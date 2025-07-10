Открытие Командорских островов. Экспедиционный круиз
Начало: Чукотский автономный округ, Анадырь
«Петропавловск-Камчатский находится на берегу Авачинской бухты — самой крупной природной гавани в мире»
15 сен в 10:00
от 819 000 ₽ за человека
Экспедиция на Командоры
Начало: Чукотский автономный округ, Анадырь
«Петропавловск-Камчатский находится на берегу Авачинской бухты — самой крупной природной гавани в мире»
23 сен в 10:00
от 661 000 ₽ за человека
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16%
Круиз вокруг Чукотки. Из Анадыря к острову Врангеля
Начало: Чукотский автономный округ, Анадырь
«Высаживаться на скалистый берег очень сложно, зато вокруг острова хорошо плавать на «Зодиаках», фотографируя живописные пейзажи с белыми медведями и птичьими базарами»
22 авг в 10:00
от 1 050 000 ₽
1 249 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Анадырю в категории «Природа и пейзажи»
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