Благовещенске и Амурской области График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Амурской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.54 раза в Амурской области летальность ⇣ ниже, чем , чем в остальных регионах России 6 человек на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Амурской области

Карта распространения коронавируса в Амурской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Благовещенске и Амурской области от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Амурской области по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 169 +17+11% 1 30 +6+25% ▲ 138+11 11 мая 2020 152 +12+9% 1 24 ▲ 127+12 10 мая 2020 140 +5+4% 1 24 +4+20% ▲ 115+1 9 мая 2020 135 +12+10% 1 20 ▲ 114+12 8 мая 2020 123 +11+10% 1 20 +4+25% ▲ 102+7 7 мая 2020 112 +6+6% 1 16 ▲ 95+6 6 мая 2020 106 +8+8% 1 16 +2+14% ▲ 89+6 5 мая 2020 98 +14+17% 1 14 ▲ 83+14 4 мая 2020 84 +5+6% 1 14 +1+8% ▲ 69+4 3 мая 2020 79 +7+10% 1 13 ▲ 65+7 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Амурской области по дням